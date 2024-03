– Nesten umulig å bremse spekulasjonene

Paparazzibildene av prinsesse Kate og prins William som ble publisert hos The Sun og TMZ mandag, stagger ikke de ville konspirasjonsteoriene som herjer på sosiale medier.

Et vepsebol av ville spekulasjoner sprer seg ukontrollert over verden. Noen av spekulasjonene utvikler seg til seiglivede konspirasjonsteorier.

Professor og forfatter Asbjørn Dyrendal kan mye om konspirasjonsteorier, selv om han erkjenner at han ikke vet mye om det britiske kongehuset. Foto: Jon Eeg

– Umulig å bremse

Professor Asbjørn Dyrendal ved institutt for filosofi og religionsvitenskap ved NTNU har forsket mye på konspirasjonskultur i kobling med psykologi. Han mener det skal mye til å bremse konspirasjonsteoriene.

– Så lenge det finnes rom for det, er det nesten umulig å stanse konspirasjonsteoriene. Det som kan bremse dem, er at prinsesse Kate stiller live på TV, sier Dyrendal til TV 2.

Dette er konspirasjonsteoriene om Kate Spekulasjonene tagges med «Katespiracies» i sosiale medier og omfatter blant annet at:

* Kate og William skal skilles

* Kate har tatt rumpeløft-operasjon

* Hemmelig graviditet

* Kate er misfornøyd med panneluggklipp

* At William har vært utro med navngitt kvinne

* Kjønnsbytte

* Mer alvorlig sykdom

* Kate er død - De kornete bildene av henne er av kloninger

* Kong Charles er døende

– Jo stillere det blir, jo mer rom blir det for at konspirasjonsteoriene vokser, sier han.

Dyrendal mener at det uansett ikke vil gå an å få slutt på alle rykter om kongefamilier, men at de mest ekstreme, som at Kate egentlig er død, kan det settes en stopper for.

Forskeren mener at å dele slike konspirasjoner trigges av samme mekanisme som gjør at vi sprer sladder om folk vi kjenner, men når det dreier seg om offentlige personer, koster det oss mindre å ta del i det.

– Konspirasjonsteorier i saker som denne har lav kostnad, men dreier seg om høyprofilerte personer som gir masse oppmerksomhet.

Det vil si at alt ligger til rette for å trende på sosiale medier.



Seiglivede utroskapsrykter

En av teoriene som forklarer hvorfor prinsessen ikke har vært i offentligheten den siste tiden, er rykter om at ektemannen prins William har et forhold på si med en navngitt adelskvinne.

Disse ryktene fikk ny næring da den amerikanske talkshowverten Stephen Colbert omtalte dem i tirsdagens sending av The Late Show.

TV 2s kongehusekspert Ole Jørgen Schulsrud-Hansen viser til at ryktene ble forsøkt torpedert under kongens kroningsseremoni i sommer da den angivelige elskerinnens sønn hadde en viktig rolle med å bære kongens kappe.

– Dette la, for noen, lokk på ryktene, mens andre anså det som en cover-up. At dette sammenfaller med Catherine, fyrstinnen av Wales, sin sykemelding, er kanskje ikke så rart, sier kongehuseksperten og presiserer at han selv forsøker å unngå konspirasjonsteorier.



– Det er noen ting som aldri tar slutt, og det er rykter rundt kongeliges utroskap, sier Schulsrud-Hansen til TV 2.

KONGELIGE: Prins William og Catherine, fyrstinnen av Wales, sammen med barna sine prins George og prinsesse Charlotte under en reise i 2016 Foto: CHRIS WATTIE

Omtales i seriøse medier

Det er lett å tro at de elleville konspirasjonsteoriene kun er gjengitt av sladderpressen, men slik har det ikke vært denne gangen.

Til og med prestisjefulle magasiner som Forbes har gjengitt spekulasjoner som handler om hemmelig graviditet, utroskap, kjønnsbytte og at hun henter seg inn etter en såkalt «brazilian but lift»-operasjon.

Nettsiden til Sky News er teppedekket av artikler om saken.

42 år gamle prinsesse Kate var innlagt på sykehus i to uker i januar etter det hoffet omtalte som en vellykket og planlagt mageoperasjon. Det vites ennå ikke hva hun ble operert for, annet enn at det ikke skal ha dreid seg om kreft.



For lite, eller for mye åpenhet

Eksperter mener den manglende åpenheten om sykdommen var kongehusets første tabbe. Eller så var det en tabbe å bare dele litt mer enn vanlig, for så å skru igjen informasjonskranen.

Det langvarige fraværet fra offentligheten ga grobunn til spekulasjonene, som har tatt villere og villere vendinger.

Da prinsessen selv ville takke for støtten ved å legge ut et bilde av seg selv og sine tre barn, gikk det fra vondt til verre.

Bildet var redigert i på en måte som gjorde at alle de store nyhetsbyråene trakk bildet fra tjenestene sine, og prinsesse Kate måtte beklage at det var hun selv som hadde redigert det.

Denne uken har det oppstått et nytt rykte om at BBC er varslet om at det kommer en nyhet fra kongehuset innen kort tid. Dette er ikke bekreftet fra verken BBC eller Kensington Palace.

Smilte i video

Mandag publiserte tabloidavisen The Sun et videoopptak som viser prinsessen. Hun fremstår i fin og sunn form på det som skal være det første opptaket gjort av henne etter operasjonen.

Ifølge avisen ble videoen tatt opp lørdag. På opptaket kan man se prinsessen smile mens hun spaserer med handleposer sammen med kronprins William ved en gårdsbutikk i Windsor, nær parets rojale bolig.

Parets Kensington Palace-kontor har ingen kommentarer til videoen. Prinsessens talsperson har sagt at prinsessen er i bedring, men at hun ikke ventes å gjenoppta de offisielle pliktene før etter påske.