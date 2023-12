– Nettverket har planlagt terror

Dansk politi og etterretning har torsdag morgen pågrepet tre personer som mistenkes for forberedelser til terrorangrep, opplyser politiet i København.

Samtidig er en person i Nederland pågrepet.

– Det har vært en intensiv etterforskning i samarbeid med våre internasjonale samarbeidspartnere, sier PET-sjef, Flemming Dreier under en pressekonferanse torsdag.

PET er forsiktige med å gi detaljer i saken, og informerer om at de kommer til å be om lukkede dører i rettsmøtet.

De ønsker verken å si noe om mål eller motiv, men sier at det de har ekstra oppmerksomhet på «jødiske lokaliteter».

Gjeng-forbindelse

– Det er et nettverk som har forberedt terrorhandling og som har forbindelser med utlandet, sier Dreier.

Det skal også være forbindelser til et gjengmiljø og den forbudte gjengen «Loyal to Familia», LTF, som er kjent for å drive med organisert kriminalitet.

Før pressekonferansen uttalte statsminister Mette Frederiksen at saken var uhyre alvorlig.

– Det er så alvorlig som det kan bli, sier statsminister Mette Frederiksen til TV 2 Danmark.

– Jeg er glad for at det blir avslørt, men det viser hvilken alvorlig situasjon Danmark står i, sier hun og legger til at det gjennom flere år har blitt konstatert at det bor folk i Danmark som ikke vil landet noe godt.

Høy beredskap

Den årlige risikovurderingen fra Forsvarets Etterretningstjeneste (FE) i Danmark, som ble lagt fram onsdag, slår fast at terrortrusselen mot landet øker. Trusselnivået i Danmark er nå på fire av fem.

Politiet i København og PET-sjefen presiserer at man skal føle seg trygg i Danmark, og at man ikke må la seg skremme hvis folk ser ekstra vakthold noen steder i hovedstaden.

Fem av landets politidistrikter har bidratt i aksjonen, og det pågår fremdeles ransakinger.