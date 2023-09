Norge kan bli pålagt å stenge migranter inne i 40 uker

MIGRASJONSPAKT: EU har siden 2020 forsøkt å bli enige om nye regler for mottak av asyl- og flyktninger. Statssekretær Even Eriksen (Ap) representerte Norge under EU-møtet torsdag, for en del av de nye reglene også vil gjelde for Norge. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

– Vi er ikke en del av EUs asylpolitikk. Det er vi ikke, men vi erkjenner at vi har en felles yttergrense. Vi er jo medlem i Schengen og disse sakene blir bindende for oss, sier statssekretær Even Eriksen (Ap) i Justisdepartementet.



Siden 2020 har EU-landene forsøkt å bli enige om felles regler for å ta imot flyktninger og asylsøkere. Nå er EU nær et kompromiss om den aller siste biten i den store lovpakken. (Se faktaboks lenger ned)

Ved masse-ankomster av migranter eller under en pandemi skal en krisemekanisme tre i kraft ved grensene.

Vil sperre inne i 40 uker

EU-kommisjonen har blant annet foreslått at migranter kan sperres inne i inntil 40 uker i en krisesituasjon, mens de venter på at asylsøknaden blir behandlet. Et følsomt spørsmål er også behandlingen av migrantbarn i slike ekstreme situasjoner.

– Er Norge klar til til å utføre krisekontroll på grensene og kanskje internere migranter i en periode?

– Nå pågår det jo forhandlinger og så får vi se et resultat. Så må vi ta stilling til om det er nødvendig å gjøre noen endringer i vår praksis ut ifra resultatet som foreligger. Dette er det litt for tidlig å si noe om, sier statssekretær Eriksen.

Tusener over havet på få dager

Sist uke kom 11 000 migranter til den italienske øya Lampedusa i løpet av få dager. Antallet flyktninger og asylsøkere som kommer til Europa er på nivå med kriseåret 2015, hvor asylmottakene knelte rundt i europeiske land. Årsaken til de høye tallene er at ukrainske flyktninger telles med. De har rett til opphold i EU og Norge.

REDDET: Flyktninger og asylsøkere fraktes med båt inn til øya Lampedusa i Italia etter å ha blitt plukket opp i Middelhavet. Foto: YARA NARDI

I 2015 kom det over 1 million flyktninger og asylsøkere til Europa, mange var syriske flyktninger. På det meste kom det 8000 asylsøkere til Norge i måneden.

– Vi har signalisert at det er viktig at vi har fokus på kontroll av yttergrensen i Europa og at det skal være en solidaritets-balanse mellom landene i Europa.

– Betyr det at Norge har sagt seg villig til å ta imot ekstra antall asylsøkere og flyktninger i en krisesituasjon?

– Det vil ikke jeg forskuttere. Vi har gjort det tidligere. Får vi spørsmål på nytt så må vi vurdere det på nytt også.

UTELUKKER IKKE: Norge har tidligere sluttet seg til EUs system for relokalisering av asylsøkere og flyktninger. Statssekretær Even Eriksen sier er slikt spørsmål må vurderes på nytt om det kommer. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

Polen og Ungarn er imot

Migrasjon er en av de vanskeligste sakene i EU-samarbeidet. Grunnen til at EU-landene kan bli enige nå, er at Tyskland har trukket tilbake motstanden mot krisemekanismen. Både Polen og Ungarn uttrykte skepsis til migrasjonspakten under torsdagens møte.

I juni neste år er det valg til nytt Europaparlament. En rekke land ønsker å få migrasjonspakten gjennom før valget. Det er ventet at høyrepopulister og innvandringsmotstandere kan gjøre et godt valg, og at det da blir vanskeligere å få gjennom en felles migrasjonspolitikk. Dessuten overtar Ungarn, formannskapet i EU høsten 2024. Det er et av de mest innvandringskritiske landene i unionen. EUs ambassadører skal nå utarbeide de siste detaljene i kompromissforslaget.