«Nikolaj»: – Alle vennene mine drar

«Nikolaj», som TV 2 har valgt å kalle han av hensyn til hans sikkerhet, er mildt sagt fortvilet.

Det militære opprøret fra Wagner-gruppen er erklært stanset, men uroen han kjenner på slipper ikke taket.

– Vi var alle redde her i Moskva, og nå vet vi ikke hva vi skal tenke eller føle. Vi lever i en tid hvor vi ikke kan stole på noe som helst, sier «Nikolaj».

OKKUPERT: Med sjef Jevgenij Prigozjin i spissen tok Wagner-gruppens leiesoldater over kontrollen i militærbyen Rostov, før de lørdag satte kurs mot Moskva. Foto: Stringer

Det er ingen offisielle tall på hvor mange russere som har forlatt landet siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina startet 24. februar 2022, men ifølge britisk etterretning gjelder det minst 1,3 millioner bare i 2022.

«Nikolaj» tror helgens opprør har ført til at flere russere nå frykter for egen sikkerhet og vil flykte.



– Var opprøret iscenesatt? Hva vil Putin gjøre nå? Dette ser ut som begynnelsen på slutten for ham, og hva betyr det for oss? utbryter legen.

Han forteller om hvordan ordføreren i Moskva beordret alle byens innbyggere til å holde seg innendørs i helgen og ga dem alle fri fra jobb mandag.

Men at tiltakene var for innbyggernes egen sikkerhet, har «Nikolaj» ingen tro på.

– Både ordførerens og Putins største frykt, er at vi som innbyggere av Moskva skal ta til gatene for å demonstrere. De er så redde for det og for oss, at de har gjort demonstrasjoner straffbart med fengsel.

PROBLEMER: Vladimir Putin fikk kanskje stanset Wagner-gruppens militære opprør, men problemene hans er på ingen måte over, mener «Nikolaj». Foto: Gavriil Grigorov / Kremlin

Gjorde motstand

«Nikolaj» har aldri akseptert Russlands aggresjon mot nabolandet.

– Jeg trodde aldri på Putins løgner om den såkalte spesialoperasjonen eller invasjonen av Krim i 2014, som Putin hevder er nødvendig for å redde russere og fjerne nynazister. Hvorfor skal vi drepe ukrainere?

«Nikolaj» sukker. Han er tydelig oppgitt.



– Sammen med noen venner gikk jeg ut i gatene og demonstrerte de første dagene etter fullinvasjonen startet, men fysiske demonstrasjoner ble for farlig. Ingen av oss ønsker å havne i fengsel.

FARLIG: Det å demonstrere i Russland har blitt stadig farligere. Her i Moskva i 2019. Dagens demonstranter risikerer lange fengselsstraffer. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

30-åringen og hans allierte, endret derfor taktikk.

– Vi var flere hundre leger som signerte et åpent brev til Putin om at krigen måtte stanses. Det fikk vi også medieoppmerksomhet for.

– Hva med din egen sikkerhet da, om du signerte med fullt navn?

– Vel, jeg tror vi var for mange, og som leger kanskje også for viktige til å bli straffeforfulgt. I hvert fall foreløpig.

– Alle drar

«Nikolaj» blir stille. Langt fra alle deler hans tanker, etter underskriftskampanjen.

– Stadig flere venner og kollegaer av meg drar fra Russland. Det føles som om alle drar. Jeg tror flere kommer til å dra både på grunn av uroen i helgen, men også med frykt for økende rekruttering til militæret, forklarer legen og presiserer:

– Putin har allerede endret loven slik at personer som trodde de ikke ville bli rekruttert, nå står i fare for å bli det. Foreløpig gjelder det ikke meg.

GRENSEVAKT: Finland frykter økt press på grensen mot Russland, og har siden landet ble Nato-medlem styrket beredskapen med nye gjerder og bedre vakthold. Foto: Markku Ulander / AFP

– Hva tenker du om at mange likesinnede forlater Russland?

– Det er trist, men jeg forstår det. Jeg har jo vurdert det selv. Jeg studerer et annet språk på fritiden for at det skal bli lettere å få jobb hvis jeg blir nødt til å dra, men …

«Nikolaj» trekker pusten og tenker seg godt om, før han deler sitt innerste ønske.



– Jeg vil at russere skal bli i Russland og gjøre gode gjerninger her. Kanskje en dag blir det igjen demokrati i Russland. Det er noe vi må kjempe for. Jeg må kanskje kjempe.

– Ikke alt er bekmørkt

– Vi har også en ekte leder, Aleksej Navalnyj, men han er i fengsel til den dagen Putin er borte, bemerker 30-åringen og påpeker at til tross for helgens opprør og frykt, er ikke alt bekmørkt.

– Jeg tror flere russere nå har fått øynene opp for hvor feil denne krigen er, og at alt Putin sier han skal gjøre går motsatt vei: Ukraina har blitt sterkere, Finland har blitt med i Nato og det blir snart også Sverige.

FENGSLET: Opposisjonsleder Aleksej Navalnyj soner en fengselsstraff på ni år. For tiden pågår en rettssak som kan ende med ytterligere tre tiår i fengsel for mannen som har talt Putin midt imot. Foto: Natalia Kolesnikova / AFP

«Nikolaj» understreker at det er ukrainere som fortjener all sympati og at han etter forholdene er heldig som er i Moskva hvor det ikke bombes, men meddeler at den kommende tiden blir vanskelig for ham og mange russere.



– Det er vanskelig å si hva som vil skje med oss i Russland, og det skremmer meg. Jeg håper det ikke blir borgerkrig, men kanskje må det bli verre for at det skal bli bedre.