Nordmenn trener ukrainske rekrutter: – Mange av dem kommer til å dø

De åler seg fremover på den fuktige bakken. Kalde og våte. Ukrainske 19- og 20-åringer. For noen er dette deres første kjølige møte med utfordringene de har i vente.

De har kommet til England for å bli trent til å overleve krig. Instruktørene er norske. Befal og soldater med lang fartstid.

Forskjellen på å trene ukrainske og norske rekrutter er åpenbar.

Mange av ukrainerne sendes til fronten når utdanningen er over – enten soldatene vil eller ikke. Både rekrutter og instruktører vet at ikke alle vil komme hjem i live.

OPPTRENING: Generalmajor Elisabeth Michelsen vet de trener opp soldater som skal dø. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

– Folka her kommer til å dra tilbake til Ukraina og stå i frontlinja, og mange av dem kommer til å dø – dessverre, ser generalmajor Elisabeth Michelsen til TV 2.

Norsk ansvar

Generalmajoren forsøker ikke å pynte på realitetene.

Sjefen for Heimevernet har det overordnede ansvaret for norsk utdanning av ukrainske rekrutter.

Hun er fullstendig klar over at den utdanningen de får her, kan være avgjørende for hver enkelt hvis de havner i kamp. Er utdanningen for dårlig, kan det koste de unge soldatene livet.

Luften er rå blant furuene. Tåken ligger som et slør mellom de høye stammene. Søkkvåte støvler ligger til tørk ved et bål. Under enkle gapahuker av presenninger ligger soveposene klare.

Noen av de ukrainske rekruttene setter seg tett sammen og får i seg litt mat. Energien fra måltidene er viktig i kampen mot den kjølige luften, og for å forebygge sykdommer. Dette er noe av det de lærer.

En av de ukrainske offiserene tar med seg soldatene sine på en lett joggetur bortover en grusvei. De løper på rekke og rad. For at de skal få i seg litt varme - og for å få tiden til å gå.

«Vadym» vet han kan dø

– Jeg vil tilegne meg kunnskap og ferdigheter som kan hjelpe meg i oppdraget med å drive ut de russiske okkupantene, sier rekrutten «Vadym» til TV 2.

Vadym er ikke hans egentlige navn. Han kikker på TV 2s reporter. Strekene fra svarte, brune og grønne kamuflasjestifter er gnidd over ansiktet.

REKRUTT: Når treningen er over, bærer det kanskje rett til fronten for den unge rekrutten «Vadym». Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

Når kameraet kommer opp, trekker han opp halstørkleet. Han vil ikke at fienden skal gjenkjenne ham. «Vadym» vet godt at russerne følger vestlige mediers dekning av krigen i Ukraina - nøye.

«Vadym» er ung. Det virker som om motivasjonen hans er på topp. Så er da også landet hans i krig.

– Dette er enkelt. Jeg har veldig lyst til å dra tilbake. Men jeg vil utnytte tiden her for å bli en bedre soldat, sier han.

Som de andre rekruttene vet han at krigen kan komme til å koste ham livet. Men, det er deres eget land og folk de kjemper for. Deres egen fremtid.

At den ukrainske hæren, med Vesten i ryggen, har gitt russerne langt sterkere motstand enn nær sagt noen så for seg, bidrar til økt kampvilje.

KHARKIV: Ukrainske styrker har gjenerobret flere områder fra russerne. Men de er forberedt på en kraftig russisk motoffensiv. Foto: YASUYOSHI CHIBA

Norge støtter Russlands fiende

– Det er veldig enkelt å få dem med, fordi de er såpass motiverte, sier Hans.

Grenaderen Hans fra Telemark bataljon er en av instruktørene som nå skal sørge for at de ukrainske rekruttene kan klare seg i kamp med russiske soldater.

INSTRUKTØR: Hans vet at ansvaret er stort. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

– Jeg instruerer dem i krigsteknikk. I skyting. Jeg lærer dem å overleve i felt. Hvordan de skal oppføre seg i felt. Felthygiene. Enkle, grunnleggende ferdigheter, forklarer han.

Ferdigheter som kan være helt avgjørende når det gjelder. Instruktørene vet at de har et stort ansvar for at kvaliteten på utdanningen er bra.

– Det bringer jo krigen nærmere, og alvoret tettere på, sier generalmajor Michelsen til TV 2.

Hun er på plass i den regntunge, britiske skogen for å inspisere nordmennenes innsats.

KAN BLI AVGJØRENDE: Unge, ukrainske menn øver stridsteknikk i en skog nord i England. Kvaliteten på treningen kan bli avgjørende for hvorvidt de overlever eller ikke. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

– Det betyr at vi bidrar til noe som jeg opplever som veldig meningsfylt. Vi gir dem kunnskap som de kan bruke på å overleve og kjempe, og vinne denne krigen, sier hun.

– Ukraina har rett til å kjempe

– Er det ingen betenkeligheter med å drive opplæring av soldater som skal kjempe mot vår nabo i øst – Russland?

I Kreml vil Norges militære støtte til Ukraina åpenbart oppfattes som provoserende.

– Jeg tenker at det er Russland som har brutt folkeretten her. Det er åpenbart at Ukraina har rett til å kjempe, og vi har rett til å hjelpe dem, svarer HV-sjefen.

Forventer tap

Siden Russlands annektering av Krim og okkupasjon av østlige deler av Ukraina i 2014, har ukrainske styrker vært i kamp mot russiske soldater.

«Yosyp» er i 20-årene, og har lang krigserfaring. Nå er han troppssjef for en tropp rekrutter som forbereder seg på å bli sendt til fronten.

SNART TILBAKE: «Yosyp» er på plass i England med de nye rekruttene sine. Snart bærer det tilbake til krigen. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

– Alle har sett og følt hvordan deres familie og venner lider i Ukraina. Derfor er de også lærevillige, sier han til meg.

Den unge krigsveteranen er forberedt på å miste flere menn. Det er krevende å ha ansvar for soldater i krig – på mange måter. Selv om russerne taper terreng, er han forberedt på at krigen vil bli langvarig. Og at soldatene hans vil være nødt til å kjempe tøffe slag.

– I løpet av de åtte årene kampen mot Russland i Ukraina har pågått, har vi tatt tap. Og det er selvfølgelig vanskelig, understreker «Yosyp».