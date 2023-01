Nordmenn i USA tar grep for å holde uværet i sjakk

NORDMANN I USA: Sjømannsprest i San Francisco Jon Olav Berg Hjelde forteller at det er store forskjeller i byen. Mens området hvor sjømannskirken holder til ikke er like preget av uværet, er flere områder sørover oversvømt onsdag. Foto: Weronika Nitsch / Noah Berger / AP

I den amerikanske delstaten California har det de siste dagene vært sterkt preget av store mengder nedbør.

Onsdag blir det bekreftet at minst 17 mennesker har omkommet som følge av uværet som har skapt oversvømmelser, skader på hus og stengte hovedveier.

– Disse flommene er dødelige og har vist seg til og med å være mer dødelige enn skogbrannene som herjet i California, sier California-guvernør Gavin Newsom.

En fem år gammel gutt er fortsatt savnet etter at han ble feid vekk av vannmengdene, og myndighetene venter fremdeles mer regn og snø i USAs mest folkerike delstat.

OVERSVØMT: Flomvann har tatt over gater i California den 10. januar. Foto: Noah Berger / AP

Over 230.000 husstander og bedrifter i California våknet uten strøm tirsdag morgen, ifølge sporingssiden Poweroutage.us.

Store forskjeller

Sjømannsprest og daglig leder i Sjømannskirken i San Francisco, Jon Olav Berg Hjelde, forteller at det er store forskjeller i byen.

– Været her skifter veldig fort. I dag tidlig haglet det, senere på dagen blåste det, regnet tungt og tordnet og lynte. Men nå er det helt klart

PÅ STEDET: Sjømannsprest Jon Olav Berg Hjelde forteller at uværet som herjer i San Fransisco har ført til at mange har måttet ta grep. Foto: Weronika Nitsch

Området som kirken ligger i er ikke særlig preget av uværet, da den befinner seg i et område med mye bakker. Dermed renner mye av vannet forbi. De må likevel ta grep for å holde uværet i sjakk.

– På kirken har vi noen gamle dører hvor vi må legge ut håndklær fordi det kommer vann gjennom glipper når det regner eller blåser mye, forteller Hjelde til TV 2.

Selv måtte han dra tidlig hjem fra ferie, fordi han befant seg høyt oppe på fjellet og fryktet kaos på veien ned.

Lite bekymring fra nordmenn

Men selv om kirken ikke er særlig preget av været, kjenner Hjelde til en norsk familie som bor i et annet område av byen som har måttet ta grep.

Norske Gro Dyrnes har måttet demme opp garasjen sin med sandsekker fordi det har regnet så mye at vannet trengte inn.

FORBEREDT: Her legger norske Gro Dyrnes frem sandsekker for å holde vannet unna. Foto: Gro Dyrnes

– Vi har hatt kraftig regn og vind. Møbler, klær og andre ting har vært stablet i høyden inne siden nyttårsaften, men vi holdt heldigvis vannet ute av huset, med unntak av garasje og vaskerom. Nå flytter vi ting på plass med forventning om at det er over for denne gang, sier Dyrnes til TV 2.

Prest i sjømannskirken Jon Olav Berg Hjelle tror derimot de færreste nordmennene som bor i området er bekymret for regnet. Dette tror han har en sammenheng med været i Norge.

– De vi snakker med er ved godt mot fordi nordmenn er mer vandt til mye vær. På en annen side er jordsmonnet tørrere og annerledes her, så trær faller mye lettere. Det kan også samle seg mye vann, eller føre til jordskred enkelte steder.

NÅDELØS FLOM: Redningsarbeidere i San Diego hjelper en mann å redde hunden sin fra flommen den 10. januar. Foto: Josh Edelson / AFP

Været har også en påvirkning på kirken.

– Det kommer færre til kirken nå fordi det er vanskeligere å komme seg frem. Derfor har vi hatt mindre kontakt med folk etter juleferien. Folk får også meldinger fra myndighetene på telefonen sine om å holde seg inne, så da er det naturligvis færre som oppsøker oss.