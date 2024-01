«Nordmannen» etterforskes for krigsforbrytelser

KRIGEN I UKRAINA: Høyreekstreme Yan Petrovskiy (t.h.) ble bortvist fra Norge i 2016. Nå anklages han for å ha begått krigsforbrytelser i Ukraina. Foto: Privat

Fra å patruljere Tønsbergs gater, til å posere foran et norsk flagg som russisk soldat i Ukraina. Nå kan en fengselscelle i Finland bli enden på visen for Yan Petrovskiy, også kalt «nordmannen».

Da russiske Yan Petrovskiy (36) landet på flyplassen i Helsinki i Finland i juli 2023, var planen hans å ta det neste flyet til Nice.

Slik ble det ikke.

Petrovskiy, som bodde i Norge i perioden 2004 til 2016, ble arrestert – mistenkt for å ha medvirket i terrorhandlinger, da han i 2014-2015 kjempet for Russland i Donbas-regionen i Ukraina.

Det finske nasjonale etterforskningsbyrået sier de nå etterforsker Yan Petrovskiy under et nytt navn, Voislav Torden, for å ha begått krigsforbrytelser i Ukraina.

– Torden er mistenkt for grov krigsforbrytelse og krigsforbrytelser, skriver etterforskningsbyrået til TV 2.



Patruljerte Tønsbergs gater



Petrovskiy er også en kjenning av norsk politi, ettersom han var involvert i et høyreekstremt miljø i Oslo.

VG skriver at Patrovskiy tidligere patruljerte Tønsbergs gater med «Odins soldater».

I 2016 ble Petrovskiy utvist fra Norge. Norske myndigheter mente han var en fare for landets sikkerhet.

Etter å ha blitt utvist fra Norge ble Petrovskiy en av lederne i en av de mest beryktede militære gruppene til Putin, nemlig «Rusich».

POSERER: Bildet er fra 2014 og viser Petrovskiy mens han poserer foran liket av en ukrainsk soldat. Petrovskiy kjempet også i Ukraina selv etter Russlands fullskala invasjon i 2022. Foto: VK

Rusich betegnes som både høyreekstrem, ultranasjonalistisk og nynazistisk, skriver Aftenposten.



Der ble han kalt «Nordmannen». Petrovskiy, som selv betrakter Norge som sitt andre moderland, brukte norske symboler og referanser i Ukraina.

Nekter for anklagene

Selv nekter han for å ha begått krigsforbrytelser.



– Jeg har aldri begått noen krigsforbrytelser. Jeg beskyttet russere og deltok utelukkende i militære operasjoner, gjengir Ilta-Sanomat fra Petrovskiys uttalelser til den russiske avisen Meduza.

Nå sitter den russiske mannen varetektsfengslet i Finland.

Landets etterforskningsbyrå vil reise tiltale mot Petrovskiy innen mai 2024.

Han er nå den første russiske statsborgeren som i et tredjeland blir anklaget for krigsforbrytelser, utført i Ukraina etter fullinvasjonen 24. februar 2022.



– Flere land, som Tyskland, Sveits og USA, gjennomfører nå slike undersøkelser for potensielle krigsforbrytelser. Finland har i motsetning til andre tredjeland som etterforsker krigsforbrytelser begått i Ukraina, satt den mistenkte i varetekt.

Det sier Gaiane Nuridzhanian til TV 2.

Nuridzhanian er en ukrainsk jurist, som har spesialisert seg i menneskerettigheter og internasjonal strafferett.

EKSPERT: Gaiane Nuridzhanian jobber som førsteamanuensis ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Foto: Stina Guldbrandsen

Nuridzhanian forteller at Finland har erfaringer med å straffeforfølge krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten som er begått i utlandet av internasjonale borgere.



– Denne erfaringen, i kombinasjon med god dokumentasjon av krigsforbrytelser begått i Ukraina og Ukrainas sannsynlige vilje til å samarbeide med finske myndigheter, vil gjøre Finland i stand til å etterforske og straffeforfølge krigsforbrytelser begått i Ukraina, sier Nuridzhanian.

Utfordringer i saken

Likevel er det utfordringer for etterforskningen i Finland, ifølge Gleb Bogush.

Han er en russisk forsker i internasjonal strafferett, ved Universitet i København.

FORSKER: Gleb Bogush sier Petrovskiys sak er sensitiv for Finland. Foto: Privat

– Hovedutfordringen for en kommende rettssak i Finland er å skaffe bevis, når vitner og ofre neppe kommer til Finland. Finske domstoler er svært nøye for bevisvurderingen i straffesaker, sier han til TV 2 og legger til:

– Mye vil avhenge av samarbeidet med ukrainske myndigheter.

Ifølge Bogush er det også politiske utfordringer i rettssaken.



– Politisk ville rettssaken bli sett på bakgrunn av det stadig forverrede forholdet mellom Russland og Finland. Derfor vil Finland trolig være svært forsiktig i denne potensielt sensitive saken, sier forskeren og tilføyer:

– Petrovskiys rettssak vil faktisk være den første strafferettslige forfølgelsen av det russiske militæret av et tredjeland.

Fra ett år til livstid

For krigsforbrytelser gir den finske straffeloven fengsel på ett år til livstid.

Dersom handlingene er begått på en spesielt grusom, umenneskelig eller nedverdigende måte, er minimumstiden for fengsel åtte år, skriver BBC.