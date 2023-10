Nettet åpnes gradvis på Gaza – slik ser krigens andre fase ut

SATELITT: Her begynner bildet av Gaza søndag morgen, men nå som nettet åpner kommer vi tettere på. Satelittbildet viser området nord på Gazastripen den 28. oktober. Foto: Planet Labs PBC/Handout via REUTERS

Massive luftangrep og artilleriild inn mot Gaza-stripen fortsetter natt til søndag. Hamas væpnede styrker meldte om at de kjemper mot israelske soldater inne i Gaza.

Israelske styrker opplyser at de har tatt seg kilometer dypere inn i territoriet i Gaza i nord. Det skriver den israelske avisen Ynet.



Hamas melder om trefninger med IDF. Meldingene er ikke bekreftet.

Det er meldt om flere avfyrte raketter mot Israel, blant annet mot byen Ashkelon i Israel.

Helsemyndighetene på Gazastripen opplyser sent lørdag at antall drepte mennesker har passert 8000. Tallet har steget svært raskt det siste døgnet, og siden internett og telefonforbindelser har vært nede, har det ikke vært mulig å ringe ambulanser eller hente inn informasjon. Det er ventet at tallene stiger.



Natt til søndag opplyser palestinske medier om at nettet gradvis vender tilbake på Gaza, og etter hvert som det går mot søndag morgen og flere meldinger kommer ut, vil vi få vite mer om hva som har skjedd i Gaza mens kommunikasjonen har vært nede.

RAKETTER: Fra den israelske byen Sderot har fotografen fanget raketter avfyrt fra inne på Gaza mot Israel om kvelden den 28. oktober. Foto: ARIS MESSINIS

Saken oppdateres utover morgenen med bilder og meldinger etter hvert som mer blir kjent om tilstanden på Gaza. Se informasjon nederst i saken.

Et øyeblikksbilde fra Gaza

I Gaza forsøker alle å få tak i familiene sine, skriver Al Jazeera i morgentimene. Også hjelpeorganisasjoner og presse med personer inne på Gaza forsøker å finne ut hvem som er i live. Al Jazeeras reporter Safwat Kahlout sier dette om de siste 24 timene:

– Det har vært de tøffeste på de siste tre ukene. Jeg får mange telefoner og meldinger utenfra fra mennesker som ber meg undersøke om familiene og slektningene deres fortsatt er i live.

Fotografen Motaz Azaiza har daglig sendt ut bilder og videoer av enkelthendelser fra Gaza. Også hans konto ble taus, men natt til søndag er han tilbake. Historien som fortelles i bildene fra nedetiden viser sønderbombede og sammenraste bygninger og mennesker som leter i ruinene i dagslyset lørdag.

I luften på bildene virvler støvet etter de sammenraste bygningene, Ambulansene rykker fortsatt ut med sirener.

– Det som gjør meg gal med alt detter er det som skjer med barna. De er sterkest påvirket og har betalt den høyeste prisen i blod, og de har ikke gjort noen ting, skriver han på den første instagramposten han har fått ut på to dager.



TV 2 deler ikke bildene av døde og sårede som ofte vises på Instagramkontoen. I femtiden søndag morgen delte han dette bildet av Gaza City.

Motaz Asaiza har 10,8 millioner følgere på Instagram, og fotografiene og øyeblikkene han formidler fra Gaza treffer mange.

For bildet av mennesker som løfter ut døde og skadde fra ruinene kommer samtidig som alle som har mistet kontakten med sine inne på Gaza forsøker å få tak i dem for å høre om de fortsatt er i live.

Dette er» neste fase»

Natt til søndag la talsmann fra den israelske hæren ut en video om de pågående operasjonene.

– Vi går inn i den neste fasen og angriper Hamas i Gaza fra lufta, over land og fra sjøen, sa Daniel Hagari fra IDF.

Netanyahu sa lørdag kveld på en pressekonferanse at dette kommer til å bli en lang krig.

– Jeg tror dette blir en militæraksjon i tre eller fire faser, uttaler den amerikanske professoren ved det nasjonale universitetet for forsvar i USA til Al Jazeera.



Den andre fasen etter Israels første fase vil innebære å forme slagmarken, forklarer han.

– De vil ødelegge viktige nøkkelelementer i Hamas logistikk, transport, kommunikasjon og gjøre små fremstøt inn i Gaza for å teste Hamas reaksjon.



Han tror den neste fasen vil være et «generelt angrep» som involverer «store styrker».

Om den amerikanske eksperten har rett, vil vise seg. Alt vi kan gjøre nå, er å se på meldingene, bildene og uttalelsene, og se om de stemmer med antakelsene.¨

Nytt i natt: Dette er meldt fra Gaza