Noe fikk pianolæreren til å nøle – det kan ha reddet livet hennes

Monique Olivier er allerede dømt for å ha hjulpet sin eksmann med å plukke ut flere drapsofre. Hun hjalp til med å kidnappe dem og skjule likene.



Uløste drapssaker

Michel Fourniret døde i fengsel i 2021, men Olivier møter nå i retten tiltalt for å ha bistått ektemannen i tre uløste drapssaker.



I forbindelse med saken belyser vitner ekteparets framgangsmåter for å finne ofre. En av dem er en kvinne som trolig unnslapp ekteparet.

RETTSAK: Rettssaken foregår i Nanterre og det er satt av tid fram til 22. desember. Foto: Miguel Medina / AFP / NTB

Kvinnen var den gang 23 år og pianostudent. I 1998 ble hun kontaktet av ekteparet for å gi pianotimer til sønnen deres, skriver BFM.

Vennlige og smilende

Kvinnen, som kun omtales ved fornavnet, Emi, er i dag 48 år. Hun forteller at ekteparet var høflige og smilende mennesker, og at Monique Olivier framsto som engasjert.

De ønsket at sønnen deres, Selim (9), skulle lære seg å spille piano.

– De snakket vennlig. Damen snakket mer enn mannen, men sønnen var veldig stille, sier Emi i retten mandag.

SERIEMORDER: Michel Fourniret begikk en rekke voldtekter og drap over flere tiår. Hans daværende kone, Monique Olivier skal ha inngått en pakt med ham og hjulpet ham med å finne og skjule ofre. Foto: David Martin/BELGA/AFP

Hun møtte dem første gang utenfor sin egen bolig i Liège i Belgia.

– De ville jeg skulle undervise sønnen hjemme hos dem. Det var 130 kilometer unna, men de tilbød seg å komme og hente meg, sier kvinnen.

Avviste dem

Hun ble mistenksom. Det stemte ikke at dette ekteparet skulle velge henne. Blant annet fordi hun er fra Sør-Korea og snakket bare engelsk.

– Det endte med at jeg skrev et postkort til dem hvor jeg sa at jeg skulle flytte, forteller hun retten.

I 2003 så kvinnen bildet av Michel Founiret i media etter han var pågrepet for et mislykket kidnappingsforsøk. Da ble hun klar over hva hun trolig hadde unnsluppet.

Ekteparet hadde sammen jaktet jomfruer for å tilfredsstille Fournirets behov for å «løse jomfru-mysteriet» Selv påstår Olivier at hun ikke turte si mot ektemannen. Hun sier at hun «måtte adlyde ham».

Vitnemålet til Emi viser at Olivier var aktiv i letingen etter ofre, og at det var hun som vant tilliten deres.



– Glad for at du nektet

Under rettssaken mandag innrømmer hun at de brukte sønnen sin for å komme i kontakt med mulige ofre.

– Ja, Selim ble brukt, men det var ikke mitt valg. Det var farens idé å angivelig lære ham musikk, sier hun.

Så rettet hun seg til Emi:

– Jeg er glad for at du nektet. Jeg er glad for at du er her. Jeg ber deg om tilgivelse for det som skjedde.

ENKE: Monique Olivier er nå 75 år gammel. Aktoratet håper hun vil avsløre de siste hemmelighetene til sin avdøde ektemann. Foto: Miguel Medina / AFP / NTB

Michel Fourniret omtales som den verste pedofile seriemorder i fransk historie. I 2008 ble han dømt for å ha kidnappet, drept og voldtatt sju jenter og unge kvinner.

Aktoratet ønsker å knytte ekteparet til de uløste drapene på Marie-Angele Domece (18), Estelle Mouzin (9) og Joanna Parrish (20).



Det er ventet dom i saken innen 22. desember.