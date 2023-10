– Norge tar av seg silkehanskene

Utenriksminister Espen Barth Eide balanserer på en knivsegg i sine uttalelser:

– Vi er veldig tydelige med vår venn Israel om at det de nå gjør går veldig, veldig langt i forhold til hva som er lov, sa han til TV 2 fredag.



Bare noen timer senere tar Norge et tydelig standpunkt, som eneste land i Norden, i krigen mellom Israel og Hamas.

Sammen med 119 andre land i FNs generalforsamling, stemmer Norge for en resolusjon som krever umiddelbar humanitær våpenhvile.

Norge markerer seg

Land som vi normalt sammenlikner oss med, som Danmark, Sverige, Finland og Tyskland avsto fra å stemme. Europeiske land som Østerrike, Tsjekkia og Ungarn, samt USA, stemte mot resolusjonen.

FLERTALL: 120 land i FNs Generalforsamling stemte fredag kveld for en resolusjon som krever umiddelbar humanitær våpenhvile. Foto: ANDREA RENAULT

– Jeg er glad for at vi, sammen med noen europeiske land og veldig mange ikke-europeiske land, stemte for dette, og bidro til at det ble en resolusjon som det ble mulig å stemme for, sier utenriksminister Barth Eide.

Israels FN-ambassadør Gilad Erdan raste mot resolusjonen, og kalte den et forsvar for «Nazi-terrorister».

– Nå har åpenbart den nye utenriksministeren funnet ut at det er på tide å ta av seg silkehanskene, sier Hilde Henriksen Waage.

Hun er professor ved Universitetet i Oslo og seniorforsker på Peace Research Institute Oslo (PRIO).



Hun mener Norge viser de vil ta et tydeligere standpunkt i å skille seg fra andre skandinaviske og europeiske land.

– Dette er en veldig sterk markering fra norsk side, og man viser at man vil være på lag med både det palestinske folket og med det israelske folket.

LEDERTRØYE: Hilde Henriksen Waage mener Norge tar på seg ledertrøya i fremtidige fredsforhandlinger. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

Etter Oslo-prosessen på 90-tallet forteller Henriksen Waage at Norge stort sett har holdt en mer forsiktig linje. Hun mener stemmeavgivningen i FN fredag kveld bryter med dette.

– Norge tar en mer aktivistisk linje. Dette er norsk politikk vi ikke har sett på mange år, bemerker hun.

Bevare meklerrollen

Forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi), Kjetil Selvik, tror den norske markeringen i FN ble gjort for å bevare en meklerrolle i konflikten.

– Norge viser forståelse for det palestinske og arabiske synet om at lidelsene for sivilbefolkningen på Gazastripen nå har blitt så store at det er på tide med en våpenhvile.

MEKLERROLLE: Norge ønsker å bevare meklerrollen i regionen, tror Kjetil Selvik. Foto: Nupi

Når så mange vestlige land velger å avstå fra å stemme, eller stemmer imot en slik resolusjon, mener Selvik at den norske stemmen i FN gjøres for å holde en bro åpen til begge sider av konflikten.

– Norge tenker nok at det er upopulært i Israel, men at noen vestlige land også må være på linje med det alle de arabiske landene stemmer slik at det skal finnes noen som går over disse barrierene som har blitt veldig sterke mellom øst og vest.

Nupi-forskeren sier Norge, gjennom sitt brede kontaktnettverk i regionen, forstår «veldig godt» hvor katastrofal den humanitære situasjonen har blitt på Gazastripen.

– Norge har ambisjoner om å levere ny nødhjelp og opplever at det i praksis er umulig så lenge krigen pågår, sier han.

Selv om Barth Eide vet at Israel vil være misfornøyd med at Norge stemmer for en slik resolusjon, tror Selvik at utenriksministeren vil forsøke å understreke at en slik avstemningen ikke gjør Norge til en fiende av Israel.

Ledertrøye i fremtidig fredsprosess

– Det å legge hele kvartaler av boligblokker i ruiner, fremstår ikke som at man skiller særlig godt mellom stridende og sivile, sier Espen Barth Eide til TV 2.

Han mener Israel går for langt med angrepene på Gazastripen:

– Man har rett til å forsvare seg selv etter et angrep. Men selvforsvarsretten og all annen legitim bruk av makt skal rammes inn av de prinsippene vi har i krigens folkerett. Det må være et forhold mellom det målet du ønsker å oppnå og den makten du anvender.



Henriksen Waage tror Norge, ved å skille lag med USA og andre land, tar på seg den «gule ledertrøya» i arbeidet for fred i Midtøsten.

– EU-landene har store problemer med å bli enige om hva de skal mene. Norge ønsker å posisjonere seg for å vise at her må vi få slutt på krigen og møtes rundt et forhandlingsbord, sier Henriksen Waage.

TOSTATSLØSNING: Barth Eide håper nye fredsinitiativ vil komme ut av situasjonen. Foto: Beate Oma Dahle

Utenriksminister Barth Eide håper det nå vil komme nye fredsinitiativer.

– All erfaring tilsier at det er nettopp ut av sånne situasjoner at nye ideer og fredsinitiativer kommer, det har historien lært oss.

Barth Eide tror at flere land begynner å forstå at man må tilbake til et forhandlingsbord.

– Vi mener at det som kan gi oss en varig fredsløsning i Midtøsten er at man får til en tostatsløsning; en israelsk stat og en palestinsk stat, avslutter han.