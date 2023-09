Nordmann i åtti-årene siktet for partnerdrap i Spania

FERIEPARADIS: Spania er et yndet feriested for nordmenn. Her fra en bakgate i Costa Blanca. Foto: Kåre Breivik / TV2

Fredag morgen ble en nordmann i åtti-årene pågrepet og siktet for drap i Spania. Sivilgarden i Spania sier til TV 2 at det trolig dreier seg om et partnerdrap.

En nordmann er pågrepet og siktet for drap på en utenlandsk borger i Spania, melder spanske medier fredag morgen.

– Vi fikk en bekymringstelefon rundt klokken 07:40 i dag tidlig, sier den spanske Sivilgarden til TV 2.

Det var angivelig en venn av avdøde som ringte dem. Noen kilder har sagt til spanske EFE TV at nordmannen hadde bedt vennen til åstedet, og fått vedkommende til å ringe slik at han kunne overgi seg til politiet.

Videre forteller Sivilgarden at skadene kan være forenlige med knivstikk.



Ifølge Rtve er siktede en nordmann i åtti-årene. De melder også at kvinnen som er funnet død skal være britisk statsborger. Ifølge naboer kanalen har snakket med, skal den britiske kvinnen ha mistet mannen sin for omtrent åtte år siden. De sier til kanalen at hun og nordmannen var et par, men at de ikke var gift. Naboene sier de skal ha bodd sammen i et par år.

Skal avhøres

Den siktede sitter nå i varetekt i Spania. Sivilgarden kan ikke besvare TV 2s spørsmål om hvor lenge siktede blir sittende i varetekt.

De klassifiserer drapet som partnervold, og påpeker at de ikke har registrert noen hendelser som involverer verken avdøde eller siktede tidligere.

Samtidig kan de ikke spesifisere hvilken relasjon de to hadde.

Hvem er Sivilgarden? Sivilgarden, eller på spansk Guardia Civil, er en spansk paramilitær politistyrke ned både militære og sivile funksjoner. De har blant annet oppgaver som beskyttelse av kongehuset, personbeskyttelse, transport av kriminelle, kriminaletterforskning, kyst- havne- og lufthavnbevoktning, bombesøking og terrorbekjempelse. Kilde: Wikipedia

Noen kilder hevder overfor spanske kanaler at nordmannen har tilstått forholdene, men Sivilgarden kan ikke bekrefte dette overfor TV 2, og understreker at saksgangen er underlagt taushetsplikt.

Rettsmedisinere var fredag ettermiddag på åstedet for å gjøre tekniske undersøkelser, samt frakte avdødes kropp til obduksjon, ifølge Sivilgarden.

Blant gjenstandene som har blitt beslaglagt er det som antas å være drapsvåpenet.



Nordmannen er overført til Sivilgardens hovedkvarter, der han skal avhøres.

Norsk politi ikke involvert

Kripos har ikke blitt kontaktet av spansk politi om saken. Det skriver seniorrådgiver Jonas Fabritius Christoffersen i stab for kommunikasjon i Kripos i en e-post til TV 2.

Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det er for så vidt ikke unormalt, da saken etterforskes av spansk politi og hendelsen skjedde i Spania.

Høyt antall partnerdrap i Spania

En nabo av avdøde forklarte i uttalelser til spanske EFE TV at avdøde var enke.

Naboen har også antydet at avdøde og nordmannen hadde vært sammen i noen år, og at de ikke var gift.

Drapet fredag morgen stiller seg dermed i en lengre rekke av partnerdrap i Spania, dersom opplysningene stemmer. Totalt har 45 kvinner blitt drept av sine nåværende eller tidligere partnere i Spania, så langt i år.