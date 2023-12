– Norge er like ille

GRØNN MANN?: Oljesjeik Sultan Ahmed Al Jaber vil forhåpentligvis prøve å føre verden et steg nærmere en grønn fremtid. Foto: Kamran Jebreili / AP

Et av vår tids største problemer ligger nå i hendene på en oljesjeik.

Torsdag gikk startskuddet for årets klimatoppmøte. Opp fra stolen reiste Sultan Ahmed Al Jaber seg for å tale.

Han er sjef for det statlige oljeselskapet til De forente arabiske emirater.

Det får flere til å undre.



– Det er et paradoks. Det er jo en stor oljenasjon, sier Steinar Larsson.

OVERRASKET: Steinar Larsson ble overrasket over at klimamøtet ble lagt til Dubai. Foto: Aage Aune / TV 2

Larsson er en av flere TV 2 fredag prater med på gata om klimatoppmøtet. Han får støtte av Audun Strype, som har lagt dagens kaffetur til Bjørvika.

– Ja, det var veldig overraskende. Men, men hvis det funker, så funker det. Det er ikke alt man kan forutse, sier Strype.



«Speil speil på veggen der …»

Flere organisasjoner har reagert på at møtet holdes i Dubai.

Ifølge forsker Steffen Kallbekken, er det like ille om Norge skulle vært vertsnasjon.

– Norge har tjent seg søkkrike på olje og gass. Vi må se oss selv i speilet. Vi er en oljestat selv, og kan ikke flire av at Dubai er en oljenasjon, sier han.

PÅ PLASS: Steffen Kallbekken er i Dubai for å formidle forskning fra Norge. Foto: Privat

Kallbekken er forskningsleder ved Cicero, senter for klimaforskning. Han sier det hadde vært like ironisk om Norge var vertsnasjon for møtet.

– Vi er ikke veldig mye bedre. Vi har lik innstilling som Dubai, som er at det kun er urenset olje og gass som skal fases ut.



Det betyr at Norge mener oljeproduksjon er greit, så lenge man bruker karbonfangst og -lagring til å minimere utslippene, ifølge forskeren.

– Her må alle land med

På FaceTime fra toppmøtet i Dubai sier statsminister Jonas Gahr Støre at det, tvert imot, kan være en fordel at klimatoppmøtet arrangeres av emiratene.

– Jeg syns det er helt nødvendig. Hvis ikke et land som er så avhengig av olje og gass som emiratene, er med på dette og noen enorme satsinger på fornybar kraft, så kommer vi ingen vei. Så her må alle land med, sier Støre.

DUBAI: Jonas Gahr Støre (Ap) i Dubai med De forente arabiske emiraters president, Sjeik Mohamed bin Zayed Al Nahyan og FNs generalsekretær Antonio Guterres før åpningssermonien til klimatoppmøte COP28. Foto: Ryan Carter / UAE presidential court / AFP / NTB

Han mener emiratene, i samarbeid med FN, har gjort gode forberedelser til møtet.

– Men vi må påse at det blir mer enn prat, og at det blir vedtak her som forplikter landende, sier statsministeren.

Typisk norsk å være god?

På spørsmål om Norge kunne vært vertsnasjon, må osloborger Steinar Larsson tenke seg om to ganger.

– Jeg vet ikke helt. Vi er jo vant til å være så flinke. Men vi er jo en betydelig oljenasjon vi også, spesielt med gass ut til Europa, sier han.

BELEST: Audun Strype mener Norge ikke har plettfri vandel i klimaspørsmålet. Foto: Aage Aune / TV 2

Strype syns Norges rolle er stygg.

– Det er betenkelig med Norge. Det er spesielt at Norge profitterer så grusomt på krigen i Ukraina. Det er ganske stygt at Norge har det imaget sitt med å være en velgjører, men så profitterer vi på krig og elendighet, sier han.

Astrid Øgaard fra Rogaland, hvor Norges oljehovedstad Stavanger ligger, er lavmælt i kritikken om Dubai.

– Vet ikke om jeg kan si så mye, vi som har så mye olje selv, sier Øgaard.

REALIST: Astrid Øgaard mener Norge kaster stein i glasshus, Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi prøver å gjøre det grønnere og grønnere, men vi leter jo fortsatt etter olje. Det er litt som å kaste stein i glasshus.

Statsminister Støre er usikker på om Norge kan være vertskap, men det er av praktiske grunner.

– Vet du hva, når jeg ser rundt meg her, så tror jeg ikke vi har noe sted i Norge hvor det er fysisk mulig. For her er det altså 90.000 mennesker inne på et messeområde. Så vi kunne hatt gode møter, men ikke i dette formatet, sier Støre.

Dyster sannhet



Kallbekken fra Cicero sier at Norge har ambisiøse mål i klimapolitikken, men sannheten er at vi bare har kuttet utslippene fem prosent på 30 år.



– Det er ikke voldsomt imponerende for resten av verden. Vi er gode på ambisjoner, men ikke på gjennomføring.

Forskeren tror Norge har høy status hos politikere, men ikke blant vanlige folk.

– Ryktet til Norge er svekket i internasjonale medier og sivilsamfunn, men ved forhandlingsbordet har vi fortsatt et godt rykte og får viktige oppgaver.

Mistet troverdighet

Etter at krigen i Ukraina brøt ut hadde Europa for lite energi. Da fikk Norge hard medfart.

– Ryktet til Norge kom under angrep. Vi ble kjent som en klima- og oljeprofitør.



Kallbekken sier Norge har skuffet andre nasjoner etter krigen.

– Nå forventer mange land at vi skal bidra med finansiering til å håndtere tap og skade som følge av klimaendringer, noe Norge så langt ikke har gjort.

Overraskende vending

At det er en oljenasjon som leder møtet, kan faktisk få positive følger, mener forskeren.

– At de unevnte en oljesjeik som møteleder mottok mye kritikk, men det kan slå ut positivt, for det har bidratt til at søkelyset rettes mot kull, olje og gass.