– Noen kommer til å bli sure

KRIGSFANGE: Britiske Shaun Pinner deltok i krigen mot Russland på ukrainsk side og ble tatt til fange av russiske styrker i 2022. I fangenskap ble han utsatt for tortur og overgrep. Foto: Aage Aune / TV 2

DNIPRO, UKRAINA (TV 2): Shaun Pinner (50) ble torturert, truet og sulteforet av Putins soldater. Nå tar han dem for retten.

Huset hans minner om en festning.

Inngangspartiet består av to tunge stålporter som er dekket av flere overvåkingskameraer. I hagen ved siden av står to olme vakthunder klar til å skremme inntrengere.

TRYGT NABOLAG: Kameraer, vakthunder og massive inngangsdører i stål. Den tidligere soldaten Shaun Pinner bor i et trygt nabolag. Foto: Aage Aune / TV 2

Det har sin helt spesielle grunn.

Briten Shaun Pinner er en av svært få utendinger som har opplevd og overlevd russisk krigsfangenskap.

Og nå vil han fortelle hele verden om det.

– Det virker som du har vært gjennom et helvete?

– Det har jeg. Jeg har arr som beviser det og fortsatt mange helseproblemer, sier han.

Ville bli i Ukraina

TV 2 møter ham i en enebolig i utkanten av storbyen Dnipro.

Selv etter alt han har opplevd, nekter han å forlate Ukraina, som nå er hans hjemland.

Det har det vært siden 2018, da Shaun flyttet til den da idylliske kystbyen Mariupol og giftet seg med en ukrainsk kvinne.

På den tiden drev Russland allerede en skjult krig i de østlige delene av Ukraina.

Med sine mange års erfaring som soldat i den britiske hæren, var det naturlig for Shaun å melde seg til innsats for det ukrainske forsvaret.

Der kvalifiserte han seg blant annet som fallskjermjeger og marineinfanterist.

Da russerne gikk til fullskala invasjon i februar kjempet Shaun i første linje mot de fremrykkende russerne, men i april 2022 ble overmakten for stor.

– Jeg ble tatt til fange av separatiststyrkene rundt to timer utenfor Mariupol. De ga meg til russerne, som begynte å avhøre meg. De brukte elektrosjokk, og så kjørte de en kniv inn i låret mitt. Sannsynligvis slik at jeg ikke skulle være i stand til å rømme, forteller soldaten.

Strømsjokk, sulteforing og bank

Fra da av ble det bare verre. I fangeleiren, som lå i det russisk-kontrollerte Donetsk, var hverdagen preget av daglig mishandling. Elektrosjokk, slag og spark, og lite eller ingen mat.

BRUTALT: På de russisk-kontrollerte områdene i Donetsk, fins flere installasjoner som huser ukrainske krigsfanger. Ifølge ukrainske myndigheter sitter minst 4000 ukrainske soldater som fanger hos russerne. Foto: NTB / AP

– Sulteforing er den verste formen for tortur, fordi den er der hele tiden. Mat blir alt du tenker på, forteller soldaten, som etter 50 dager i fangenskap kun veide 60 kilo.



Shaun hadde ingen hemmeligheter å avsløre, men russerne ville forsøke å tvinge ham til å innrømme at han var leiesoldat, terrorist og nazist. Det nektet briten på at han var.

VANDRENDE SKJELETT: I juni 2022 ble Shaun Pinner og to andre utlendinger fremstilt for retten i Donetsk. Der ble de senere dømt til døden. Foto: NTB / AP

– Vaktene kom ofte inn i cellen og banket vettet av oss uten noen grunn. Spesielt når de hadde drukket, og det gjorde de visst på torsdagene, forteller soldaten til TV 2.

Dømt til døden



Sammen med en annen brite og en marokkaner, som også hadde kjempet for Ukraina, ble Shaun så stilt for retten i Donetsk.

STOR OPPMERKSOMHET: Britiske Aiden Aslin (t.v.), marokkanske Saaudun Brahim og Shaun Pinner i rettssalen i Donetsk. Alle tre deltok lovlig i krigen på ukrainsk side, men ble ikke behandlet i henhold til Genevekonvensjonen. Foto: NTB / AP

Tiltalen lød blant annet på terrorvirksomhet og resultatet var gitt allerede før saken begynte; de tre ble dømt til døden.

Det var da ledelsen i Kreml fikk øynene opp for at fangene kunne ha en verdi. Etter hemmelige forhandlinger ble til sammen ti utlendinger i russisk fangenskap, byttet mot den Putin-vennlige oligarken Viktor Medvedtsjuk, som satt fengslet i Ukraina.

Et fem måneder langt mareritt var med det over for Shaun Pinner.

Nå føler 50-åringen seg ferdig med soldatlivet.



FRI: Shaun Pinner i Riyadh etter at den hemmelige fangeutvekslingen hadde funnet sted, 22. september 2022. Foto: NTB / AFP / SAUDI TV

– Jeg har problemer med ryggen og hoften. Hvor mye jeg enn ønsker det, har jeg bestemt meg for å bidra på andre måter enn å sitte i en skyttergrav.

Banebrytende rettssak

Men mishandlingen han ble utsatt for, har ikke briten tenkt å legge bak seg.

Shaun har nå skrevet bok om opplevelsene i russisk fangenskap.

I tillegg reiser han rundt i Europa og holder foredrag, både for militære og sivile publikum.

STERK HISTORIE: I boken «Live, Fight Survive» forteller Shaun Pinner en gripende historie om månedene i russisk fangskap. Foto: Aage Aune / TV 2

Det aller viktigste for ham, skjer imidlertid i jussens verden, for nå har ekssoldaten saksøkt den russiske stat med krav om erstatning for volden han ble påført.

Her ønsker han å bevise hvordan Russland systematisk bryter Genèvekonvensjonen om behandling av krigsfanger.



– Hvis vi vinner denne banebrytende saken i Storbritannia, vil det sette presedens, slik at også ukrainere og andre som er blitt skadelidende av Russlands krig kan søke erstatning, sier han.

Russland har nemlig en utenlandsk pengebinge på over 300 milliarder dollar, som EU og USA sperret da invasjonen av Ukraina begynte.

– Vi snakker om mange milliarder i erstatning, og tapet av de pengene vil nok gjøre en del mennesker sure, sier Shaun.



RETTSDRAMA: Søksmålet mot den russiske stat vil svi på pungen for Vladimir Putin, håper Shaun Pinner. Foto: Aage Aune / TV 2

Med det har ekssoldaten fått en hovedrolle i innsatsen for å stille Russland til ansvar for sine krigsforbrytelser, noe som gjør at han nå blir passet på både av britisk og ukrainsk sikkerhetstjeneste.

– Hvis noe skjer med meg, vil dette rettsoppgjøret åpenbart bli forsinket. Det gjør at jeg må være ganske forsiktig.