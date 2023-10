Norsk mor i Gaza: Umulig å få tak i drikkevann

VANNKØ: Flyktninger strømmer til for å samle drikkevann ved en FN-skole i Khan Yunis, sør på Gazastripen. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

Hjelpeorganisasjoner frykter at vannmangelen på Gazastripen kan bli farligere enn luftangrepene. – Jeg har stått to timer for å fylle noen flasker, forteller en norsk-palestinsk mor.

– Vi har det ikke bra. Det er bomber 24 timer i døgnet, og vi er tomme for vann, sier norsk-palestinske Hadeil Abukater til TV 2.

Hun forteller at hun nå befinner seg på Gazastripen med sine fire barn, som er redde på grunna av de konstante luftangrepene.

Situasjonen for familien, som nå har evakuert seg sørover fra Gaza by, er alvorlig. Firebarnsmoren trekker spesielt frem at det er umulig å få tak i drikkevann.

– Gaza har ingenting av rent vann. Ingen kan dele vann med andre fordi de passer på vann til sin egen familie, sier firebarnsmoren.

RASJONERING: I enkelte områder blir det rasjonert ut én liter vann per person hver dag, ifølge FN. Foto: Mahmud Hams / AFP / NTB

Firebarnsmoren ønsker ikke å bli avbildet, men TV 2 har sett dokumentasjon på at hun befinner seg på Gazastripen.

– Jeg har stått to timer for å fylle noen flasker fra en selger i et annet område. Og det er farlig å gå fra ett område til ett annet, legger hun til.

Det befinner seg rundt 200 norske borgere på Gazastripen, ifølge UD. Rundt 100 av dem skal være barn.



– Den største trusselen

Gazastripen er nå inne i sitt tolvte døgn under Israels blokade. Den har ført til en kritisk vann – i tillegg til strøm, mat, medisiner og drivstoff.

Enkelte har blitt nødt til å drikke brakkvann fra grunne jordbruksbrønner for å overleve.

– Min største frykt er at bombing av Gaza ikke vil være den største trusselen i Gaza, men snarere sykdom og dehydrering, sier Hiba Tibi, landdirektør for hjelpeorganisasjonen CARE i Palestina.

Hun forteller til TV 2 at det allerede er tusenvis av familier på Gazastripen som er nødt til å drikke salt og forurenset vann.

– Risikoen for at de blir smittet med vannbårne sykdommer øker time for time, sier Tibi.

«BRØNN»: Innbyggere i Rafah by på Gazastripen forsøker å hente vann fra bakken. Foto: Said Khatib / AFP / NTB

FNs minstegrense for vann per person i kriserammede land er 15 liter hver dag.

I enkelte deler av Gaza har vannrasjoneringene blitt redusert til én liter vann per person per dag, ifølge en rapport publisert fredag.



– Folk som er heldige har nå i gjennomsnitt tre liter vann per dag – som de skal bruke til å drikke, lage mat og vaske seg, sier Hiba Tibi til TV 2.

BEKYMRET: Hiba Tibi i CARE er bekymret for vannmangelen på Gazastripen. Foto: Erin Lubin / CARE

«Udrikkelig»

Jørgen Haldorsen, direktør for internasjonale programmer og beredskap i Røde Kors, trekker frem at Gaza har hatt problemer med vanntilførselen allerede lenge før krigen.



– Det er en liten tettbygd stripe som får mye av vannet sitt fra sjøen, og de må dermed bruke renseanlegg for å få ut saltet, sier han til TV 2.



I 2020 slo palestinske myndigheter fast at hele 90 prosent av vannet på Gazastripen er «udrikkelig», på grunn av forurensning, ifølge Reuters.

FORURENSET: Mye av drikkevannet på Gazastripen inneholder kjemikalier fra jordbruk og har høyt saltinnhold. Foto: Said Khatib / AFP / NTB

Befolkningen har derfor vært avhengig av å få vann fra Israel, samt lokale renseanlegg. Det har det blitt slutt med på grunn av krigen.

– Nå er det bare ett av renseanleggene som fungerer på grunn av bombingen, og alt av pumpestasjoner til brønnene er nede, sier Haldorsen.



Han understreker at vannmangelen ikke er det eneste problemet akkurat nå:

– Det er også mangel på mat og medisiner. FN beregner at 1 million mennesker er internt på flukt på Gazastripen, sier programdirektøren til TV 2.



20 lastebiler

Lørdag morgen ble det åpnet for at 20 lastebiler med nødhjelp kunne krysse grenseovergangen Rafah fra Egypt og inn i Gaza.

Senere samme dag sier nødhjelpsjefen i FN at det forhandles om å sende 20-30 lastebiler til Gaza i løpet av søndag.

Det blir imidlertid anslått at det trengs 100 lastebiler med nødhjelp per dag for å dekke behovet til Gazas innbyggere.



– Vi er selvfølgelig positive til at transporten skjer, sier Haldorsen, før han legger til.

– Det er en bra ting, og det viser at det er mulig å åpne grensen og få til en varig løsning, men det er samtidig bare en begynnelse. Behovene er enorme etter 14 dager med krig.



NØDHJELP: Lastebiltransporten fra Egypt omtales som et viktig gjennombrudd, men også som «en dråpe i havet». Foto: Fatima Shbair / AP / NTB

Haldorsen understreker at det er nødvendig at partene inngår en våpenhvile, slik at hjelpeorganisasjonene slipper til.

– Men selv nå som kampene foregår så har partene uansett en forpliktelse til å beskytte sivilbefolkningen, sier han.

Hiba Tibi er også positiv til leveransen med 20 lastebiler, som hun omtaler som «et lite skritt for å redde liv».

– Men det er nødvendig med mye mer, legger hun til.