Norge støtter ofrene for flomkatastrofen i Pakistan

Store områder av Pakistan er under vann som følge av landets verste flom i nyere tid. Nå bidrar Norge med millioner til ofrene.

I Pakistan er over 33 millioner mennesker rammet av flomkatastrofe, og det rapporteres om at over 1100 mennesker kan være omkommet, ifølge FN.

– Norge bidrar med 25 millioner kroner etter flomkatastrofen i Pakistan, for å støtte nødhjelps-arbeidet og matsikkerhet for de som er rammet i denne akutte fasen.

Det sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) i en pressemelding.

Støtter humanitære aktører

Norge bidrar med om lag 3 millioner kroner gjennom FNs nødhjelpsfond og 7 millioner kroner til Kirkens Nødhjel.

I tillegg bidrar 5 millioner kroner til Det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger og med 10 millioner kroner til Verdens matvareprogram.

Norge legger vekt på å støtte internasjonale humanitære aktører med kunnskap, erfaring og nærhet til ofrene.

Akutte behov

Flommen har gått verst utover befolkningen i de sørlige og vestlige regionene Sindh, Khyber Pakhtunkhwa og Baluchistan.

– Flommen har vasket bort landsbyer og gjort store skader i en allerede krevende økonomisk situasjon i Pakistan. Behovene for mat, rent vann og husly er akutte, sier Huitfeldt.

FN er i full gang med å koordinere og å gi humanitær bistand til ofrene for flommen, sammen med pakistanske myndigheter og internasjonale organisasjoner.