Norge ba iranske myndigheter løsne grepet, Iran strammer til

I møte med Irans ambassadør, forlangte utenriksminister Huitfeldt mer human behandling av demonstranter. Like etter krevde Iran strengere straff for kvinner som ikke bruker hijab.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt møtte TV 2 bare timer etter sitt møte med Irans ambassadør, Alireza Yousefi, tirsdag. Huitfeldt var tydelig på hva hun på vegne av Norges regjering hadde formidlet til Irans myndigheter.

– Vi var klare på at det å bruke henrettelser mot personer som demonstrerer mot dem er helt uakseptabelt.

Etter bølgen av demonstrasjoner brøt ut i Iran som følge av Jina (Mahsa) Aminis død september 2022, har over 20.000 demonstranter blitt fengslet, over 500 drept, minst 17 er idømt dødsstraff og minst fire personer er henrettet.

Huitfeldt ba Irans ambassadør om å høre på sitt folk.

– Utenriksdepartementet oppfordret Iran til å lytte til demonstrantene og innføre reformer.

KLAR BESKJED: Norges utenriksministere, Anniken Huitfeldt, sa til TV 2 at hun hadde vært klinkende klar i sin tale til Irans ambassadør. Foto: MICHAEL MCCOY

– Ikke aktuelt med utvisning

Med tirsdagens møte føyer Norge seg inn i rekken av land som har innkalt iranske ambassadører på teppet. Blant annet Danmark og Nederland. FN har også beordret internasjonal granskning av det iranske regimets brutalitet mot demonstranter.

– Norge samarbeider tett med andre likesinnede land, og har sammen med EU-land innført sanksjoner mot Iran. Det er viktig at vi støtter menneskerettighetsaktivister, og alle de tøffe kvinnene som står opp for rettigheter som vi her i Norge tar som en selvfølge, poengterer Huitfeldt.

ØNSKER UTVISNING: Flere aktivister ønsker at den iranske ambassaden skal stenges i lys av hvordan aktivister er behandlet. Her er Irans ambassadør på besøk hos kong Harald i juni 2022. Foto: Torstein Bøe

PST har til TV 2 bekreftet at Iran driver etterretningsvirksomhet i Norge, og overvåker iranske regimekritikere som er bosatt i Norge.

Amnesty opplyser at mange av dem føler seg redde i Norge nå. Dette kombinert med hvordan Iran behandler demonstranter i Iran, har gjort at flere iranske aktivister har tatt til orde for at den iranske ambassaden bør stenges. Men verken et slikt påbud, eller foretak om utvisning av Irans ambassadør foreligger, ifølge utenriksministeren.

– Utvisning av ambassadører hjelper ofte ikke, for da innfører vi en form for samtale-boikott. Vi vil fortsette å si vår mening, både direkte til iranske representanter og i FN.

AMINI: Demonstrasjoner for menneskerettigheter i Iran, har vedvart siden Jina (Mahsa) Amini døde i moralpolitiets varetekt 16.september 2022. Arrestert for ikke å være tildekket nok. Demonstrasjonene spredte seg deretter utover hele verden. Foto: Markus Schreiber

Iran: Brudd på bruk av hijab skal straffes hardere

Utenriksministeren var på spørsmål fra TV 2 vag på hvilke respons hun mottok av Irans ambassadør. Hun vektla heller at utenriksdepartementet selv hadde vært klar i sin melding og at «kritikken er noe ambassadøren noterer seg og videreformidler til sitt land».

Det gikk dog ikke mange timer etter møtet, før iranske myndigheter kom med en klar beskjed.

Det iranske rettsvesenet beordret tirsdag politiet til å «hardt straffe» personer som bryter landets påbud om at kvinner skal bruke hijab.

Moralpolitiet i Iran har vært mindre synlig etter Jina (Mahsa) Amini døde i deres varetekt i september 2022, arrestert for ikke å være godt nok tildekket. I solidaritet med Amini og som protest mot regimet, startet kvinner å trosse påbudet om bruk av hijab i Iran. Nå ber rettsvesenet om et mer handlekraftig moralpoliti.

Den iranske statskanalen Mehr siterte regjeringsadvokaten på at «politiet er bedt om å straffe brudd på hijab-påbudet hardt, og at rettsvesenet må dømme brudd på hijab ved bot, eksil, frata overtrederes yrkesautorisasjoner og stenge arbeidsplasser».

TROSSER PÅBUD: I lys av demonstrasjonene har flere kvinner trosset påbudet om å bruke hijab, innført i 1979. Nå vil regimet straffe dette hardere. Foto: Vahid Salemi

Amnesty: Oppmerksomhet kan spare liv

Amnesty sin politiske rådgiver, Gerald Folkvord, mener det er helt essensielt at Norge agerer med tiltak som tirsdagens møte med ambassadøren.

– Norge må utfordre iranske myndigheter og være helt klar på at det Iran nå gjør er fullstendig uakseptabelt. Fordi vi har sett tydelig at iranske myndigheter tar det innover seg, at det er så mye offentlig oppmerksomhet både i Iran og internasjonalt på disse sakene, sier Folkvord og konstaterer:

– For mange av dem som er dømt til døden, kan slik oppmerksomhet være forskjellen på liv og død.

DØDSDØMT: Amnesty mener rettssakene i Iran strider mot menneskerettigheter. Her fra rettssaken til Saeid Yaghoubi, som er en av tre som ble idømt dødsstraff for få dager siden. Foto: WANA NEWS AGENCY

Amnesty sin politiske rådgiver forteller om rettssaker som er over på minutter og ender med dødsdom. Ofte etter at den siktede har tilstått under tortur, eller etter at profilerte personer har beordret dødsdom via nasjonal kringkasting.

– Antall dødsdømte iranere som verden foreløpig vet om, er bare toppen av isfjellet. Vi har informasjon om at over 100 personer risikerer dødsstraff, forteller Folkvord.

Amnesty advarer om at dersom internasjonal oppmerksomhet forsvinner, vil det iranske regimet bli mer brutalt. Det er Irans strategi, mener Gerald Folkvord.

– Det iranske regimet tenker at de kan bare stå på og fortsette å være brutale, og etter hvert vil verden bli lei og glemme denne saken.

ADVARER: Amnesty sin politiske rådgiver, Gerald Folkvord, advarer verden mot å vende blikket bort fra Iran. Foto: Sverre Saabye

Iran: – Dødsstraff er lovlig i Iran

Irans ambassadør, Alireza Yousefi, vil ikke besvare TV 2 sine spørsmål om hvordan møtet med Norges utenriksminister gikk, eller det iranske rettsvesenets nye ordre om å hardt straffe dem som går uten hijab.

På spørsmål om hvordan demonstranter møtes med fengselsstraff og dødsdømmer, velger ambassadøren derimot å kommentere.

– Rettssaken til dem som ble henrettet er i tråd med lover og regler. Dødsstraff er lovlig i Iran, slik det er i mange andre land, skriver Yousefi.

Ifølge Nobels fredssenter har 144 av verdens 199 land avskaffet dødsstraff. Amnesty opplyser at antall stater som har og benytter dødsstraff stadig går nedover, men at Iran i alarmerende grad skiller seg ut.

– I fjor henrettet Iran rekordmange personer. Vi ser at Iran bruker det som et virkemiddel for å kunne opprettholde sitt undertrykkende regime, slår Gerald Folkvord fast.