Netflix har brukt paparazzi-bilder fra Harry Potter- premiere

PREMIERE: Dokumentarserien om Harry og Meghan har premiere denne uken. Allerede etter at traileren ble kjent, har paret fått gjennomgå. Foto: Courtesy of Prince Harry and Meg/Netflix via AP

Mandag kom traileren på Harry og Meghans dokuserie som har premiere på Netflix senere denne uken.

TRAILER: Dokuserien har premiere på Netflix denne uken. Foto: Netflix

I traileren anklager Harry familien for blant annet å lekke og plante historier i media.

Han sier også at: «Ingen vet den fulle sannheten. Vi vet den fulle sannheten»

Videre forteller Harry at han fryktet at Meghan ble behandlet som sin avdøde mor, prinsesse Diana.

Han legger også til: «Jeg var livredd. Jeg ville ikke at historien skulle gjenta seg».

Katie Price eller Harry og Meghan?

Netflix har brukt bilder som ikke er situasjoner der verken Harry eller Meghan er involvert i.

Etter at Harry forteller at han er livredd for at historien skal gjenta seg, dukker det opp bilder av paparazzier som knipser utallige bilder av noe man ikke kan se i traileren.

JAKTTID: Fotografene jakter tilsynelatende Harry og Meghan ... Foto: Netflix Les mer ... men i virkeligheten er de tar de bilder av Katie Price. (Dette bildet av Katie Price er fra en annen anledning.) Foto: Gareth Fuller / Pa Photos Les mer

Det viser seg at fotografene tar bilder av tidligere modell, Katie Price, utenfor en rettssal i fjor. Disse bildene har Netflix brukt til å illustrere at paparazziene fulgte stjerneparet.

Dette på tross av at paret ønsker å vise den fulle sannheten.

På besøk i Sør-Afrika

Traileren gir inntrykk av at fotografer skjuler seg for å ta bilder av Meghan, Harry og deres sønn Archie i et privat hjem.

Dette skal vise seg å være en forhåndsavtalt medie-dekning av et besøk til Desmound Tutu i Cape Town i 2019.

Den kongelige forfatteren Robert Jobson sa til The Sun: «De sier at kameraet aldri lyver, men det kommer virkelig an på hvor bildet brukes og i hvilken sammenheng».

SNIKFOTOGRAFERING?: Traileren gir uttrykk for at paret blir snikfotografert. Foto: Netflix

Jobson sa at han var en av en liten pressegruppe som fikk komme inn på Tutus eiendom i Cape Town på det kongelige besøket i 2019, og at det ikke var noe inntrenging.

Han sier også at i området fotografene stod da bildet ble tatt var godkjent.

– Du må stille spørsmål ved deres sannhet i dokumentaren, fortalte han videre.

Trumps tidligere advokat

I en tredje scene ser vi pressen tett sammen rundt en bil før traileren skjærer til Meghan som tørker tårer.

HVEM SITTER I KJØRETØYET?: Det er ikke Meghan. Foto: Netflix Les mer TÅREVÅTT: I flere klipp i traileren tørker Meghan tårer. Dette klippet kommer etter bildet av pressen som står rundt en bil. Foto: Netflix Les mer HAN SATT I BILEN: Det var Michael Cohen som satt i bilen. Foto: Kevin Hagen/AP Les mer

Men eksperter fant ut at Meghan ikke var i kjøretøyet, som i stedet fraktet Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, på vei til fengsel i New York i 2019.

Harry Potter premiere i 2011

Denne traileren er ikke den ferskeste som kom ut. Tidligere ble en promo publisert som blant annet viste et bilde av fotografer som sto på rekke og rad.

PAPARAZZI: I traileren ser det ut som pressefotografer tar bilder av Harry og Meghan .... Foto: Netflix Les mer ... men i virkeligheten er det fra Harry Potter-premierem i London i 2011. Her er Emma Watson ankomment den røde løperen. Foto: Carl Court / AP Les mer

Bildet av fotografene var tatt på en Harry Potter premiere i 2011. I voiceoveren sier Harry at han måtte gjøre alt han kunne for å beskytte familien.

Paret møttes ikke før 2016.