Ni år gamle Lama har tusenvis av følgere: – Jeg vil vise sannheten

«Hallo venner. I går kveld ble denne bygningen bombet. Mange døde. Som dere ser er det blod på veggen. La oss spørre barna hva som skjedde i går».

Slik starter et av innleggene til Lama Jamous. Så snur hun seg og intervjuer barna som står ved siden av henne.

Men det som skiller Lamas rapporter fra den jobben andre journalister gjør, er at Lama selv er et barn.

Hun er bare ni år, men rapporterer om krig, bombing og flyktninger.

Selv kaller hun seg journalist.

– Siden krigen startet, har jeg sett på journalister som rapporterer. Jeg elsker denne jobben, fordi jeg da kan vise sannheten, sier Lama til TV 2.

I skrivende stund har niåringen 866.000 følgere på Instagram-kontoen @lama_jamous9.

Her legger hun ut intervjuer med flyktninger, journalister, leger og andre barn.

Pappa er redaktør

Lama og familien er blant Gazas rundt to millioner internt fordrevne.

De er opprinnelig fra Gaza by, men har nå flyktet. Først til Khan Younis, sør i Gaza, så til Rafah, helt på grensen mot Egypt. Lama er den yngste i en søskenflokk på fire.

– Jeg er et barn og ønsker trygghet. Jeg savner skolen min, vennene mine og å leke med dem, men nå er det mye bombing. Mange dør, sier Lama til TV 2.



RAPPORTERER: På Instagram-kontoen sin dokumenterer Lama hverdagen til mange palestinske barn. Foto: Privat

Pappa Ahmad Jamous er alltid med når Lama lager nye innlegg.

Siden krigen brøt ut, har den palestinske familien sett på nyheter som viser mange døde og skadde.

Blant dem som har blitt drept i israelske angrep er Lamas tante, onkel og deres fire barn.

Faren forteller at tapet av familiemedlemmene har påvirket Lama mye.

– En dag oppdaget vi at hun tok en video av seg selv. I filmen forteller hun, som en journalist, om rommet sitt, bombingene og sine følelser, sier Ahmad til TV 2 før han fortsetter:

– Vi tenkte at vi burde legge ut den videoen for å vise verden hva palestinske barn går gjennom i krigen.



Det var slik det hele begynte.

Nå fungerer faren som fotograf og redaktør, og han hjelper datteren når hun rapporterer.

FAR OG DATTER: Faren hjelper datteren å få på seg en pressevest. Foto: Ibrahim Isbitah

Tusenvis av følgere

Gjennom rapporteringen har Lama fått mange følgere, og videoene hennes får tusenvis av visninger på Instagram.

Faren er stolt av det Lama gjør.

– For verden er det viktig at folk ser Gaza gjennom et ni år gammelt barns perspektiv. Her har barna blitt vitne til masse elendighet, døde, skadede og livet er snudd opp ned for dem, sier faren før han fortsetter:

– Gjennom videoene uttrykker hun disse følelsene, og hun hjelper andre barn med å gjøre det samme. Det syns jeg er viktig.

Lamas rapporter er også kreative.

I et innlegg viser hun hvordan barn i Gaza leker med å svinge seg frem og tilbake på en strømledning.

«Hei venner. I dag leker vi og har det gøy på strømledninger, men ikke bekymre deg, det er ikke farlig, strømmen har vært nede siden begynnelsen av krigen», forteller Lama.



I et annet innlegg viser Lama andre palestinske barn som sitter og snakker i en flyktningleir. Hun spør dem om de savner skolen og hvilken lek de best liker å leke.

Lama snakker også med leger som jobber på sykehusene under krigen.

«Hei venner. I dag er jeg sammen med lege Ahmed el Moghrabi, leder for avdelingen for brannskade-enheten på Nasser-sykehuset. Han er her for å fortelle oss mer om barn som har blitt skadd i bombingen», sier Lama i videoen.

BARN: Ifølge palestinske helsemyndigheter er over 12.000 barn drept i israelske angrep siden oktober. Fire av dem er Lamas kusiner og fettere. Foto: Privat

Lama forteller til TV 2 at hennes høyeste ønske er å kunne gå på skolen og ha et trygt hjem.

– Jeg blir glad når mange ser på videoene mine, men det jeg ønsker mest er at krigen skal ta slutt så snart som mulig, og at barn ikke dør. Det er mitt største ønske.