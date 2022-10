Nord Stream 2-rørledning skal være tom for gass

Den danske Energistyrelsen melder at en av Nord Stream 2-rørledningene nå ser ut til å være tom for gass.

GASS: Slik så lekkasjene fra en av ledningene i Nord Stream 2 ut den 29. september. Nå skal røret være tømt for gass. Foto: AP/Svenske kystvakten.

Lekkasjene i Nord Stream 1 og 2 ble oppdaget søndag, og ser ut til å ha sammenheng med eksplosjoner som er registrert i området. På grunn av utviklingen etter den russiske invasjonen av Ukraina var det ikke frakt av gass gjennom noen av dem, men de var fylt med en stor mengde metan under trykk.

– Nord Stream 2 AG-selskapet har informert Energistyrelsen om at det nå synes å være oppnådd stabilt trykk i NS2 A-rørledningen. Dette tyder dermed på at utblåsningen av gass her har tatt slutt, heter det i meldingen, som er lagt ut på Twitter.

Det framgår ikke av meldingen lørdag hva som er status for Nord Stream 1. Energistyrelsen meldte fredag at utslippet herfra var ventet å opphøre søndag.

Hektisk dansk diplomati

Danmarks statsminister Mette Frederiksen slår nok en gang fast at det er snakk om sabotasje. Hun var lørdag innom både London og Brussel for å snakke om situasjonen i Østersjøen.

Frederiksen har diskutert saken med både Frankrikes president Emmanuel Macron og Storbritannias statsminister Liz Truss. I Brussel møtte hun lørdag Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

– Vi har jobbet overtid internasjonalt og diplomatisk. Jeg har snakket med Olaf Scholz to ganger, flere ganger med Sveriges statsminister, europeiske ledere og i dag er jeg i Downing Street, sa Frederiksen i London, og fortsatte:

– Dette er ikke bare en sak for Danmark og Sverige. Dette er noe som har interesse i Nato, EU og blant våre allierte. Derfor er jeg selvfølgelig glad for den klare støtten fra både Nato, EU og i dag fra Storbritannia.

Neste uke skal EUs ledere møtes for å diskutere sikkerheten rundt viktig infrastruktur i unionen, melder Reuters.

TOPPMØTE: Danmarks statsminister Mette Fredriksen møtte Storbritannias statsminister Liz Truss i London lørdag. Foto: Dan Kitwood/AP

Flere lekkasjer

Begge de to Nord-Stream-rørledningene går fra Russland til Tyskland. Nord Stream 2 ble aldri tatt i bruk, og Nord Stream 1 var midlertidig stengt da lekkasjene oppsto.

Lekkasjen på Nord Stream 2 ble oppdaget mandag, rundt 20 kilometer sør for Dueodde på Bornholm.

Tirsdag morgen ble det konstatert to lekkasjer på Nord Stream 1, nordøst for Bornholm. Torsdag morgen ble også en fjerde lekkasje på en rørledning oppdaget.

Eksperter har sådd tvil om det vil være mulig å ta rørledningene i bruk igjen, ettersom sjøvann fører til ødeleggelser på innsiden av rørene når det trenger inn.

– Største registrerte utslipp

FNs miljøprogram (UNEP) uttalte fredag at lekkasjene fra Nord Stream sannsynligvis er det største enkeltutslippet av den kraftige klimagassen metan som noen gang er registrert.

Gassen regnes som langt mer klimafarlig enn CO2, men har kortere levetid i atmosfæren.

UNEP-organet International Methane Emissions Observatory (IMEO) har analysert satellittbilder som viser en stor søyle av høykonsentrert metan i atmosfæren etter lekkasjene.

IMEOs sjef Manfredi Caltagirone er bekymret.

– Dette hjelper ikke i en tid der vi absolutt trenger å kutte utslippene, sier han ifølge Reuters.