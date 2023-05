Nervøse moskovitter: – Det er skummelt

Etter en sverm droner ble sendt mot Moskva, er innbyggerne i Russlands hovedstad både overrasket og nervøse.

Noen stiller også kritiske spørsmål om sikkerheten.

– Det er en ubehagelig følelse. En annen drone falt ned på Leninsky-prosjektet, sier de. Det er skummelt, selvfølgelig. Spesielt siden jeg bor i 17. etasje en tilsvarende bygning, sier Natalya Mikheeva (76) til AFP.



REDD: Natalya Mikheeva sier hun synes drone-hendelsen var skummel. Foto: AFP

Hun bor i nærheten av en av blokkene som ble truffet, i likhet med Tatyana Kalinina.



– Det er en ubehagelig overraskelse at dette kan skje her. Jeg trodde slik skjedde langt unna, at det ikke hadde noe med oss og gjøre, og plutselig skjer det hos oss, sier pensjonisten.

OVERRASKET:Tatyana Kalinina trodde ikke noe slikt kunne skje i Moskva. Foto: AFP

Russland sier åtte droner ble sendt inn mot Moskva, men hevder fem ble skutt ned, og tre ble uskadeliggjort på andre måter. De anklager Ukraina for å stå bak droneangrepet, noe ukrainske myndigheter avviser.

Angrepet førte til skader på enkelte bygg, men ingen personer ble drept.



– Dette er ikke akkurat beroligende. Det eksploderte i natt. Jeg bor i en bygning like ved, sier Anna. Hun ønsker ikke etternavnet sitt offentliggjort.

– Det viktigste er at ingen er skadet. Gitt antallet droner som har blitt skutt ned, så er det håp om at vi blir beskyttet, sier hun.

UROLIG: Anna håper de ber beskyttet av luftvernsystemet. Foto: AFP

40 år gamle Maxim er ikke like trygg på at luftvernet virker. Han bor også i nærheten av en av bygningene som ble truffet.

– De sier Moskva er omringet av en trippel ring av luftvernsystemer, men hvorfor var det ingen sirener? Hvordan kom dronene gjennom? Hvor kom de fra? Hvorfor er grensene fremdeles åpne, og hvorfor kommer det fremdeles lastebiler inn fra fiendtlige land? spør han.

KRITISK: Maxim har mange kritiske spørsmål etter droneangrepet. Foto: AFP

– Dette er spørsmål folk stiller seg nå. For eksempel kan disse lastebilene ha fraktet dronene inn, og de kan ha blitt sendt opp fra et vanlig jorde, sier han.

Ble evakuert

Frisøren Yekaterina Kloyan opplevde hendelsen som dramatisk. Hun bor i en av bygningene som ble truffet.

EVAKUERT: Yekaterina Kloyan ble vekket av smellet. Foto: AFP

– Vi våknet brått. Vi trodde det hadde vært en bilulykke, men nei. Det var en drone som hadde truffet bygningen vår, og vi ble evakuert, forteller hun.

En av Kloyans naboer, Galina Gartseva (72) sier at hun ble vekket av nødetatene som ringte på klokken 05.30 tirsdag morgen og sa de skulle evakueres.

– Jeg skjønte ikke hvem de var til å begynne med, men så så jeg at det var fra nødetatene. Alle som ville kunne bli med til evakueringssenteret på skolen like ved, forteller hun.

MISTENKER UKRAINERE: Galina Gartseva på evakueringssenteret. Foto: AFP

– Mange ukrainere har kommet til Russland det siste året. En av de kan ha sendt en drone mot en bygning. Kanskje de ikke engang var så langt unna, sier hun.

Putin hevder imidlertid at byens luftvern fungerte bra, men innrømmer at de har forbedringspotensial. Ifølge russiske myndigheter dreide det seg om åtte droner.

Droneangrepene anses som et nederlag for Kreml som har jobbet hardt for å overbevise russerne om at krigen i Ukraina ikke utgjør en trussel for dem.

TRUFFET: Her inspiseres skadene på boligblokken som ble truffet. Foto: AP

Russlands president Vladimir Putin sier droneangrepet i Moskva tirsdag var rettet mot sivile mål, og kaller det terrorisme.

– De prøver å skremme Russland. Vi har snakket om å ramme kommandosentre (i Ukraina). Som svar velger Kyiv-regimet å angripe boligblokker og skremme innbyggerne, hevder Putin.

Russland har siden krigens start gjennomført en rekke store angrep mot boligområder, sykehus og sivil infrastruktur. De siste dagene har de sendt et storstilt bombardement mot hovedstaden Kyiv.



Russlands utenriksdepartement sier tirsdag at de forbeholder seg retten til å komme med «alvorlige tiltak» etter droneangrepene.



REAGERER: President Vladimir Putin mener angrepet ble gjort for å skremme russere. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) Foto: Gavriil Grigorov

– Forsikringer fra Nato om at Kyiv-regimet ikke vil sette i gang angrep dypt inne på russisk territorium viser seg å være fullstendig hyklersk, heter det i en uttalelse fra Moskva tirsdag ettermiddag.

Amerikanske myndigheter sier de fortsatt samler opplysninger om hva som har hendt i Moskva.

– Vårt fokus er å hjelpe Ukraina med å ta tilbake territoriet sitt, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus.

De gjentar også at USA ikke støtter angrep inne i Russland.