Nordmannen hedres av Obama: – Vil hjelpe meg å oppnå drømmene mine

Talibans voldelige inntog i Afghanistan har ført til store konsekvenser for landets innbyggere, som nå lever under et strengt religiøst styre. Særlig jenters rettigheter, deriblant tilgang til utdanning, har blitt kraftig innskrenket etter at Taliban kom til makten.

Advokaten Pamir Ehsas kjenner godt til de vanskelige forholdene. Han ble født under den afghanske borgerkrigen på 90-tallet, og ble tvunget til å flykte hjemlandet. Sammen med sine fire brødre vokste han opp på Lier, og de siste årene har søskenflokken gjort sitt for å hjelpe afghanske skolebarn.

– Vi jobbet med å utdanne barn gjennom tradisjonell læring, og sikret på den måten utdanningen til 2000 barn, forteller Ehsas til TV 2. Bistandsarbeidet var krevende, og brødrene skjønte at de måtte tenke nytt om de skulle nå ut til flest mulig.

– Vi skjønte at uansett hvor mye penger vi samlet inn, ville vi ikke løse de strukturelle barrierene som hindret barn i å få kvalitetsutdanning, sier advokaten.

Resultater på rekordtid

De fem brødrene har alle bakgrunn innen jus og teknologi, og brukte kompetansen til å utvikle en egen applikasjon som lar de afghanske skolebarna lære gjennom spill.

– Applikasjonen har tusenvis av oppgaver barn må gjennom. De går gjennom en reise hvor de først skal identifisere bokstaver og sette dem sammen, før de skal bygge opp hele setninger, forklarer Ehsas.

RESULTATER: I løpet av to måneder lærte 82 prosent av elevene seg å lese og skrive. Foto: Privat

Oppfinnelsen ga resultater på rekordtid:

– Afghanistan-komiteen tok med seg appen til en liten landsby for å teste den. Det resulterte i at 82 prosent av barna lærte seg å lese og skrive etter to måneder. Vi har fått bekreftet at det fungerer, og jobber nå med å skalere opp prosjektet, sier Ehsas.

Spillbasert læring er ikke noe nytt innenfor norsk utdanning, og Ehsas forteller at appen bygger på teknologi som ville vært ganske grunnleggende i den norske skolen. For mange afghanske skolebarn er denne teknologien derimot revolusjonerende, og resultatene er deretter.

– Denne applikasjonen hadde ikke fått noen til å heve et øyenbryn i Norge, og fra perspektivet til et norsk utdanningssystem er det veldig enkle løsninger. Det er konteksten det blir brukt i som er revolusjonerende, ikke selve teknologien, påpeker advokaten.

Krevende forhold

Mens applikasjonen gir resultater, er det fortsatt krevende å levere slike løsninger i rurale deler av Afghanistan. Talibans inntog har gjort en allerede tøff oppgave enda vanskeligere.

– Du arbeider under en uforutsigbarhet hvor man konstant må forholde seg til inngripende endringer og tiltak, erkjenner Ehsas.

UNGE: Prosjektet retter seg mot de yngste afghanske skolebarna, som ikke har de samme utdanningsrestriksjonene som unge kvinner. Foto: Privat

Applikasjonen retter seg mot de yngste skolebarna, som foreløpig ikke er rammet av det samme utdanningsforbundet som unge kvinner. Mens Ehsas understreker at situasjonen er kritisk for mange afghanske jenter, håper han utdanning kan utgjøre en forskjell på lang sikt.

– Det er ekstremt trist, og mange afghanske jenter har dessverre en veldig mørk fremtid i vente. Vi håper at arbeidet vi driver med bidrar til at disse mørke tidene tar slutt en gang i fremtiden.

Hedres av Obama

Tall viser at mellom 70 til 90 prosent av afghanere har tilgang til telekommunikasjonsverktøy, noe som betyr at man i teorien kan nå en stor andel av skolebarn med prosjektet. Elevene som foreløpig har fått forsøke den norske teknologien er svært fornøyde, og det er det flere som har fått med seg.

Nylig ble Pamir Ehsas utvalgt til å være del av Barack Obamas lederskapsprogram, hvor den tidligere presidentens stiftelse velger unge ledere som har utmerket seg.

– President Obama har valgt unge ledere som han ønsker å samarbeide med, for å utvikle deres potensiale og bidra til å oppskalere arbeidet de driver med, forteller Ehsas.

Han arbeider nå tett med en egen mentor for at Afghanistan-prosjektet skal bli best mulig.

– Håpet er at det vil hjelpe meg å oppnå drømmene mine. For min del er drømmen å engasjere norsk teknologi- og bistandssektor til å hjelpe de som ikke har noe, de som lever i sult, fattigdom og krig. Forhåpentligvis kan dette programmet dytte meg i riktig retning og realisere ambisjonen, avslutter Ehsas.