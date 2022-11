– Norden er det USA var før

– Studentene mine opplever at noe er fundamentalt galt i USA. De hungrer etter nye løsninger og ideer. Når jeg forteller dem om hvordan ting er i Norge og Norden, er de veldig mottakelige, sier Robert Strand ved UC Berkeley i California.

Strand underviser om den nordiske modellen på universitetet. Han leder også det nyåpnede nordiske senteret.

Bli med i en norsktime på UC Berkeley her:

– The Nordic Center er en plattform som skal spre kunnskap om Norden og de nordiske landene, sier Strand og slår fast:

– Det har lenge vært en myte i USA om at økonomien kollapser, hvis du utvider velferdsstaten og innfører mer ambisiøse miljøreguleringer. Men de nordiske landene knuser myten. De tar vare på borgerne og har sterke økonomier.

Norsk arv

Strands tippoldeforeldre utvandret fra Telemark på 1860-tallet og slo seg ned i The Norwegian Valley, også kjent som Norskedalen, i Wisconsin.

Professoren ble derfor tidlig introdusert for lutefisk og norsk husmannskost. Men det var først da han reiste til NTNU i Trondheim som Fulbright-stipendiat på 2000-tallet at han ble «norskifisert».

– Jeg fikk muligheten til å se nærmere på bedriftskulturen i flere selskap, blant annet Equinor (den gang Statoil) og IKEA. Der så jeg en flat ledelsestruktur. Sjefene lyttet mer til de ansatte enn jeg var vant til i USA, sier Strand.

POPULÆRT MED NORSK: Norskklassene på UC Berkeley har flere studenter enn tidligere år. Foto: Fredrik Kalstveit

«Mr. Nordic», som professoren nå kaller seg, bet seg også merke i at balansen mellom arbeid og fritid var svært ulik.

– De ansatte jobbet ikke til langt på kveld og hadde generøse foreldrepermisjoner. Likevel gikk bedriftene godt. Det fikk meg til å revurdere synet mitt på kapitalisme. Kanskje den bærekraftige, likestillingsorienterte kapitalismen i Norden var bedre enn den amerikanske?

Sæther Tower

Når Strand gir en omvisning på UC Berkeley, blir det fort synlig at også universitetet har dype norske røtter.

– Dette er Sather Tower, sier Strand og ser opp mot det 94 meter høye klokketårnet.

– Det er oppkalt etter Peder Sæther. Han var en av grunnleggerne av dette flotte universitetet. Og han var norsk!

NORSK ARV: UC Berkeley har dype norske røtter. Kronprins Haakon Magnus var også elev her på 90-tallet. Foto: Fredrik Kalstveit

Ifølge Strand sto norskamerikaneren Sæther for flere nordiske verdier, som det å tilrettelegge for sosial mobilitet.

– Peder Sæther ønsket å gi flere tilgang på god utdanning. Der har USA en lang vei å gå, konstaterer professor Strand.

For mens grunnskole og høyere utdanning er gratis i de nordiske landene, kan en universitetsgrad koste flere hundretusen dollar i USA.

Mange vil lære norsk

Klokketårnet, så vel som skoleporten Sather Gate, er ikke den eneste arven etter bankmannen Sather på UC Berkeley.

I 2012 ble det også opprettet et Peder Sather Center for Advanced Study, som er et samarbeid mellom UC Berkeley og en rekke norske universiteter.

Hvert semester kommer også 150 norske utvekslingsstudenter til UC Berkeley. Hvis man spaserer rundt på campuset, kan man derfor fort overhøre en samtale på norsk.

Men ikke alle som snakker norsk, er norske.

– Det er mange som studerer norsk i år. Vi har 18 studenter i klassen, sier John Prusynski, som er norsklærer ved UC Berkeley.

Prusynski har bodd i Nord-Norge, og snakker både norsk og samisk. Mens han gir elevene en øvelse, der de skal terpe på uttalen av diverse norske oster, presenterer han sin hypotese for hvorfor pågangen i norskklassen er større enn tidligere.

– Det er muligens fordi de unge blir mer og mer interessert i den nordiske modellen. De synes helsesystemet i Norge er interessant. I tillegg synes de det er bra at kvinner og homofile har sterke rettigheter i Norge.

Likestilling og helsehjelp

Elevene bekrefter lærerens hypotese.

– Interessen for Norge vokser. Stadig vekk ser jeg at folk skriver ting om Norge og Norden på internett. Omtalen er som regel god, sier Brooke Ramirez og får støtte av medelevene.

– Jeg liker likestillingen i Norge, sier Hadley Schachter.

Claudia Iron Hawk mener også det er ting i Norden USA bør strekke seg etter.

ØNSKER FORANDRING: Flere unge vil at USA skal bli litt mer som Norge. Foto: Fredrik Kalstveit

– Jeg er veldig interessert i det norske helsesystemet. I fremtiden håper jeg at USA tar mer etter det.

Iron Hawk har urfolksbakgrunn og sier at hun også interesserer seg for samisk språk og historie.

– Samenes historie i Norge har noen likhetstrekk med urfolkshistorien i USA, blant annet når det gjelder assimilering.

– Bernie hyller Norge, men forstår det ikke helt

Flere amerikanske venstreside-politikere har ytret begeistring for de nordiske landene. Mest kjent er kanskje Vermont-senatoren Bernie Sanders, som har snakket om Skandinavia som «en tredje vei».

HYLLER NORGE: Bernie Sanders har ytret begeistring for de nordiske landene. Foto: JEFF SWENSEN/Getty Images/AFP

Men ifølge Strand er også flere på høyresiden interessert i nordisk styre og stell.

– Mange på høyresiden er opptatt av frihet. De ser at den nordiske modellen gir folk større reell frihet enn det amerikanske systemet. Mest synlig er dette kanskje for de som er foreldre. Uten et skikkelig sosialt sikkerhetsnett, er det vanskelig å leve et fritt liv som forelder i USA, hvis man for eksempel rammes av uførhet.

Strand mener derimot at Bernie Sanders ikke fullt forstår det norske systemet.

– Det Sanders ikke tar innover seg er at de nordiske landene er veldig kapitalistiske. Det er jo en stor privat sektor der, som bidrar med skatteinntekter. Forskjellen fra USA er ikke kapitalismen, men at Norden kombinerer kapitalisme med bærekraftighet, likestilling og sosial rettferdighet.

Små og ensartede

Strand medgir at han ofte får høre av sine kritikere at den nordiske modellen ikke er direkte overførbar til USA.

Den vanligste innvendingen er at de nordiske landene er små og ensartede - i motsetning til USA, hvor motsetningene er mange og befolkningen større.

– En nordiskinspirert modell kan ikke bygges på en dag i USA. Vi må bygge den stein for stein, slik de en gang gjorde i Norden. Vi kan for eksempel starte med å gi alle barn gratis barnehageplass, så kan vi se om det fungerer.

Strand sitter i gangen utenfor Scandinavian Department og kaster et lengselsfullt blikk bort på Sather Tower, som er synlig uansett hvor man befinner seg på campuset.

– Vi er ikke Norge. Vi er USA. Men Norden kan være ledestjernen vår når vi skal bygge en økonomi som virker for flertallet av befolkningen, konstaterer han.