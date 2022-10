Nordmenns solidaritet med Ukraina påvirkes ikke av høye strømpriser

Nordmenn flest støtter Ukraina til tross for høye strømpriser. 87 prosent svarer at prisene ikke påvirker støtten, ifølge en undersøkelse.

To tredeler er positive til at Norge sender våpen til Ukraina. Støtten er bred i alle aldersgrupper og uavhengig av partitilhørighet, viser undersøkelsen Respons Analyse har gjennomført for Tankesmien Agenda.

En tilsvarende undersøkelse i Tyskland viser også at et flertall fortsatt vil støtte Ukraina selv om det betyr høyere energipriser, men her er det store variasjoner blant ulike velgergrupper.

– Også i Norge varierer støtten noe langs det politiske spekteret, men hovedfunnet er at støtten er bred i alle velgergrupper. Det er et annet bilde enn det vi ser i Tyskland hvor særlig velgerne på ytre høyre er skeptiske til å hjelpe Ukraina, sier fagsjef Andreas C. Halse i Tankesmien Agenda.