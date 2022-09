Nirvana kom seirende ut av kontroversielt søksmål

Nirvana vant gjennom etter å ha blitt saksøkt av Spencer Elden – ansiktet på Nirvanas banebrytende og mest solgte album fra 1991: Nevermind.

Elden, som var fire måneder da bildet ble tatt, mener bildet er barnepornografi.

Avvist

Den kontroversielle påstanden ble fredag avvist da distriktsdommer Fernando Olguin i Los Angeles. I kjennelsen konkluderer Olguin med at Elden hadde ventet for lenge med gå til søksmål, basert på en 10-årig foreldelsesfrist, ifølge magasinet Rolling Stone.

– Kort sagt, fordi det er ubestridt at [Elden] ikke sendte inn klagen sin innen ti år etter at han oppdaget et brudd … retten konkluderer med at kravet hans er utidig, heter det i kjennelsen.

– Vi er glade for at denne verdiløse saken har blitt brakt til en rask endelig konklusjon, sa Bert Deixler, advokat for Nirvana, til Reuters.

Gjenskapte bildet

Blant de tiltalte var Nirvana-medlemmene Dave Grohl og Krist Novoselic, avdøde forsanger Kurt Cobains enke Courtney Love, flere plateselskaper og fotografen Kirk Weddle.

I 2003 ble Elden, i en alder av tolv år, intervjuet av magasinet Rolling Stone om bildet, og sa at han «sannsynligvis ville få penger fra det».

I 2016 gjenskapte han bildet med Nevermind tatovert på brystet.