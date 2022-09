Nicolas Cage og Riko Shibata ble foreldre

Under premieren på filmen "The Unbearable Weight of massive Talent" i Los Angeles i April, var Cage allerede kjempeklar for å bli far igjen. Foto: MARIO ANZUONI / NTB

Nicolas Cage og Riko Shibata fikk sitt første barn onsdag denne uken.

Har det fint

Jenta skal hete Augsta Francsca Coppola Cage, og ble født onsdag, melder People.

– De er lykkelige over å kunne fortelle at datteren deres er født. Mor og datter har det fint, sa parets representant til People.

Jenta er Shibatas første barn, mens Cage allerede er far til Weston (31) og Kai-El (16) fra tidligere forhold.

Gleder seg til hummermiddag

Cage gleder seg vilt til å bli far igjen. Han savner å gå i lekebutikker, å synge nattasanger ...

– Jeg savner alt ved det. Jeg savner å se et barn oppdage ting for første gang. Måten solen skinner gjennom løvverk. Ta dem med på hummermiddag og la dem hyle ved bordet: «Hva er det pappa spiser? Hva er den greia? Den ser ut som et monster, som et megainsekt!», humret Cage.



– Jeg gleder meg til alt det der, sa Cage til ET online da han møtte pressen under premierefesten for hans siste film i april.