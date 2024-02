– Nesten alle barna risikerer å sulte i hjel

Snart fem måneder inn i Israels krig mot Hamas på Gazastripen, advarer FN-organer nå om at mat og rent vann har blitt «utrolig knappe» i det palestinske territoriet.



Samtidig advarer de om at praktisk talt alle små barn har smittsomme sykdommer, og at 90 prosent av dem risikerer å dø av sult eller sykdommer.

Løsningen er tilsynelatende enkel: Å slippe inn mer nødhjelp til Gaza.

– Det som er det viktigste å si i denne saken, er at Unicef, Verdens helseorganisasjon (WHO), og Verdens matvareprogram (WFP) til sammen har nok nødhjelp nå til å redde liv.

Det sier generalsekretær i Unicef Norge, Maria Greenberg Bergheim, til TV 2.

BEKYMRET: Norges Unicef-sjef er bekymret over den kritiske situasjonen på Gazastripen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Ifølge henne finnes det altså nok nødhjelp til å redde et stort antall liv – men det er et problem.

– Vi er klare til å levere dette, men vi trenger tilgang, forklarer hun.

– Barn på Gazastripen sulter i hjel

Unicef, WHO og WFP publiserte denne uken en rapport, som advarer om at antall barnedødsfall i Gaza kan «eksplodere».

– Situasjonen for barn på Gazastripen er svært alvorlig akkurat nå, og vi har sett en stor økning i hvordan dette problemet har utviklet seg, sier Unicef-sjefen til TV 2.

Hun mener den 28 sider lange rapporten kan oppsummeres med seks skremmende ord.

– Barn på Gazastripen sulter i hjel, advarer hun.



MATKØ: Palestinske barn står i kø for å få mat ved en nødhjelpsstasjon. Det er ikke nok til alle. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / NTB

Situasjonen er desidert verst for barn under to år. Man anslår at hele 15 prosent av spedbarn i Nord-Gaza lider av akutt hungersnød.

Før krigen ble bare 0,8 prosent av barn i hele Gaza ansett som akutt underernærte, påpeker FN-organene i rapporten.



– Hvor mange barn risikerer å dø om man ikke får gjort noe med saken nå?

– Vi sitter ikke på det konkrete antallet, men det vi ser er at det er ingen barn på Gaza som står utenfor livsfare. Vi anslår at nesten alle barn nå står i fare for å sulte i hjel, forklarer hun.

Videre er 90 prosent av barn under fem år i Gaza rammet av en eller flere smittsomme sykdommer, ifølge rapporten fra FN-organisasjonene for barn, mat og helse.

UNDERERNÆRT: Et barn får målt omkretsen på armen, for å se om han er underernært. Foto: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters / NTB

– Det vi ser mest utbrudd av er diaré, meslinger og kolera. Men vi ser også at luftveissykdommer utbrer seg ganske raskt.

Barn er altså både syke og sultne – en dødelig kombinasjon.

Unicef-sjefen forklarer til TV 2 at barna som er syke, også har vansker for å ta til seg næring.

Tirsdag varslet FNs matvareprogram at de setter leveranser av livreddende matvarenødhjelp til nordlige deler av Gazastripen på pause, ifølge nyhetsbyåret Reuters.

De vil ikke levere mat til denne delen av den krigsherjede palestinske enklaven før forholdene tillater trygge leveranser.

– Avgjørelsen for å pause leveransene til nordlige Gazastripen er ikke blitt tatt lett på. Vi vet at dette betyr at situasjonen der vil forverre seg ytterligere og at flere mennesker står i fare for å dø av sult, sier WFP i en uttalelse.

«Kutt i UNRWA-støtte har forverret situasjonen»

Hamas sitt angrep på Sør-Israel den 7. oktober drepte, ifølge offisielle tall fra Israel, 1160 mennesker. Mange av de drepte var sivile.



I etterkant av angrepet har Israel anklaget flere av FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) for å ha tatt del i angrepet.

Det har ført til at flere land har besluttet å stanse støtten til UNRWA.

STØTTESTANS: Flere vestlige land har valgt å stanse utbetalingene til UNRWA, etter Israels anklager mot ansatte. Foto: AFP

Eksperter mener støttestansen er det samme som å bidra til kollektiv avstraffelse av palestinere.

Greenberg Bergheim i Unicef mener at stansen i støtte har bidratt til en verre situasjon for befolkningen på Gazastripen, og at det gjenspeiles i den ferske rapporten.

– Vi trenger nå at alle organisasjoner som er til stede på bakken får fortsette å gjøre den jobben de kan, avslutter hun.

Israels pågående motangrep på Gazastripen har drept mer enn 29.000 mennesker, hovedsakelig kvinner og barn, ifølge det Hamas-kontrollerte helsedepartementet i Gaza.