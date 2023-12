Norge bidrar i internasjonal operasjon: – En eskalering vi har fryktet

Situasjonen i Rødehavet er spent etter at houthi-bevegelsen i Jemen har angrepet en rekke skip.



Norges bidrag blir inntil ti stabsoffiserer for å sikre sivil skipsfart i området, opplyser regjeringen mandag kveld.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier mandag kveld at angrepene viser at konflikten i Midtøsten har eskalert.

– Dette er en eskalering vi har fryktet og det er derfor grunn til bekymring for hele den regionale sikkerheten, sier Barth Eide.

– En eskalering

Utenriksministeren sier at konflikten er i ferd med til å spre seg ytterligere til flere områder.

– Norge er en stor skipsnasjon så dette er noe vi er opptatt av, sier Barth Eide.

Nasr al-Din Amer, informasjonsminister i Houthi sier til TV 2 at de skulle ønske at skipet ikke var norsk på grunn av Norges viktige standpunkt i saker som angår Gaza og palestinere.

– Vi angriper alle skip som skal til Israel, og dette fartøyet var og på vei til Israel. De er sikker på at deres etterretning stemmer, sier al-Din Amer.

Samtidig sier han at de er sikre på at deres etterretning stemmer,

USA har bedt flere land, blant dem Norge, om å delta i en internasjonal operasjon for å sørge for sikkerheten.

Operasjonen kalles Prosperity Guardian og etableres innenfor rammen av den internasjonale maritime koalisjonen i området, Combined Maritime Forces (CMF).

ØKT ESKALERING: Utenriksminister Espen Barth Eide ved en tidligere anledning. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa

– Norge har en av de største handelsflåtene i verden og det er i norsk interesse å bidra til å sikre trygg ferdsel til sjøs. Vi har unik kompetanse innen maritime operasjoner og har erfaring fra tidligere operasjoner i Rødehavet og Adenbukta. De norske stabsoffiserenes oppgaver blir å koordinere med og sørge for trygg passasje for sivile fartøy, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

USAs forsvarsminister har kalt inn til et digitalt forsvarsministermøte tirsdag for å diskutere trusselen fra jemenittiske opprørere i Rødehavet. Forsvarsminister Gram bekrefter at Norge skal delta på møtet.



Formålet med skal ifølge USA være å bygge en koalisjon for å håndtere houthi-trusselen.



Viktig signal

Professor i statsvitenskap og historie Stig Jarle Hansen mener det norske bidraget er et viktig signal fra regjeringen, både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er også veldig viktig for regjeringen, kanskje også for å adresse bekymringene til Rederiforbundet. Norge er ikke bare en stor sjøfartsnasjon, Norge er en stor energinasjon. Dette er et veldig viktig område for transport av energi også, påpeker Hansen overfor TV 2.

EKSPERT: Professor Stig Jarle Hansen er ekspert på Rødehavet og Jemen. Foto: NMBU

Han er derimot usikker på om dette vil være tilstrekkelig for å holde skipene i Rødehavet trygge:

– Nasjonene som sender skipene sine gjennom her trenger forsvarssystemer mot ballistiske missiler. Jeg synes det også er veldig viktig å legge vekt på at dette har globale konsekvenser. Vi ser nå at forsikringssummene for lasten kan gå opp, vi ser at store maritime selskap setter nye kurser for skipene sine som koster ganske mye, så dette kan faktisk være en prisdrivende situasjon på lengre sikt, sier professoren.

Angrep skyldtes misforståelse

Det er houthi-militsen som har tatt på seg ansvaret for de mange angrepene i Rødehavet. Houthiene, som i årevis har kontrollert store deler av Jemen, innledet sine angrep mot skip i Rødehavet i november. Opprørsbevegelsen krever at Israel stanser angrepene mot Gaza og at palestinerne skal få tilgang på mat og medisinsk hjelp.



– Houthi-militsen har lovet å angripe skip som transporterer ting til Israel, som har israelske eierinteresser, eller som har israelske operatører, altså en eller annen form for israelsk tilknytning, sier. Dette er jo ikke så lett å identifisere, så her er det stort rom for misforståelser også fra houthienes side, professor Hansen.

MISFORSTÅELSE: Det norsk-eide skipet var oppført med israelske eiere på nettet. Rederiforbundet mener dette er årsaken til at skipet ble angrepet. Foto: Vesselfinder

Rederiforbundet mener mandagens angrep mot det norskeide skipet Swan Atlantic skyldtes en slik misforståelse, da skipet var oppført med et israelsk management på overvåkingssiden Marine Traffic. Dette stemmer derimot ikke.

– Rederiforbundet her hjemme mener at det åpenbart må være en feil, for de har ingen tilknytning til Israel, sier Hansen.

Endret fremgangsmåte

Houthi-militsen har ifølge professoren endret fremgangsmåte den siste tiden, både med tanke på hvilke skip som rammes, og hvordan dette skjer.

– Her har vi sett forandring i modus operandi hos houthiene. Til å begynne så så vi faktisk at de greide å ta over et skip, altså Galaxy Leader. Det var det første angrepet det gjennomførte, og da landet de med helikopter på skipet. Men nå ser vi i større og større grad at de bruker en eller annen form for krysserraketter eller droner til å ramme skipene, sier Hansen.

SPEKTAKULÆRT: Houthi-militsen kapret lasteskipet Galaxy Leader ved å lande et helikopter på dekk. Nå har de endret fremgangsmåte. Foto: Houthi-militsen

Houthi-militsen har lovet å fortsette angrepne. Det mener professoren at gruppen er i stand til.

– Jeg tror houthi-militsen kan ha en ganske stor kapasitet til å gjøre dette her, og dette er et relativt trangt havområde.

Norges Rederiforbund har omtalt Rødehavet som «verdens viktigste motorvei». Til enhver tid har Norge omtrent 40 norsktilknyttede skip i det berørte området, og Rederiforbundet har gjentatte ganger bedt norske myndigheter komme på banen.

– Det er et viktig stred som ligger i nærheten av dette angrepet, Bab-el-Mandeb, der mye av den globale skipstrafikken løper gjennom. Dette er veldig viktig for det internasjonale energimarkedet og internasjonale shippingbyråer, og rett og slett et ikke så vanskelig mål å nå på grunn av strekningene vi snakker om. Så hørte vi jo både forsvarsministeren og utenriksministeren påpeke det vi alle vet, at Norge er en stor sjøfartsnasjon. Vi har en egeninteresse av at det skal være trygg ferdsel for transporten som foregår gjennom Rødehavet, avslutter Hansen.