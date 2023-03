Norsk gjenstand dukket opp i Nederland

FANT DEN I AMSTERDAM: En av gjenstandene som vises frem i Amsterdam, er norsk. Foto: R.M. Jayasena / Monuments and Archaeology, city of Amsterdam

Byhistorier kan fortelles på tusenvis av måter.

Utbyggingen av en ny metrolinje i Amsterdam, skulle vise seg å gi elven Amstel en stemme i den historiske fremstillingen av byen.

AMSTEL: Amstel-elva i Amsterdam skjulte historiske gjenstander. Foto: Silje Vassdal / TV 2

Å bygge Amsterdams nord-sør-metrolinje bød imidlertid på problemer for arkeologene.

For de måtte sile forsiktig gjennom gjørme, for å bevare enhver historisk gjenstand som kunne ødelegges av det massive ingeniørprosjektet.

Det potensielt farlige arbeidet skjedde også i betongbokser som var satt under trykk, for å holde vannfloden fra elven Amstel ute.

UNDER ARBEID: Arkeologene jobber med å bevare historiske gjenstander i 2012. Foto: Lex van Lieshout / AFP

Men i 2012 var arbeidet ferdig, og metrolinjen ble åpnet.

– Da satt arkeologene igjen med omtrent 700.000 gjenstander de måtte se gjennom, sier prosjektledende arkeolog, Peter Kranendonk, til TV 2.

Stiller ut 10.000 gjenstander

I dag kan gevinstene fra det underjordiske arbeidet sees på metrostasjonen Rokin, midt i sentrum av turistbyen.

Stasjonen fungerer nesten som et underjordisk, arkeologisk museum, med omtrent 10.000 gjenstander utstilt.

GLASSMONTER: Gjenstandene ligger godt bevart under svære glassmontre. Foto: R.M. Jayasena / Monuments and Archaeology, city of Amsterdam

Funnene arkeologene gjorde, vises i to glassmontre plassert mellom rulletrappene, en i hver ende av stasjonen.

– På en gitt dag er det ikke uvanlig å finne en pendler som går opp og ned rulletrappene, bare for å se på montrene, forteller Kranendonk.

RULLETRAPP: Tar man rulletrappen på Rokin-stasjonen, kan man få et historisk innblikk i byens artefakter. Foto: Silje Vassdal / TV 2

Tar man rulletrappen selv, kan man se gjenstander datert helt tilbake til år 1300, da man først startet å bosette seg rundt Amstel-elva.

– Men vi har også funnet gjenstander som er så unge som fra 2005, poengterer Kranendonk.

Norsk gjenstand dukket opp

Den nederlandske arkeologen forteller til TV 2 at de fant gjenstander fra hele verden.

Deriblant denne 20-kroningen fra Norge.

KONG HARALD: Blant gjenstandene fant man denne norske mynten. Foto: Monuments and Archaeology, city of Amsterdam

Mynten er fra 1995, og ble trolig mistet eller kastet i elven av en norsk turist.

Ifølge Kranendonk er den norske mynten usedvanlig godt bevart, og han anslår at den trolig har lagt i bakkesedimentene siden starten av 2000-tallet.

– Vi har funnet alt fra keramikk og våpen, til gebiss og hasjpiper, forteller han, og fortsetter:

– Men mynter er nok noe av det vi fant mest av, spesielt fra siste halvdel av forrige århundre.

Åpnet digitalt museum

Selv om de fant godt over en halv million gjenstander, og har loggført alt, var det ikke så enkelt å finne en god løsning for å vise dem frem til publikum.

Men så kom de på ideen om å vise dem frem på nettet.

ÅPENT FOR ALLE: På nettsiden kan men se over 20.000 gjenstander. Her er blant annet en bilnøkkel og en lekesoldat. Foto: Monuments and Archaeology, city of Amsterdam

På nettsiden Below The Surface kan man nå se bilder av over 20.000 av gjenstandene.

Der beskrives gjenstandene i detalj, og man kan navigere seg gjennom alt fra bankkort, til artefakter fra andre verdenskrig.