Norsk familie i Gaza: – Ingen er trygge

Sivilingeniøren Mohamed Modi kom til Norge som flyktning i 2008. Til vanlig bor han i Fyllingsdalen i Bergen. Etter planen skal han starte ny jobb i Vestland fylkeskommune før jul.



Det er ikke sikkert han rekker, slik situasjonen hans er nå – nå sitter han nemlig fanget i Gaza sammen med konen og barna sine.

Nå kommer de seg ikke hjem igjen, og er livredde for at eskaleringen til Israel skal gjøre situasjonen verre.

Snart tomt for mat og drikke

Forrige helg, lørdag 7. oktober, gikk Hamas til et overraskende angrep mot Israel fra flere kanter. Israel svarte kort tid etter, og siden da har bombardementet mot Gaza nærmest ikke stoppet.



SØSKEN: Tvillingene Mohamed og Laila (13) (bakerst), og yngstemann Yousif (9) (foran), er alle født i Norge, og sitter fast i Gaza. Foto: Privat

Begge sider melder om massive tap av sivile liv. På Gazastripen har over 2000 personer blitt drept i israelske angrep.

Nå venter man at Israel skal sette i gang en massiv motoffensiv mot Gaza – fra vann, land, og luften. Akkurat når det skjer, vet ingen.

Men med en flyvende advarsel, og en forhåndsinnspilt telefonsamtale på arabisk, ble innbyggerne i Gaza fredag bedt om å reise sørover for å berge livene sine.

FLYVENDE ADVARSEL: Slike flygeblader ble sluppet over Gaza denne helgen, med instrukser for innbyggerne om å flytte seg sørover, og ikke komme tilbake før de får klarsignal. Foto: Jack Guez / AFP

Det gjorde blant annet Mohamed og familien hans.

– Vi flyttet oss mot sør for en dag siden, og nå er vi omtrent 15 kilometer fra Gaza by, forteller Mohamed i en melding til TV 2s team i Israel.

Mohamed har vært i Gaza i omtrent en måned for å besøke sin mor, kone og barn. Konen og barna har bodd i Bergen med han tidligere. Da konen ikke fikk jobb i Norge, reiste hun og barna til Gaza, hvor hun fikk jobb på et universitet.

RUINER: Nabolaget i området Zeitoun, som familien flyktet fra, er nærmest lagt i ruiner. Foto: Mahmud Hams / AFP

Sammen flyktet familien fra byen Zeitoun, nord på Gazastripen. Bilder fra blant annet AFP viser enorme ødeleggelser i nabolaget som Mohamed, konen, og de unge barna vandret i samme dag.

Overfor TV 2 beskriver han en nærmest ubeskrivelig vanskelig situasjon.

– Vi er 35 stykker i en leilighet: meg, hele familien min og litt flere. Mat og drikke er vi snart tomme for. Det er veldig vanskelig og ingen kan hjelpe oss, fortsetter han.

STUET SAMMEN: Det er ikke mye gulvplass igjen i leiligheten der Mohamed og familien er. Her er bare 12 barn av de totalt 35 personene som oppholder seg der. Foto: Privat

Utenriksreporter Bent Skjærstad og fotograf Simen Askjer er i Israel for å dekke konflikten.

Det er nærmest umulig for journalister å komme seg inn i Gaza, så teamet har holdt kontakt med Mohamed og familien hans via meldingsappen WhatsApp.

I ISRAEL: TV 2s team i Israel, Bent Skjærstad og Simen Askjer, har snakket med Modi og familien hans. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Barna har angst

Mohamed og familien er i kontakt med UD, men har enn så lenge fått beskjed om at de ikke kan få hjelp til å komme seg ut. Ifølge UD er det 150 nordmenn i Gaza de ikke får hjulpet ut.

– Vi holder kontakt med UD, men de klarer ikke å komme fram til noen løsninger, forteller han til TV 2.

VANSKELIG: Det er nok ikke lett for Yousif (9) å sovne når man omringes av bombardement, dag inn og dag ut. Foto: Privat

På veien til «tryggheten» i sør har Mohamed mistet flere familiemedlemmer og venner.

– Ingen på Gazastripen er trygge, uten forvarsel blir man bombet. Før vi dro sørover, så vi naboen vårt sitt hus bli bombet, beskriver han.

Han er også bekymret for sin egen familie, til tross for at de har klart å komme seg bort fra stedet der Israel trolig vil gå til angrep i løpet av kort tid.

– Moren min er syk, og kan ikke gå så bra eller stå lenge oppreist på føttene.

– Hvordan har barna det? De må være redde.

– De har angst, sier han.