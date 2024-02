SÆRLIG UTSATT: Forskerne har slått fast at dykkere utgjorde den største andelen av dødsfall knyttet til haiangrep. Foto: Joseph Prezioso / AFP / NTB

Forskere i USA har nå undersøkt alle registrerte aggressive hendelser mellom haier og mennesker på verdensbasis i 2023.

Ti av haiangrepene førte til dødsfall, noe som er en dobling fra året før.

Det avslører den globale databasen «International Shark Attack File» (ISAF) til University of Florida i en fersk rapport publisert fredag.



Totalt undersøkte forskerne 120 rapporterte hendelser, hvor 69 av haiangrepene ble klassifisert som «uprovoserte» bitt.

De fleste dødsfallene skyldes bitt fra hvithai, fastslår rapporten.

Funn fra rapporten: 69 av haiangrepene er bekreftet som «uprovoserte bitt». Det defineres som hendelser hvor levende mennesker blir bitt i haiens naturlige habitat, uten menneskelig provokasjon. 22 av angrepene bekreftes som «provoserte bitt». Noe som oppstår når et menneske på en eller annen måte setter i gang en interaksjon med en hai, som utløser et angrep.

De resterende 29 bekreftede tilfellene er haiangrep som involverer motoriserte eller ikke-motoriserte marinefartøyer, samt haiangrep som har funnet sted på en allerede død person. Kilde: Rapport fra ISAF

Én gruppe særlig utsatt

Alle haiangrepene i 2023 er registrert langt unna Norge, og hele 40 prosent av dødsfallene skal ha skjedd i Australia.

– Dersom man reiser til avsidesliggende regioner der strandsikkerhet ikke er på plass, er det en høyere risiko for et dødelig haiangrep, sier doktorgradsstudenten Joe Miguez, som forsker på haier.



De andre dødsfallene skjedde i USA, Bahamas, Egypt, Mexico og Ny-Caledonia, fremgår det av rapporten.

– Dette er innenfor normalen i antallet bitt, selv om dødsulykkene er litt nervepirrende i år, sier Gavin Naylor, direktør for haiforskningsprogrammet til Floridas naturhistoriske museum.

Den ferske rapporten har først og fremst hatt fokus på «uprovoserte angrep», nettopp fordi forskerne ønsker å forstå den naturlige oppførselen til haiene.

USA opplevde 36 «uprovoserte angrep» fra hai i 2023, som utgjør 52 prosent av aggressive hendelser på verdensbasis.



Funnene viser at surfere var mest utsatt for haiangrep med 42 prosent av tilfellene, og svømmere havnet på en god andreplass med 39 prosent.

– Ett bitt kan være dødelig

Det aller første haiangrepet i 2023 fant sted i Mexico, hvor en seks meter lang hvithai bet hodet av en 53 år gammel mann.

En russisk statsborger ble drept etter et haiangrep i det populære ferieparadiset Hurghada i Egypt i juni.

KRAFTIG KJEVE: Et bitt fra en hvithai kan være nok til å ta menneskeliv. Foto: Andrew Fox / Rodney Fox Shark Expeditions / AFP / NTB

De aller fleste «uprovoserte angrep» oppstår når en hai tar feil av et menneske og et ønsket byttedyr, ifølge forskerne.

«Når dette skjer, vil haien normalt svømme bort og foreta et enkelt bitt. Noen arter, som hvithai og tigerhai, er imidlertid store nok til at selv et enkelt bitt kan være dødelig», står det i rapporten.

Forskerne mener likevel at økningen i de dødelige angrepene fra hai kan skyldes at flere mennesker oppholder seg i vannet enn før, samt som følge av bedre registrering av angrep og dødsfall.

Flere hendelser

En av de avdøde i 2023 var en 14 år gammel gutt, som mistet livet etter et haiangrep som skjedde i desember utenfor Adelaide i Australia.

Gutten skal ha vært rundt 40 meter fra land da angrepet skjedde.

En 13 år gammel jente ble brutalt angrepet av hai i Florida i fjor, hvor hun ble bitt i både magen, armen, fingeren og kneet.



Så langt har det også blitt registrert flere aggressive hendelser i 2024.

En 39 år gammel surfer døde av skadene han pådro seg under et haiangrep i sjøen utenfor Hawaii-øya Maui i januar.



Nylig ble en kvinne også alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet av en hai i havnebassenget i hovedstaden Sydney.



Til tross for alle rapportene om haiangrep, så er forskerne bak rapporten tydelige på at sjansen for å bli bitt av hai er ekstremt lav.