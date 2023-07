– Norge og Norden blir et tyngdepunkt

Mandag kveld ble det kjent at Sverige har støtte fra Tyrkia om å bli medlem i Nato.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan lover at landet vil stemme over den formelle godkjenningen så snart som mulig.



Medlemskapet gir masse muligheter for Norge og Norden.

– Det er også viktig for Norge. Så lenge Sverige ikke er medlem av Nato, kan vi ikke ha felles forsvarsplaner og integrerte våpensystemer. Nå kan vi ha mye mer felles forsyning, logistikk, luftforsvar og bakkestyrker, sier Karsten Friis, forsker i Norsk utenrikspolitisk institutt.

VIKTIG: Karsten Friis i NUPI, mener medlemskapet har en viktig symbolikk. Foto: Christopher Olssøn

At Sverige nå kan bli medlem av Nato, kan bli viktig for situasjonen for Europa, gitt krigen i Ukraina.

Han mener en intern uenighet i Europa og Nato bare er til fordel for Putin. Derfor er svensk medlemskap viktig, ikke bare for Sverige, men også resten av vesten



– Å demonstrere samhold er noe av det viktigste for Nato i disse dager. Det viser en felles front mot Russland, og for Ukraina, sier Friis.

– Tyngdepunkt i Nato

Janne Haaland Matlary, professor i internasjonal politikk ved UiO, tror medlemskapet til Sverige vil gjøre Norges posisjon viktigere.

– Nå blir dette Norden i Nato. Vi kan integrere oss sammen, og det er muligheter for å spare penger og styre rasjonelt. Dette gjør Norden og Norge til et tyngdepunkt i Nato, forteller hun.



Professoren mener Erdogan har oppført seg som en bølle, men etter massivt press kan innkassere en stor seier.

– Han har vært under press fra alle, spesielt USA, men nå kommer han inn på toppmøtet, og fremstår som en helt. Det er skammelig oppførsel, men dessverre et land som er trøblete i Nato, men som ikke kan kastes ut. sier hun videre.

Støre: – viktig

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er svært glad for at Tyrkias president nå sier ja til svensk Nato-medlemskap.

– Det er viktig, positivt og gledelig for Sverige, Norge, Norden og for Nato at svensk medlemskap i alliansen er avklart, etter enighet mellom Stoltenberg, Erdogan og Kristersson i kveld. Et samlet Norden i Nato vil gjøre alliansen sterkere og Norden tryggere, skriver Støre i en uttalelse på Twitter.

Statsministeren omtaler enigheten som historiske nyheter for Sverige, Norge, Norden og hele Nato.

– En forent nordisk region i Nato gjør alliansen sterkere og regionen vår mer sikker.

Også utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) ønsker Sverige velkommen i Nato.

– Sverige i Nato er viktig for Norge, Norge og hele alliansen, skriver hun.

Trenert

Erdogan har i lang tid trenert en slik formell godkjenning av Nato. Men etter et møte mellom de to landene mandag, i forkant av Nato-toppmøtet i Vilnius, har de to landene blitt enige om en avtale.

Stoltenberg kaller avtalen ifølge Reuters «et historisk steg» å få fullført det svenske Nato-medlemskapet.

Til gjengjeld har Sverige lovet at de vil støtte Tyrkia i arbeidet med å gjenopplive deres prosess til å bli medlem av EU, som Sverige er medlem av.

Må stemmes over

Også Ungarn har utsatt å godkjenne Sverige, men har uttalt at de vil formelt godkjenne landet når Tyrkia gjør det.

For at Sverige formelt skal bli godkjent av de to landene, må nasjonalforsamlingene stemme over det og vedta at landet støtter medlemskap.

Dette vil ifølge Erdogan skje så snart som mulig.