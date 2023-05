Chris Henning Åsen Johnsen jobber som kokk. Han flyttet til Odesa fra Warszawa sammen med kjæresten, som nå er ekskjæresten, for å komme nærmere hennes familie.



BOR I ODESA: Chris Henning Åsen Johnsen flyttet til Odesa. Foto: Privat

De brukte to måneder på å bestemme seg for å flytte til det krigsherjede landet.



– Jeg er den eneste nordmannen i Odesa, sier Johnsen til TV 2.

Han forteller at i havnebyen er det luftangrep omtrent en til to ganger i måneden, men at forsvaret er dyktige til å skyte ned artilleri som kommer mot havnebyen.

– Jeg føler meg trygg. Odesa er en av Ukrainas tryggeste steder, sier han.



Høye bøter

Onsdag ble 21 personer drept i et russisk angrep mot byen Kherson, ifølge ukrainske myndigheter. Rakettene traff blant annet et supermarked og en jernbanestasjon.



ANGREP: Helsearbeidere henter ut døde kropper etter et angrep mot et supermarked i Kherson denne uken. Foto: DINA PLETENCHUK / AFP / NTB

Guvernør Oleksandr Prokudin i Kherson fylke har innført portforbud i 58 timer i byen fra fredag kveld til mandag morgen.

Innbyggere i Kherson får ikke dra inn og ut av byen, og de får kun lov til å gå korte turer i nærheten av boligen sin, eller til butikker.

Johnsen sier at de er vant med portforbud i Odesa også, der er det portforbud fra klokken 12.

– Det er veldig greit med portforbud. Dersom det ikke blir overholdt er det strenge bøter på opptil 3000 norske kroner. Dette er det mange her i Ukraina som ikke har råd til, forteller han.

EVAKUERING: Lokale innbyggere under evakueringsarbeid på en busstasjon i utkanten av Kherson, Ukraina 4. mai 2023. Foto: CARLOS BARRIA/Reuters

Johnsen er en del av en gruppe på syv personer som kjører litt over to timer til Kherson tre til fire ganger i uken. Der lager de mat til soldater og sivile som har mistet mye – eller alt.

– Det er rørende. Vi ser familier som har mistet alt. Det å gi et varmt måltid og se smilet til folkene vi møter er fantastisk, sier han.

En bedre følelse kan man ikke få, ifølge Johnsen.

– Jeg føler meg hjemme når jeg passerer grensen

Natt til torsdag ble også havnebyen Odesa utsatt for russiske angrep. Av 15 kamikazedroner, som eksploderer når de treffer målet, ble tolv skutt ned, mens tre traff et universitetsområde, ifølge militærledelsen sør i landet.

– Jeg var i Norge da dette angrepet skjedde, men jeg har snakket med naboer og bekjente i området. Jeg kjenner staben som jobber på militærakademiet som fortalte at akademiet heldigvis var på trening da angrepet skjedde. Akademiet ble totaltrassert, nå står det bare to hus igjen der, sier han.

DRONE: Bilde er en del av en selvmordsdrone som ukrainske myndigheter anser å være iranskprodusert. Den ble skutt ned over Odesa i det nylige angrepet. Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES/Reuters

Johnsen forteller at når det er angrep mot havnebyen, er folk redde i et halvt døgn før dagene går sin vante gang.

– Man blir vant til det, sier han.

Grunnen til at Johnsen velger å bo i det krigsherjede landet er for å hjelpe andre.



– Det er givergleden, en følelse du aldri kommer til å få andre steder, sier han.

GATEN: Mennesker i Odesas gater. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han beskriver at samholdet er ubeskrivelig, og at å være en del av det er veldig fint.

– Jeg føler meg hjemme når jeg passerer grensen, sier han.

Tar med jobben fra Norge til Ukraina

Johnsen har jobbet som kokk de siste 13 årene både på båt og på land.

Jobben tar han med seg fra Norge til Ukraina.

Av et militært akademi har han, og resten av gruppen som reiser til Kherson, fått låne et felt-kjøkken.

– Donasjoner som Spleis blir gjort, men vi bruker også en del private midler. Det er ikke billig å lage mat til alle, men så lenge de blir mette er ikke penger det vi tenker på, sier han.

HAVNEBYEN: Odesa er bedre kjent som havnebyen ved bredden av Svartehavet. Foto: Simen Askjer / TV 2

Johnsen forteller at da han og de andre sto i hovedgaten i Kherson har de sett missiler treffe bygninger rundt dem.

– Jeg blir ikke særlig redd da adrenalin styrer det. Vi står i fullt utstyr med skuddsikker vest og hjelp, og vi har med våpen visst det skulle være noe, understreker han.

– Jeg liker ikke et A4 liv

Johnsen forteller at i starten var det rart med flyalarmer som gikk 15 ganger i døgnet.

Han sier at de ser missiler som flyr over til Kherson.

– Det er ikke som å være i Norge, understreker han.

Videre forteller han at alt er åpent, folk går på nattklubb og restaurant.

A4: Johnsen liker ikke et A4 liv. Han trives med å bo i Odesa. Foto: Chris Henning Åsen Johnsen

– Folk er blitt vant til å bo i krigsområdet. Skyting i gatene merkes ikke, bare om det er flere angrep. Dersom det er flere angrep etter hverandre er det rett i tilfluktsrom, sier han.

Johnsen forteller at det er viktig å hjelpe de eldre og barn i tilfluktsrom, og roe ned de som er redde.

– Jeg liker ikke et A4 liv, jeg liker fart og spenning. Dersom man lever litt risikofylt, ser vi litt hvordan livet faktisk er, understreker han.

INGEN FLYTTEPLANER: Johnsen har ingen planer om å flytte fra Odesa. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Ingen plan om å flytte

Han kjenner stadig krigen på kroppen, ser frykt i de rundt seg, og barmhjertigheten blant folket.

– Det er det som holder meg igjen. Jeg har ingen plan om å flytte vekk før vi har vunnet krigen, understreker han.

Tror du Ukraina vinner krigen?

– Jeg vet at vi vinner krigen. Russland tapte da de satte sine bein i Ukraina. De begynner å gå tom for ammunisjon og bruker tankser fra Sovjet, jeg vet ikke hvor skuddsikre de er, avslutter han.