Norsk dronekaos går verden rundt

* Tirsdag 11. oktober ble en russisk mann i 50-årene pågrepet etter å ha blitt stanset i kontroll på vei ut av Norge på Storskog. I bagasjen oppdaget politiet to droner og en rekke lagringsenheter.

* Mannen har innrømmet å ha fløyet med drone i Norge og har selv forklart at han har vært på turistreise i Norge siden august. Mannen hadde to russiske pass og ett israelsk pass på seg da han ble pågrepet.

* Fredag ble mannen varetektsfengslet i to uker. Han anket kjennelsen, men lagmannsretten forkastet anken. Den store mengden materiale som politiet må gjennomgå, ble trukket fram som begrunnelse for fengslingen.

* Om morgenen fredag 14. oktober ble en annen russisk mann, en 51-åring, pågrepet med drone ved Tromsø lufthavn.

* Han hadde blitt observert med en drone som tok bilder av flyplassen. Det var en ansatt ved flyplassen som tipset politiet.

* Politiet har tatt beslag i en større mengde fotoutstyr inkludert en drone og en rekke minnekort. I materiale fant politiet blant annet video av lufthavnen i Kirkenes og bilder av Forsvarets Bell-helikopter.

* Mannen har forklart at han passerte grensen ved Storskog på torsdag, og at han var på vei til Svalbard. Han har erkjent å ha fløyet drone i Norge.

* Lørdag ble han varetektsfengslet i to uker. Han har anket fengslingskjennelsen.

* Mandag 17. oktober ble det kjent at ytterligere fire russiske personer er pågrepet og varetektsfengslet. De fire, tre menn og en kvinne, krysset grensen via Finland med bil. De har forklart at de er turister på besøk i Norge.

* De har blitt observert mens de fotograferte et objekt underlag fotoforbud et sted i Nordland. Det er ikke gjort funn av droner, kun ordinære fotokameraer.

* Politiet har beslaglagt en mengde fotoutstyr og et omfattende bildemateriale. De er varetektsfengslet i sju dager. Det er ikke kjent om de anker kjennelsene.

* Onsdag 19. oktober ble det kjent at en 47 år gammel russisk mann er varetektsfengslet i to uker, siktet for droneflyging på Svalbard. Mannen ble pågrepet mandag i Hammerfest.

* Ifølge Barents Observer er mannen sønn av en kjent russisk forretningsmann som er nær medarbeider med Russlands president Vladimir Putin.

* Den pågrepne mannen har russisk og britisk statsborgerskap. Han understreket i retten at han skal anses som britisk statsborger, og at hans hjemmeadresse er i Italia. Han har seilt rundt ved Svalbard og langs kysten av Norge siden i sommer.

