Niåring skutt og drept i Iran

Minst sju personer ble drept ved et kjøpesenter i den sørlige byen Izeh natt til torsdag. Blant de drepte er en ni år gammel gutt som ble skutt mens han satt i bilen sammen med sin far, ifølge nyhetsbyrået AP.

Statlige iranske medier omtaler angrepet som et terrorangrep, skriver The Guardian. Andre vitner sier medlemmer av den statlige Basij-militsen gikk til angrep på demonstranter og andre.

Ifølge ubekreftede meldinger har det vært flere dødelig sammenstøt i byen de siste dagene.

Skylder på terrorister

Lenger nordøst i Isfahan-området ble fem personer, blant dem to sikkerhetsvakter, skutt og drept.

Statlige iranske medier påstår at angrepene er gjennomført av ukjente angrepsmenn eller IS-terrorister for å splitte samfunnet og gjøre protestene om til væpnet opprør.

Huge demonstration in Tehran metro station. Crowds cheer as protesters set a hijab on fire. pic.twitter.com/QV0V6XrfQl — Frida Ghitis (@FridaGhitis) November 16, 2022

Videoer delt på sosiale medier viser store demonstrasjoner blant annet på undergrunnen i Teheran, hvor demonstranter blant annet setter fyr på en hijab.

Andre videoer viser stengte butikker i Teheran og demonstranter som roper slagord mot myndighetene.

Stengte butikker i sentrum av Teheran som følge av de store protestene. Foto: WANA NEWS AGENCY

Det er også flere videoer som skal vise demonstranter som blir angrepet av sikkerhetsstyrker.

Demonstrasjonene har økt i omfang denne uken for å minnes de opp mot 1500 menneskene som ble drept i 2019. Da var det også store protester over hele Iran etter at prisene på drivstoff gikk kraftig opp.

Disturbing footage of #Iran regime suppression forces physically assaulting a woman in Tehran. #MahsaAmini pic.twitter.com/aEtSWNPPik — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) November 16, 2022

Det totalet dødstallet er så langt ikke bekreftet. Flere menneskerettighetsorganisasjoner sier at minst 348 personer er drept som følge av protestene så langt. Minst fem personer er dømt til døden for å ha deltatt i demonstrasjoner.

– En revolusjon

Frankrikes president Emmanuel Macron sa onsdag at det som skjer i Iran ligner en revolusjon.

– Noe har endret seg på bakken i denne revolusjonen for kvinner, unge i Iran, som forsvarer universelle verdiger som likhet mellom kjønnene. Det er viktig å berømme motet og viktigheten av denne kampen, sa Macron på G20-møtet på Bali.

Franrikespresident Emmanuel Macron deltok på G20-møtet på Bali. Macron omtaler demonstrasjonene i Iran som en revolusjon. Foto: Ludovic Marin / AFP

Iranske myndigheter forsøker å gi deler av skylden for demonstrasjonene til utenlandske aktører. Innenriksminister Ahmad Vahiidi påstår at flere franske agenter er pågrepet, mistenkt for å ha oppfordret til opptøyer.

Utenriksminister Hossein Amirabdollahian peker i dag en anklagende finger mot Israel og vestlige etteretningstjenester. Han anklager fremmede agenter for forsøk på å skape borgerkrig i Iran.

Iranske myndigheter har slått hardt ned på demonstrasjonene og støttespillere. Ifølge den Oslo-baserte menneskerettighetsorganisasjonen Iran Human Rights er mer en 15,000 personer arrestert så langt.