– Noen vil ha hevn

Sent onsdag kveld fikk svensk politi inn meldinger om skyting i bydelen Gubbängen sør for Stockholm. Politiet var allerede i nærheten og pågrep to personer som var på vei fra stedet.

Den svenske avisen Aftonbladet skriver at at de to personene er 14 og 15 år gamle. Det skal blitt avfyrt rundt 25 skudd mot en dør i en flermannsbolig. I følge avisen skal politiets foreløpige teori være at de to åpnet ild mot feil dør.

15-åringen fikk torsdag kveld status som siktet. 14-åringen er mistenkt, men kan ikke siktes grunnet sin lave alder. Begge skal ha vært bevæpnet da de ble pågrepet. I tillegg fant politiet ifølge Aftonbladet en automatrifle av typen AK47 i nærheten, som knyttes til de to.

Kort tid etter skytingen ble inngangsporten til et bolighus sprengt. Foto: Ali Lorestani/TT

Det er den siste i en lang rekke alvorlige voldshendelser i Stockholm i romjulen, med flere eksplosjoner og skyting med døden til følge.

Ifølge opplysninger til Aftonbladet mistenker politiet at hendelsene henger sammen og er utført som hevn for drapet på Nils Kurt Erik Einar Grönberg (19), som var kjent under artistnavnet Einár.

– Noen vil ha sin hevn, og nå har de gått hardt ut mot menneskene som har eller vet noe om det som har skjedd. De har tydelig vist at de har en stor voldskapital når de har myrdet, sprengt og skutt, sier en kilde til avisen.

ÅSTEDET: Bildet viser politiet ved stedet der rapartisten Eínar ble skutt og drept i fjor. Han ble Han ble skutt i brystet og ansiktet. Foto: Henrik Montgomery/TT via AP

Drapet på rapfenomenet er fremdeles uløst etter over et år. Ifølge Aftonbladets kilder frykter politiet at hevnspiralen bare så vidt er i gang.

Expressens krimkommentator Fredrik Sjöshult mener det er umulig å ikke sette volden sammenheng med Einárs død.

– Grøsser

Ingen skal ha blitt skadet i skytehendelsen onsdag kveld.

Mannen som bor i leiligheten som ble skutt mot, en pensjonist i 70-årene, sier til Dagens Nyheter.

– Jeg var vettskremt. Jeg er det fortsatt, jeg grøsser bare når jeg snakker om det. Det er et sjokk. Jeg bor i et av de tryggeste landene i verden, hvordan kan dette skje?

– Jeg kom fra et krigsherjet land bare for å lande i en annen krig. Jeg har ingen fiender, jeg har fulgt loven siden jeg flyttet til Sverige for 30 år siden. Men jeg føler meg ikke trygg lenger, jeg kan ikke reise hjem.

Bomber og granater

Politiet undersøker om skytingen har sammenheng med de andre alvorlige hendelsene i Stockholm den siste tiden, men har så langt ikke kommentert linkene med Einár-drapet.

1. juledag ble 27 år gamle Mehdi «Dumle» Sachit, som var medlem av det kriminelle nettverket «Death Patrol». skutt og drept i Rinkeby. Han var mistenkt for å ha medvirket til drapet på Einár Grönberg.

27. desember gikk det av en eksplosjon i et bolighus. Politiet mistenker at målet var en mann som ble pekt ut, men ikke offisielt mistenkt, for drapet på Einár, skriver svenske medier.

Expressen og flere svenske medier. Også dagen før hadde det skjedd en eksplosjon på stedet, ifølge TV4.

Onsdag ble en inngangsdør til en bygård i samme område sprengt med en bombe, like etter skytingen de 14 og 15 år gamle guttene ble pågrepet for.

Det var i tillegg en annen skyting i samme område tidligere på dagen. Politiet har ikke pågrepet noen i forbindelse med den episoden.

Flere unge

Aftonbladet skriver at andelen unge gjengkriminelle vokser, mye fordi så mange fengsles og blir drept. Da rekrutteres det blant de aller yngste.

Kriminolog Sven Granath sier i et intervju med Expressen at det er en klar dreining mot yngre aktører i de svenske gjengmiljøene.

– Det gjør gjengene mer voldelige, sier han.

De har dårligere forståelse for konsekvenser, er mer uredde og tyr lettere til vold for å vise at de har å bidra med, forklarer han.