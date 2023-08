Noreg på Putin si svarteliste – igjen­

SVARTELISTA: Russland har annonsert at Noreg blir sett på lista over 'uvenelege' land. Foto: Alexander Kazakov

Medan krigen rasar på fronten i Ukraina, jobbar Putin iherdig med å sortere ut kven som er vener og uvener av Russland. No er beskjeden klar.

Noreg er hamna på lista over Russland sine uvener.



UVENELEGE HANDLINGAR: Noreg blir land nummer åtte på ei liste land med avgrensa diplomatiske relasjonar i Russland. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Det var russiske myndigheiter som fyrst melde om dette.

– Regjeringa har inkludert kongeriket Noreg på lista over statar som utøver uvennlege handlingar retta mot russiske diplomatiske og konsulære oppdrag i utlandet.



USA og Tsjekkia har stått på lista sidan mai i 2022, medan Hellas, Danmark, Slovenia, Kroatia og Slovakia blei sett opp på lista i juli same år.

Forskar ved Norsk Utanrikspolitisk Institutt, Jakub Godzimirski, forklarer at Russland har to lister for uvenlege land: éi for økonomisk verksemd, og éi for diplomatiske relasjonar. Tidlegare har Noreg berre vore oppsett på fyrstnemnde, men no er står Noreg på begge listene.



– Lista det er snakk om her i dag handlar om land som påverkar den russiske diplomatiske verksemda på ein negativ måte.

Inga overrasking



Utanriksminister Anniken Huitfeldt er ikkje overraska over at Noreg no er sett på denne lista.



– Det er ikkje grunnlag for å hevde at Noreg opptrer uvennleg overfor Russland. Situasjonen i dag er grunna krigen Russland fører mot Ukraina. Russland kan sjølve velje å avslutte krigen.

IKKJE OVERRASKA: Utanriksminister Anniken Huidtfeldt er ikkje overraska over at Noreg blir oppført som eit 'uveneleg' land i følgje Russland. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Vidare presiserer ho at diplomatisk kontakt er viktig i krevjande tider.

– Som naboland har vi begge interesse av fungerande diplomatiske samband og kanalar for kontakt, ikkje minst i krevjande tider.

Professor Godzimirski meiner heller ikkje nyheita kom uventa.



– Vi har vore med på å kritisere Russland si krigføring sidan invasjonen i Ukraina den 24. februar 2022, så det er ikkje overraskande at vi er sett på denne lista, seier han.

I tillegg, utviste PST 15 russarar som dei meinte var agentar for Russland i april tidlegare i år. Forskar i Forsvaret, Karen-Anna Eggen, meiner at dette var nok også ein bidragsytar til at Noreg har blitt sett på denne lista no.

NEGATIV PÅVERKNAD: Forskar i Forsvaret, Karen-Anne Eggen, Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Avgrensa konsekvensar

Ifølgje russiske myndigheiter får ikkje Noreg ha fleire enn 27 lokalt tilsette representantar i Russland.

Likevel kjem ingen nordmenn til å miste jobben på grunn av innføringa av denne restriksjonen, melder NRK.

Eggen og Godzimirski er begge samde om at dette fyrst og fremst er av symbolsk art frå russisk side.

– Det påverkar relasjonen i ei negativ retning, men har ikkje store konsekvensar gjeve kor dårleg relasjonen allereie er, forklarer Eggen til TV2.