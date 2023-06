– Noe av det mest krevende vi har sett

Ukrainske styrker har brutt de russiske forsvarslinjene etter at president Volodymyr Zelenskyj kunngjorde at motoffensiven er i gang. – Dette er godt planlagt, sier ekspert.

Mens motoffensiven fortsetter, har ukrainske styrker rapportert om frigjøring av fire bosetninger i østlige Donetsk fylke.

Militæret har de siste dagene hevdet at landsbyene Blagodatne, Neskutsjne, Makarivka, Storozjov er frigjort.

Samtidig fortsetter ukrainske styrker å storme den russiske posisjonen nær de russisk-okkuperte byene Donetsk og Bakhmut.

Den 7. infanteribataljonen til Ukrainas 129. territoriale forsvarsbrigade kunngjorde søndag at de hadde frigjort bosetningen Neskutsjne.

GJENEROBRET: Søndag kom beskjeden om at ukrainske soldater har frigjort to bosetninger. Foto: 68th Separate Hunting Brigade

Samme dag sa den 68. separate Jaeger-brigaden at de hadde frigjort nabolandsbyen Blagodatne.

Kunngjøringene kom en dag etter at president Volodymyr Zelenskyj sa at den mye etterlengtede ukrainske motoffensiven mot russiske styrker allerede var i gang.

Mandag melder viseforsvarsministeren at de ukrainske styrkene har frigjort bosetningene Makarivka og Storozjov.

– Dette her er på mange måter en stegvis offensiv, og det er jo derfor de går inn flere plasser, vil jeg tro, sier hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, til TV 2.



Hevder ny demning er sprengt

Alle de fire frigjorte bosetningene ligger like sør for landsbyen Velyka Novosilka, langs Mokri Yaly-elven.

Valerij Sjersjen, militærtalspersonen i området, sa søndag at de russiske styrkene sprengte en liten demning ved Mokri Yaly-elven, og forårsaket flom på begge bredder.

Mange ukrainske medier kaller det for et forsøk på å bremse den ukrainske motoffensiven.

– Dette påvirker ikke de motoffensive handlingene, sier imidlertid Sjersjen til ukrainske Pravda.

I mellomtiden har det oversvømte området i Kherson fylke etter sprengningen av Kakhovka-demningen blitt mindre, og har gått ned fra 139 til 77,8 kvadratkilometer, ifølge den regionale guvernøren.

– Gjennomsnittlig vannstand i området har sunket til 4 meter, sa han søndag til Kyiv Independent.

Veiene mellom landsbyene tørker gradvis opp, men ikke alle er brukbare ennå.

Avlyttede kommunikasjonslinjer mellom russiske soldater skal angivelig implisere Kremls involvering.

– Hvis russene klarer å gjennomføre dette her, hvor de klarer å nekte ukrainernes framgang, så kan dette (motoffensiven, journ.anm.) kjøre seg fast, mener Ydstebø.



EKSPERT: Palle Ydstebø, Oberstløytnant, sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Fem mennesker ble rapportert omkommet, og 35 anses fortsatt som savnet, inkludert sju barn.

– Noe av det mest krevende vi har sett

Viseforsvarsministeren i Ukraina har også sagt at ukrainske styrker har rykket fram med 250 meter nær Berehove-reservoarområdet nær Bakhmut i Donetsk fylke.

Generalstaben til Ukrainas væpnede styrker rapporterte også 11. juni at den 59. motoriserte brigaden tok tilbake en russisk posisjon nær frontlinjebyen Avdivka i Donetsk oblast.

FRONTLINJEN: En ukrainsk soldat kjemper i byen Avdivka i april. Foto: Libkos / AP Photo

– Dette er godt planlagt, og godt forberedt. Det er en grad av fleksibilitet her. Det at de angriper langs flere aksjer gjør at de vil binde opp ganske store russiske styrker som ikke kan flytte seg til andre plasser, sier Ydstebø.

Industribyen Avdivka, som ligger fem kilometer nord for russisk-okkuperte Donetsk, har vært et mål for russiske angrep siden 2014, da Russland først invaderte Ukraina.

– Dette er noe av det mest krevende man har sett i nyere krigføring. Det er en lang krig av den vanskelige sorten vi står overfor, sier Ydstebø.

Men det er ikke bare Ukraina som angriper i motoffensiven. Russland fortsetter med sine angrep.

EVAKUERER: Det har gått skytteltrafikk i Dnipro-elven for å evakuere beboere. Her fra tirsdag forrige uke. Foto: Felipe Dana / AP Photo

Russiske tropper angrep søndag en evakueringsbåt i et oversvømt område i Kherson fylke, som drepte tre og skadet 23 mennesker.



Ifølge guvernøren i Kherson ble de evakuert fra den russisk-okkuperte østbredden til den ukrainsk-kontrollerte siden av Dnipro-elven da angrepet skjedde.

– Det vil være avgjørende på kort sikt hvorvidt ukrainerne klarer å skaffe seg et nødvendig overtak til å fortsette, poengterer Ydstebø.



Han mener også at begge parter i krigen begynner å kjenne den andre, men at Russland helt klart har en fordel.

– Russerne har større avdelinger som kan manøvrere og kontre ukrainerne, avslutter han.