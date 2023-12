Nødhjelp til Gaza: – En dråpe i havet

NØDHJELP: Søndag sendes det nødhjelp til Gaza. Foto: COGAT via X/Reuters

For første gang siden krigsutbruddet 7. oktober har nødhjelp sluppet direkte inn til Gazastripen fra Israel.

Søndag krysset de første lastebilene med nødhjelp den israelske Kerem Shalom-grenseovergangen til Gazastripen, ifølge statsminister Benjamin Netanyahus kontor.

200 LASTEBILER: Siden krigen startet har det ikke vært mulig å få nødhjelp inn i Gaza gjennom grenseoverganger fra Israel. Foto: ABIR SULTAN

Hittil har nødhjelp kun sluppet inn til Gaza gjennom Rafah-grenseovergangen til Egypt.

Kerem Shalom ligger der grensen mellom Israel og Gaza møter grensen mot Egypt, noen få kilometer sør for grenseovergangen ved Rafah.

USA har i flere uker diskutert en mulig åpning av Kerem Shalom med Israel. Den midlertidige åpningen av grenseovergangen gjør at Israel kan slippe inn 200 lastebiler med nødhjelp om dagen, et krav de gikk med på i en avtale om gisselutveksling i november, ifølge Netanyahus kontor.

– Ikke nok

Generalsekretær Lindis Hurum i Leger Uten Grenser i Norge, er glad for at det kommer nødhjelp, men understreker at det som kommer ikke er tilstrekkelig.

– Hjelpen som kommer er nok grunnleggende ting som mat og medisinsk utstyr, sier hun.

Vi har et ønske om å få inn medisinsk utstyr og medisiner inn. Jeg vet ikke om vi har fått det på denne overgangen i løpet av helgen.

Etter krigen brøt ut har bilder og videoer fra innsiden av Gaza vist en ekstremt krevende situasjon for de sivile som er rammet av krigen.

Flere hjelpeorganisasjoner advarer om det som er en pågående humanitær krise. For bare noen dager siden ble Gaza rammet av kraftige nedbørsmengder, og deler av området ble omgjort til et gjørmebad.

– Det er enorme behov, og det er ingen grenser for hvor mye man trenger. Det er for lite, og kommer kanskje ikke helt frem dit det skal. Det er bra, men dette har ikke en humanitær løsning, sier Hurum.

Smittsomme sykdommer sprer seg



Fra før er det en stor frykt for at smittsomme sykdommer skal spre seg som følge av de dårlige sanitære forholdene.

Etter at Israel startet en luft- og bakkekrig, har så langt 85 prosent av Gazas befolkning blitt presset vekk fra hjemmene sine, ifølge avisen The Guardian.

Det har forverret den humanitære krisen.

– Det er en politisk løsning, og det er våpenhvile og bombene må slutte å falle å drepe så mange mennesker. Folk står nå i fare for å dø på grunn av mangel på vann, advarer Hurum i Leger Uten Grenser.

Den midlertidige åpningen av grenseovergangen mellom Israel og Hamas gjør at 200 lastebiler med nødhjelp kan slippe inn om dagen.

– Det er en dråpe i havet. Våpenhvile er løsningen og hevelse av blokaden.