Nordmenn i Florida: – Totalt kaos

Torsdag har USAs president Joe Biden slått katastrofealarm i Florida, etter at orkanen Ian har forårsaket enorme ødeleggelser.

Orkanen er blant de mest voldsomme i delstatens historie, og rammet sørvestkysten av Florida onsdag kveld.

Da hadde orkanen en vindstyrke på 67 meter i sekundet, og 2,5 millioner mennesker har måttet evakuere.

UTSOLGT: Matbutikkene er tømt for vann, forteller norske Frida (20). Foto: Privat

Norske Frida Enger Rustad (20) jobber på EPCOT ved den norske paviljongen i Walt Disney World. Hun befinner seg midt i katastrofeværet.

– De har stengt parken nå i to dager, både i går og i dag, forteller hun.

Holdes inne

Rustad bor til vanlig i en bolig gjennom Disney, men oppholder seg i morens leilighet i Orlando mens stormen herjer.

– De har sagt vi må holde oss inne. Det er mye vind og regn, men det er mye verre vær lengre sør, sier Rustad.

KRAFTIG VIND: Det blåser og regner i Orlando. Foto: Privat

Foreløpig har hun fremdeles både vann og strøm, men i butikkene vises tydelige tegn på alvoret i situasjonen.

– De var utsolgt for vann og powerbanker. Vi har forberedt oss på at vi kan bli hardere rammet av uværet etter hvert, forteller 20-åringen.

Evakuert

Norske Marita Groven (24) ble evakuert fra Florida til Austin i delstaten Texas på grunn av uværet. Hun fikk vite søndag kveld at det var mulighet for at hennes fylke kom til å sende ut melding om obligatorisk evakuering i løpet av dagene.

EVAKUERT: Marita Groven bor i Florida, men har blitt evakuert til Texas. Foto: Privat

– Mandag formiddag, da jeg var på trening, gikk både min og flere andre sin telefon av samtidig med en høy alarmlyd, da fikk alle tilsendt et automatisk varsel med orkanvarsel og evakuering, sier hun til TV 2.

Selve evakueringen måtte hun ta hånd om selv.

– Etter å ha snakket med forsikringsselskapet mitt for å høre hva som ble dekket, bestilte jeg en enveis flybillett til Texas fra Orlando tirsdag kveld, forteller hun.

–Totalt kaos

Hun kom seg til busstasjonen i Tampa. Der beskriver hun et totalt kaos.

– Etter hvert kom bussjåføren inn og annonserte at ingen av bussene gikk og alt var «on hold». Veldig trist da alle på busstasjonen var hjemløse, narkomane eller folk fra lavere økonomisk ståsted, sier hun.

Hun legger til at hun er veldig takknemlig for å være i en posisjon hvor hun kunne bestille seg en Uber til fem ganger prisen av bussbilletten.

IAN: Stormen har allerede skapt massive ødeleggelser. Foto: Sean Rayford/Getty Images

Av eiendeler var det viktigst for nordmannen å få med seg pass, visum og alt av dokumentasjon og skolepapirer.

– Pluss bamsen min som jeg ikke drar noe sted uten. Jeg fikk heldigvis med meg alt jeg trengte. Myndighetene har sagt at det nå er lov til å vende tilbake, forteller hun.

Hun bor i en leilighet i femte etasje i en blokk, og er ganske sikker på at den er i god stand. Hun har sett videoer av byen og nærområdet, og synes det er trist å se.

Groven forteller at hun ble stresset og redd etter at orkanen ble oppgradert til kategori 4.

– Det var ikke før jeg landet i Texas at jeg følte jeg endelig kunne puste lettet ut, sier 24-åringen.

Kansellerte fly

Alle fly fra Jacksonville lufthavn er kansellert torsdag. Også i Tampa og Orlando forblir flyene kansellerte. Nær 2000 flygninger er rammet.

REVET OPP: Et tre har blitt røsket opp av den kraftige vinden fra orkanen Ian i byen Cooper. Foto: Wilfredo Lee / AP

Flere mobilmaster er nede, og de store vannmengdene gjør det utfordrende å bruke veinettet.

Myndighetene har bedt folk om å holde seg innendørs, dersom de ikke allerede har evakuert. Rundt 2,5 millioner måtte evakuere fra flere steder langs kysten av Florida.

STRØMBRUDD: Den voldsomme orkanen slo ut strømnettet i Cuba, og har nå frarøvet flere millioner i Florida strømmen. Foto: NOAA via AP / NTB

Orkanen er ventet å innta også South Carolina, North Carolina, Virginia og Georgia, og delstatene har allerede erklært unntakstilstand.

Stormen har allerede herjet på Cuba, der to personer omkom.