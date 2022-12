Norge innfører nye sanksjoner mot Iran

– Det er fryktelig, det er et regime som bruker kraftig vold. Det er drept flere hundre i demonstrasjonene, som vi fordømmer veldig sterkt. Nå tar de til henrettelser, også av unge mennesker, studenter, og det tar vi sterk avstand fra, sier statsminister Støre til TV 2.

Tirsdag deltar han på en konferanse i Paris om gjenoppbygging av Ukraina, men kommenterer de siste nyhetene fra Iran til TV 2.

DØDE: I september døde Mahsa Amini etter å ha blitt arrestert av moralpolitiet. Foto: Privat

Følger EU

Støre snakker også om kusinen og fetteren til Mahsa Amini som bor i Norge. De ble oppsøkt av Vest politidistrikt på grunn av sikkerheten rundt dem.

I løpet av kort tid har Iran henrettet to personer, som har deltatt i demonstrasjonene etter at Mahsa Amini (22) døde.

Mahsa, også kjent som Jina, døde på et sykehus i Teheran i september, etter å ha blitt arrestert av moralpolitiet. Hennes «lovbrudd» var at hun ikke bar det religiøse hodeplagget, hijab, korrekt.

– Mandag vedtok EU nye sanksjoner mot Iran, følger Norge etter?

– Det kommer vi til å gjøre, ja, svarer statsminister Støre.

Mandag vedtok EUs utenriksministere å innføre nye sanksjoner mot Iran. 20 iranere og én organisasjon med forbindelse til henrettelsene blir satt på svarteliste og kan ikke reise til Europa. I tillegg fryses kontoer.

Også fire personer ansvarlig for salg av droner til Russland blir rammet av sanksjonene.

– Vi vil gjøre alt for å støtte unge kvinner og fredelige demonstranter i Iran, sa EUs utenrikssjef Jesep Borrell.

– Skal føle seg trygge

Presteskapet i Iran har drept titusener av mennesker siden det kom til makten i 1979, ifølge Amnesty. Innbyggerne får ikke kle seg som de vil, de får ikke snakke det språket til vil, de er nektet ytringsfrihet og de risikerer dødsstraff for homofili og utroskap.

– Vi er norskiranere. Jeg er norsk landslagslege og har levd store deler av livet mitt her i Norge. Jeg stemte selv på Arbeiderpartiet. På Jonas Gahr Støre. Han må ikke bare fordømme dette her, sa Said Tutunchian til TV 2 nylig.

Han er en av mange eksil-iranere i Norge som mener regjeringen har ikke har kritisert regimet i Iran kraftig nok.

– Hva sier du til det?

– Jeg forstår iranere som lever utenfor Iran og som er fortvilet over det som skjer. Svaret til dem er at vi reagerer sterkt. Vi gir veldig klart uttrykk for det og vi gjør det sammen med andre land.

SANKSJONER: Regjeringen vil følge EU og innføre nye sanksjoner mot Iran etter henrettelsene av demonstranter. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Sonya og Diako Aili er født og oppvokst i Norge, men har iransk statsborgerskap gjennom sine foreldre. De er kusinen og fetteren til Mahsa og har vært aktive kritikere av regimet etter at deres nære slektning døde. Det har utløst flere måneder med kraftige demontrasjoner i Iran.

De var forberedt på at aktivisme ville få konsekvenser for dem i Iran, men ikke utenfor. Fetteren og kusinen til Mahsa Amini fikk i slutten av september besøk av Vest politidistrikt. De tok kontakt med dem, av hensyn til deres egen sikkerhet. De ble blant annet tilbudt hemmelig identitet.

PROTESTERTE: Etter at Masha Amini døde demonstrerte eksil-iranere i Norge utenfor Stortinget til støtte for det iranske folket. Foto: Javad Parsa/NTB

– Er det slik at iranere i Norge må beskyttes mot regimet?

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere i detalj. Og jeg tror du forstår. hvorfor. Men vi er opptatt av at de som er i Norge og som er i andre land, skal være trygge i Norge. Og det er de. Det er viktig. Da er det noen hensyn vi må ta på veien.

– Kan du garantere at de er trygge?

– Vi legger vekt på at de skal være trygge i Norge og så tror jeg vi lar det være med det.