Netflix-stjerne til Norge for å protestere

BRUSSEL (TV 2): Han er mest kjent som en av stjernene i serien «Emily in Paris», men nå er Lucas Bravo (35) på vei til Norge for å demonstrere.

– Dette er et stort tema i Europa og i det internasjonale samfunnet. Lucas har forstått det. Han har bestemt seg for å bruke berømmelsen sin til tjeneste for denne saken, sier Camille Etienne (25) til TV 2.

Hun er en av dem som fronter en internasjonal kampanje mot Norge.

UNDER RADAREN: Utenfor Norge er det stor debatt om utvinning av mineraler på havbunnen. Norge står ganske alene om å åpne for den omstridte gruvedriften. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer ENGASJEMENT: Skuespiller Lucas Bravo bruker berømmelsen til å kjempe for miljøet. Foto: Facebook Les mer ROLLER: Lucas Bravo spiller Gabriel i Netflix-serien «Emily in Paris». Foto: Facebook Les mer

– Det er sjokkerende å se et land, som vanligvis er opplyst av vitenskap, være på linje med Russland og Kina. Dette er jo ikke land som nyter tillit i miljøpolitikken, sier hun.

Camille snakker med TV 2, mens hun er på vei med tog fra Paris til Oslo.

Søndag kommer skuespilleren og modellen Lucas Bravo etter til Norge. Han spiller blant annet mot Lily Collins i Netflix-serien «Emily in Paris». Bravo har også spilt i filmer, med blant andre George Cloony og Julia Roberts.

Camille Etienne er en kjent aktivist i Frankrike. Hun er kåret til en av landets mest inflytelsesrike unge.

De to kjemper sammen mot Norge på hans Instagram-konto med over to millioner følgere.

– Dette er øyeblikket hvor Norge bestemmer seg for å beskytte Arktis eller ofre det, sier hun.

Se de to i kampanje-video mot norsk gruvedrift på havbunnen:

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Tirsdag stemmer Stortinget over om Norge skal åpne for omstridt gruvedrift etter mineraler på havbunnen. Flere internasjonale miljøaktivister kommer til Oslo for å forsøke og stoppe forslaget.



Hvorfor omstridt? Se faktaboks om gruvedriften lenger ned i saken.

SUKSESSERIE: Lucas Bravo (helt til høyre), spiller kokken «Gabriel», som er en av hovedrollene i Netflix-serien «Emily in Paris», hvor Lily Colins (brun kjole i midten), spiller «Emily». Foto: STEPHANE DE SAKUTIN

500.000 underskrifter mot Norge

– Vi tar med oss stemmene til en halv million mennesker fra hele verden. Vi vil sørge for at de blir hørt før medlemmene av det norske parlamentet skal stemme, sier kampanjesjef Antonia Straats i organisasjonen Avaaz.



Avaaz er en amerikansk organisasjon, som kalles verdens største og mektigste «online»-nettverk for aktivister.

– Naturen er vår største allierte mot klimaendringer, og havene våre er nøkkelen til å balansere klimaet vårt, sier hun.

Kampanjesjefen sier Norge sender et forferdelig signal til verden, når det som første land, åpner døren for kommersiell gruvedrift på havbunnen.

Under klimatoppmøtet i Dubai før jul fikk Norge den lavthengende fossil-versting-prisen på grunn av forslaget. Regjeringen bruker behovet for mineraler til det grønne skiftet som begrunnelse for gruvedriften.



– Det er direkte feil og grønnvasking. Havbunn-mineralene vil komme altfor sent til å kunne bidra i omstillingen. I tillegg fører det med seg altfor mye miljøødeleggelse til at noen kan kalle det grønt, sier Elise Åsnes.

Hun er leder i Spire, Utviklingsfondets ungdomsorgansiasjon.

Åsnes skal være med på å overlevere underskriftene til regjeringen på tirsdag.

DOBBELTMORAL: Elise Åsnes, leder i Spire, mener Norge vil være uten troverdighet i internasjonale miljøforhandlinger, hvis Stortinget åpner for den omstridte gruvedriften. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

– Å samle inn over 500.000 underskrifter om et prosjekt i Norge er svært. Det viser i hvor stor grad verden ser dobbeltmoralen til Norge. Vi kan ikke gå med hodet hevet i internasjonale forhandlinger om miljø og påstå at vi er en miljøforkjemper. Samtidig gjennomføre dette prosjektet her, sier Spire-lederen.

Går etter Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre er personlig blinket ut som mål i kampanjen mot den norske gruvedriften. Både i New York og i Paris er han møtt med plakater og bannere med Støres portrett.

– Man skal ikke drive gruvedrift på havbunnen uten å vite at det er helt trygt og sikkert i forhold til miljøet. Men vi bør kartlegge hva vi har av ressurser med sikte på at hvis det er trygt, og bare da, så kan vi utnytte det, sa Støre til TV 2 i november.

STOPP: Mens statsminister Jonas Gahr Støre var på et polartoppmøte i Paris, demonstrerte miljøaktivister mot forslaget om å åpne for gruvedrift på havbunnen. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer STOPP: Mens statsminister Jonas Gahr Støre var å et polartoppmøte i Paris, demonstrerte miljøaktivister mot forslaget om å åpne for gruvedrift på havbunnen. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer STOPP: Mens statsminister Jonas Gahr Støre var å et polartoppmøte i Paris, demonstrerte miljøaktivister mot forslaget om å åpne for gruvedrift på havbunnen. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer STOPP: Mens statsminister Jonas Gahr Støre var å et polartoppmøte i Paris, demonstrerte miljøaktivister mot forslaget om å åpne for gruvedrift på havbunnen. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer STOPP: Mens statsminister Jonas Gahr Støre var å et polartoppmøte i Paris, demonstrerte miljøaktivister mot forslaget om å åpne for gruvedrift på havbunnen. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer STOPP: Mens statsminister Jonas Gahr Støre var å et polartoppmøte i Paris, demonstrerte miljøaktivister mot forslaget om å åpne for gruvedrift på havbunnen. Foto: Santiago Vergara/TV 2 Les mer

Samtidig som Støre deltok på et polar-toppmøte i Paris, demonstrerte miljøaktivister mot ham ved Eiffel-tårnet.

Statsministeren mener alternativet er å kjøpe mineraler fra Russland eller Kina, for å gjennomføre det grønne skiftet.

– Eller at de kommer fra gruver med barnearbeid i Kongo i Afrika.

Hva er gruvedrift etter mineraler på havbunnen? Regeringen har åpnet et område på 281.200 kvadratkilometer for gruvedrift. I Barentshavet og Grønlandshavet, utenfor Nordland og opp mot Finnmark. Planen er å skille ut mindre områder. Disse skal lyses ut for leting for kommersielle selskap. Mer enn 700 vitenskaplige eksperter fra 44 land advarer mot gruvedriften Det internasjonale havpanelet som Støre leder er også skeptisk. Pluss en rekke bedrifter som Volvo og BMW Gruvedriften kan gi 180 milliarder kroner i inntekter hvert år Den kan også gi 21.000 arbeidsplasser Over tjue land har undertegnet et «moratorium» om å sette gruvedrift til havs på pause. Blant dem Storbritannia, Frankrike og Tyskland. Regjeringen sikrer flertall med støtte fra Høyre og Frp. Saken skal stemmes over i Stortinget tirsdag 9.januar. Kilde: Regjeringen/FN/Rystad Energy/Stortinget

Sender ned bulldozere



Kritikken mot gruvedriften er at dyreliv og natur i sårbare havområder vil bli ødelagt. Det kan være så mange som ti millioner arter i nordlige havområder.

– Å håpe at oppskraping av havbunnen kan gjøres uten å skade skjøre økosystemer, er som å rydde løv med en flammekaster og håpe at det ikke vil sette fyr på skogen, sier Antonia Straats i Avaaz.



Gruvedrift på havbunnen sammenlignes med gruvedrift i åpne dagbrudd på land.

En av metodene for å utvinne mineraler er at gigantiske bulldosere senkes ned i havdypet. De river opp en flere millioner år gammel havskorpe.

– Vi vet at dette kommer til å ha store, store konsekvenser. Både under prøvetaking og også i en eventuelt oppstartfase. Det åpner ikke bare for letning. Det åpner for utvinning. Det åpner for alt, sier Elise Åsnes.



Det eneste lyspunktet hun ser er at de første lisensene må godkjennes av Stortinget.

Miljøaktivister - både i Norge og internasjonalt - har ingen planer om å gi opp kampen mot gruvedrift etter mineraler på havbunnen.