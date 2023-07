Nordmann fikk gresk nødvarsel på ferie

Skogbrannene som herjer i Hellas, har også rammet øya Rhodos. Det var ikke en ferierende nordmann klar over – helt til en nødvarsel dukket opp på skjermen.

– Plutselig pep det i «alle» telefonene, da meldingen tikket inn her vi ligger ved strandkanten.

Det sier en tipser til TV 2 onsdag, og viser til en nødvarsel som dukket opp på mobilen.

NØDVARSEL: Denne meldingen dukket opp på mobilen til nordmannen. Foto: TV 2-Tipser

Innsenderen er for tiden på den greske øya Rhodos. I likhet med Fastlands-Hellas, er også Rhodos rammet av hetebølge og skogbranner.

– Det var først da jeg leste norske nettaviser, at vi skjønte det dreide seg om en brann her og ikke på fastlandet, sier innsenderen.

Ifølge greske medier er minst fire fjellandsbyer og et hotell på middelhavsøya evakuert.

Nordmannen som fikk nødvarsel på skjermen sier at brannen ikke merkes der de er, til tross for at de bare er 3 mil unna flammene.

– Skikkelig ille



To andre nordmenn har imidlertid kjent flammene på Rhodos på nært hold.

– I starten av ferien var det en liten brann på et lager i byen Lindos der vi var, men dette var ikke stort og gikk over etter omtrent en time.

BRANN: Reisefølget ble vitne til denne brannen i starten av ferien sin. Foto: Katarina Johansen

Det sier Katarina Johansen til TV 2 onsdag, like etter at hun har kommet hjem igjen til Norge.

Johansen har vært på ferie med kjæresten Leon, og beskriver turen som ekstremt varm – både i skyggen og solen.

FERIE: Katarina Johansen opplevde flammene på nært hold da hun var på ferie på Rhodos med kjæresten Leon. Foto: Katarina Johansen

På det verste anslår hun at temperaturen var oppe i 47 grader.

– Det var en ekstrem UVI på 12, forteller hun.



UVI sier noe om hvor sterk de ultrafiolette strålene fra solen er. UVI på over 11 kategoriseres som ekstremt, og det anbefales å holde seg unna direkte sollys.

SMØR GODT: Når UVI er høy anbefales det å smøre seg med høy faktor. Foto: Alf Simensen / TV 2

I Norge er normal UVI på sommeren rundt 5 eller 6.

– Vi prøvde å være ute, men dette var utmattende også i skyggen, beskriver hun.

Men de mest ekstreme konsekvensene av hetebølgen og den påfølgende brannen, så de ikke før de var i lufta på vei hjemover mot Norge.



– Vi så hele skogbrannen fra lufta, og det så skikkelig ille ut.

RØYKSKY: Det var et grufullt syn da Johansen så ut flyvinduet på vei hjem. Foto: Katarina Johansen

– Det var ekstremt store røykskyer, og hele himmelen var røyklagt, avslutter hun.

Blusset opp onsdag

Brannen på Rhodos brøt ut i området Apollon tirsdag kveld. Landsbyen ligger 50 km fra øyas hovedstad, og svært nær øyas høyeste fjell, Attaviros.



RHODOS: Det brenner på den norske feriefavoritten. Foto: Salakos Volunteer Disaster Response Team / Reuters

Litt etter klokken 11 onsdag morgen var det en kraftig oppblomstring på fronten vest på øya akkurat da tre av de seks brannflyene som var i drift, måtte lande for å fylle drivstoff.



Erfarne frivillige skogbrannmenn sier til greske medier at dette er en av de største, farligste og vanskeligste brannene på Rhodos de siste årene.

Skogbrannen på Rhodos kommer mens branner herjer på fastlandet nær hovedstaden Aten, mens en hetebølge oppsluker landet.

– Forholdene er ekstreme, og vil sannsynligvis være det i en uke til, sa Kostas Tsigas, leder av brannvesenets forening, til greske SKAI TV.



Hundrevis av brannmenn kjemper mot flammene vest for Aten, som ifølge brannvesenet er svært krevende på grunn av den tette skogvegetasjonen.

Flere europeiske land har sendt brannfly og mannskaper til Hellas for å bistå i slukningsarbeidet.