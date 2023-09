Nøkkelvitner snur seg mot Trump

Mens tidligere president Donald Trump venter på å få sakene mot ham opp i retten, har nøkkelvitnene begynt å snu seg mot ham.

Én etter en tar de avstand fra den tidligere presidenten som de en gang sverget sin lojalitet til.

Én av dem er Trumps tidligere advokat Michael Cohen, skriver det amerikanske nettstedet Politico.

ADVOKAT: Bak Trump er det Michael Cohen som er Trumps tidligere advokat. Foto: Jonathan Ernst

– Historien har vist de 18 medtiltalte at Donald ikke bryr seg om andre enn seg selv, sa Michael Cohen.

Han sikter til valgkampsaken i Georgia.

Trump er sammen med 18 andre, blant dem sin tidligere stabssjef Mark Meadows, tiltalt for å ha forsøkt på å omgjøre valgresultatet i Georgia 2020, etter at Joe Biden vant.



– Jeg mistenker at hver tiltalte vil kjempe for seg selv, la Cohen til.

Nøkkelvitne

Cohen var en gang Trumps advokat og allsidige fikser. Men nå er han selve nøkkelvitnet mot sin tidligere sjef i straffesaken i hysj-pengesaken.

Dette er hysj-pengesaken: Tidligere president Donald Trump skal ha betalt Stormy Daniels 130.000 dollar i hysj-penger i 2016.

Utbetalingen skulle hindre henne fortelle noen om en seksuell relasjon hun hadde til Trump i 2006. På dette tidspunktet var Trump gift med Melania Trump, og en slik utroskapshistorie kunne potensielt skade Trumps valgkamp i 2016.

Det var Trumps daværende advokat, Michael Cohen, som betalte Daniels gjennom et skallselskap. Disse pengene førte Trump opp som fradragsberettigede advokatutgifter.

Cohen har innrømmet betalingen, og ble også dømt for blant annet dette.

I 2018 gikk Trump ut på Twitter og beskylte Daniels for svindel etter at hun fortalte hvordan hun var blitt truet til å holde munn om at hun hadde hatt sex med Trump.

Daniels hevder Trump inviterte henne til å være med på Celebrity Apprentice i 2006, at han forførte henne, og at de hadde sex. De to hadde kontakt i et års tid.

Trump benekter at han har hatt sex med Daniels, og hevder betalingen ble gjort for å stanse grunnløse påstander.

Storjuryen skal også ha vurdert utbetalinger til tidligere playboymodell Karen McDougal. Det er ikke kjent om dette er del av tiltalen. Kilder: AP/Reuters

De siste ukene har det det kommet tegn til at flere av Trumps tidligere allierte vil snu seg mot Trump.

– Endret vitneforklaringen

Blant dem er Yuscil Taveras, som jobbet som IT-ansvarlig i Trumps hjem Mar-a-Lago da det ble lagret en mengde hemmelige dokumenter her. Trump står overfor 40 siktelser i saken.

I slutten av august endret Taveras dramatisk vitneforklaringen sin om påståtte forsøk på å slette overvåkingsvideoer.

SIKTET: Bildet viser spesialetterforsker Jack Smith som har siktet Donald Trump. Foto: MANDEL NGAN

Taveras gikk med på å samarbeide med spesialetterforsker Jack Smith, som har siktet Trump for å ha hamstre graderte dokumenter.

Trøbbel i Georgia

I valgkampsaken i Georgia er det flere som nå vitner mot den tidligere presidenten.

Tre GOP-aktivister, David Shafer, Cathleen Latham og Shawn Still, som ble tiltalt sammen med Trump, innrømmer nå at handlingene deres ble utført etter Trumps ordre.

De tre GOP-aktivistene var alle Trump-tilhengere, og signerte dokumenter som hevdet at de var Georgias legitime vinnere selv om Biden uten tvil vant staten.



Ville ikke få kjeft

Trumps tidligere stabssjef i Det hvite hus, Mark Meadows, er også siktet i Georgia-saken. Hans forsvarer vil sannsynligvis påstå at den tidligere presidenten var den primære pådriveren for lovbruddet.



JOBBET SAMMEN: Mark Meadows er Trumps tidligere stabssjef i Det hvite hus Foto: Drew Angerer

Meadows gjorde det klart i sin egen vitneforklaring i forrige ukes høring at Trump anså de falske valgmennene som en viktig del av strategien for å forbli ved makten.

Han sa også at han gikk med på forfalskingen fordi han var redd for å gå kjeft av Trump.

– Finn stemmer



Under en høring i Atlanta påpekte en av Meadows forsvarere at vitnemålet om den beryktede telefonsamtalen 2. januar 2021 vil være avgjørende for saken.

Der bar Trump myndighetene i Georgia om å «finne stemmer» som kunne endre valgresultatet.

Kravet om å finne flere stemmer kom i en times lang telefonsamtale mellom Trump og administrasjonsminister Brad Raffenspergers.



– Hør her. Alt jeg vil er dette: Jeg vil bare finne 11.780 stemmer, noe som er én mer enn vi har. Fordi vi vant delstaten, sa Trump til Raffensperger i telefonsamtalen, som først ble avslørt av The Washington Post.

Strategi



Mange av de tiltalte i Georgia-saken har allerede begynt å endre forklaringer. Flere av dem har hatt mindre sentrale roller i saken, og jo nærmere man kommer en rettssak, jo mer vil de tenke på sin egen individuelle framtid.

Hvis en jury først og fremst gir Trump skylden for hendelsene som utspilte seg i kjølvannet av valget i 2020, kan de mindre profilerte medtiltalte få mildere straff, ifølge Politico.