Nina (62) reiser på kryss og tvers på leting etter mannen

– Vi har levd sammen i 44 år. Vi har delt et helt liv sammen, sier Nina Melents til Reuters.

I flere måneder har hun lett etter ektemannen Serhiy (65). Hennes eldste sønn, Oleksandr (44), har hun nettopp gravlagt.

Syv måneder etter at han ble drept, klarte hun å spore ham opp og fikk arrangert en ordentlig begravelse.

TAR FARVEL: Her gravlegges Oleksandr Melenets med mor og bror til stede. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters / NTB

TRØST: Nina får trøst av sin gjenlevende sønn Mykola (37). Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters / NTB

Ektemannen og sønnen ble igjen i hjembyen Kamyanka øst i Ukraina da de fleste andre evakuerte på grunn av russernes invasjon. De ville forsvare huset sitt, og hjelpe de som ikke klarte å komme seg unna.

Siden har ingen sett dem. Nina fikk vite at sønnen ble drept i et russisk rakettangrep og dekket over med en presenning. Ektemannen forsvant omtrent samtidig, men han er ikke funnet død.

62 år gamle Nina leter fremdeles etter mannen sin.

SAVNET: Ingen har sett Serhiy Melenets (65) siden mars. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters / NTB

DØD: Oleksandr Melenets (44) tjenestegjorde i Bakhmut ved Izium i Kharkivregionen. Han ble angivelig drept i et russisk angrep mens han var hjemme. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters / NTB

Den gjenlevende sønnen, Mykola, har avgitt DNA-prøve slik at myndighetene kan sammenligne med prøver tatt fra likene som er gravd opp fra en massegrav i Izium.

– Det ville vært lettere for hjertene våre hvis vi får treff. Vi vil vite hvor han ligger, sier hun mens hun varmer hendene sine nær en gassflamme for å få varmen.

Tusenvis av sivile har blitt drept siden Russland invaderte Ukraina 24. februar. Enda flere tusen er savnet.

Den Haag-baserte «International Commission on Missing Persons» anslår at mer enn 15.000 mennesker har forsvunnet over hele Ukraina siden krigens start. Dette inkluderer fanger, de som har forsvunnet sporløst, og mennesker som er funnet i provisoriske graver.

LETER: Nina Melenets er på stedet hvor sønnen ble drept og mannen forsvant fra. Hun leter fremdeles etter ektemannen. Foto: Clodagh Kilcoyne / Reuters / NTB

Oppgaven med å identifisere de døde er komplisert, og det samme er å prøve å spore folk som ikke er gjort rede for. Det er opprettet et mobilt laboratorium for DNA-testing for å hjelpe pårørende med å identifisere sine kjære.

I Izium er det kø utenfor laboratoriet. Dokumentbunkene er så høye at de ansatte sliter med å håndtere alle sakene.