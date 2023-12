– Norge roper ikke høyt

Klimatoppmøtet i Dubai går inn i det siste avgjørende døgnet. Tirsdag morgen norsk tid går fristen for forhandlingene ut. For første gang forhandles det om fremtiden for olje og gass. Det viktigste Norge lever av.

– Norge har en tendens til å legge seg på en veldig diplomatisk rolle i forhandlingene. De blokker ikke mye, men de tar heller ikke ordet for veldig store endringer, sier Elise Åsnes, leder i Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon.

Hun sier Norge legger seg på en relativt nøytral rolle i forhandlingene.

– De tar ordet for menneskerettigheter av og til, men vi opplever på ingen måte at de er ambisiøse og tydelige nok på talerstolen.

Uvanlig oppfordring

Hun har akkurat gått ut av forhandlingsrommet på COP28 i Dubai. Ministernes tautrekking skjer bak lukkede dører, men hun er observatør fra norsk side. En av få som kan følge dramaet fra innsiden.

– Det er mye mer emosjonelt enn det pleier å være. Det er veldig intense forhandlinger, sier Elise Åsnes.

Søndag kalte presidenten for COP, Sultan al-Jaber, sammen landene uformelt. Han ba dem jobbe enda hardere for å bli enige om å fase ut fossil energi. Han er Emiratenes industriminister og sjef for landets oljeselskap.

Vertslandet for klimaforhandlingene har blitt beskyldt for å spille et dobbeltspill. Både bruke klimatoppmøtet til å inngå nye oljeavtaler, samtidig som de presser på for utfasing.

Sultan al-Jaber oppfordret til enighet om en politisk erklæring om å slutte å bruke olje, gass og kull, som ikke er renset. Ordet «unabated» på engelsk, urenset, går igjen i forhandlingene.

Mer enn 80 land, blant dem USA, EU-landene, Norge og EU presser på for en avtale hvor uttrykket «fase ut» er med.

På den andre siden står oljeproduserende land, som er medlem av OPEC.

– Så akkurat for øyeblikket nå er det ganske intenst, steile forhandlinger og store kamper, sier Åsnes.



Må bli enige om kompromiss

Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen (AP) er optimistisk før skjebnedøgnet.

– Jeg tror vi kan si at hvis dette var flertallsbeslutninger, så hadde det ikke vært noen tvil om at det var flertall for det Norge ønsker, sier han.

KLAR: Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen tror på enighet på klimatoppmøtet. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

Norge vil at det signaliseres tydelig at verden trenger en energiomstilling.

– Man må fase ut fossile energikilder uten karbonfangst og lagring, sier Bjelland Eriksen.

Alle de rundt 200 landene på klimatoppmøtet må være enige før det blir en sluttavtale.

I forhandlingsrommet oppleves Saudi-Arabia, Kina og Russland som de store bremseklossene.

Åsnes er opptatt av klimarettferdighet.

– Vi må både anerkjenne hvem som merker de historiske konsekvensene av klimakrisen vi er i, og at byrdene deretter skal bli fordelt rettferdig. Vi må få en anerkjennelse av at land som Norge har et historisk ansvar for krisen.



Hun mener Norge derfor må bidra med mer klima-finansiering og gå foran i kampen om å redusere utslippene.

– Dyrt å ikke gjøre noe

Bjelland Eriksen er enig i at tempoet i omstillingen må betydelig opp.

– I fremtiden er det kun plass til fossile energikilder som renses. Og sånn må det jo være. Innen 2050 skal man være et lavutslippssamfunn med 90-95% lavere utslipp enn i dag, sier klimaministeren.

– Må alle nordmenn regne med å legge om livet sitt litt for at vi skal nå dette målet?

– Alle mennesker i hele verden må leve litt annerledes i fremtiden, hvis vi skal klare å nå de målene vi har satt oss. Og det handler jo ikke bare om utslippsrestriksjoner.

I tillegg til å kutte utslipp nevner han overgangen til en naturpositiv og sirkulær økonomi.

– Det påvirker jo alle områder av samfunnet vårt.



– Men betyr det at vi skal ha lavere levestandard?

– Nei, det trenger det ikke å bety. Perspektivmeldingen viser jo at det er fullt mulig å gjennomføre denne omstillingen på en måte, som sørger for at vi ivaretar den velferden som vi har i dag, sier Bjelland Eriksen.

Alternativet til omstilling er ingen god løsning, peker han på.

–Det er viktig å minne folk på at den dyreste veien framover, det er jo å ikke gjøre dette. De scenarioene der vi virkelig må bruke mye av midlene våre på klimatilpasning for eksempel.