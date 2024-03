Nektet å ta livet sitt

LVIV (TV 2): Med løfter om penger og rent rulleblad, gikk Dmitrij i krigen for Putin. I dag priser han seg lykkelig for at han nektet å følge offiserenes ordre og overlevde.

Dmitrijs tur til fronten, skulle bli hans billett til friheten.

For da rekrutteringsoffiseren dukket opp i fengselet, der han sonet en voldsdom på 10 år, manglet det ikke på fagre løfter.

– De lovet de meg rent rulleblad og penger. Pengene var ikke så viktige for meg. Motivasjonen var først og fremst rent rulleblad og muligheten til å komme hjem til mor, sier han til TV 2.



Men etter mindre enn to måneder i uniform, endte han opp i et nytt fengsel.

Det er han i dag glad for. Alternativet var nemlig døden.

OPPSTILLING: En ikke ubetydelig del av de russiske krigsfangene i denne leiren ble rekruttert fra russiske fengsler, før de ble sendt ut i krigen. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Skulle sprenge seg selv

Etter minimalt med opplæring og trening, ble han sammen med andre russiske fengselsinnsatte sendt til fronten med en streng formaning; ikke overgi dere til ukrainerne!

– De sa at jeg aldri måtte finne på å bli tatt til fange. Da ville jeg bli mishandlet, drept eller skåret opp, sier 30-åringen til TV 2.



For å sikre at ordren ble fulgt, fikk Dmitrij utlevert en håndgranat. Den skulle han bruke til å ta sitt eget liv dersom han sto i fare for å bli tatt av fienden.

Men da han 22. juni i fjor ble omringet av ukrainske styrker, klarte ikke Dmitrij å sprenge seg selv.

– Hvorfor gjorde du det ikke?

– Jeg hadde noe å leve for. For min mor. Jeg er hennes eneste barn. Nå venter hun på meg der hjemme.

Lykkelig i fangenskap

Nå priser han seg lykkelig over valget han tok, selv om han på nytt befinner seg bak lås og slå; nærmere bestemt en ukrainsk leir for russiske krigsfanger.

Dmitrij har fått jobb som kjøkkenassistent og når TV 2 treffer ham, er han opptatt med å øse opp suppe til hundrevis av andre russiske fanger som står i kø for å få lunsj.

SUPPE: De russiske krigsfangene blir satt i jobb, blant annet på kjøkkenet, der de serverer mat til sine medfanger. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Forholdene i leiren er hinsides noe Dmitrij hadde forestilt seg, i alle fall basert på offiserenes advarsler.

– Det de sa stemte ikke. Forholdene her i leiren er gode. De behandler oss fint og maten er god, sier ekssoldaten.

Mens ukrainske soldater som har vært i russisk fangenskap forteller skrekkhistorier om tortur, sulteforing og mishandling, legger nemlig Ukraina sin ære i å behandle de russiske fangene i henhold til Genèvekonvensjonen.

– Det er stor forskjell på forholdene våre soldater møter i fangenskap og de som russiske krigsfanger lever under her. Enkelte russiske fanger forteller oss at levestandarden her til og med er høyere enn den de er vant til fra sine egne hjem, sier Vitalij Matvijenko, som jobber for det ukrainske forsvarets kontor for krigsfanger.

PÅ REKKE: All forflytning i fangeleiren skjer i sluttet orden med militær disiplin. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Får penger for å sitte i fangenskap

TV 2 har fått komme inn i Ukrainas foreløpig eneste leir for russiske krigsfanger, Vest-1. Grunnen et at ukrainske myndigheter ønsker å vise verden at de behandler fangene fint.

Det har sannsynligvis også bidratt til at antallet russere som overgir seg nå er blitt så stort, at ytterligere to leirer er under konstruksjon.

– Forholdene her er ganske så komfortable. På dagen må fangene jobbe, men etter jobb kan de hvile, spille fotball eller brettspill, se TV eller lese bøker, forklarer Matvijenko.

Fangene har mulighet til å ringe og skrive hjem til sine kjære i Russland, og får til og med lommepenger mens de sitter i leiren.

Og for dem som er blitt skadet, venter førsteklasses medisinsk behandling.

FÅR BEHANDLING: Mange av fangene trenger medisinsk oppfølging etter å ha blitt skadet på slagmarken. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Slava på 38, som fikk store indre skader under kampene øst i Ukraina sist høst, ligger på sykestua, men er nå på bedringens vei etter flere operasjoner.

– Jeg hadde ikke ventet noe slikt, sier han til TV 2.



– Jeg ble overrasket over at de opererte meg og hjalp meg på alle måter. Legene her gjør alt de kan for meg. Jeg har ingenting å klage over.



BLE SKADET: Slava (38) ble skadet i harde kamper i Øst-Ukraina og ligger for tiden på sykestua i krigsfangeleiren. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Verdifull valuta

Krigsfanger er verdifull valuta for de stridende partene.

Til tross for at de ligger i bitter krig med hverandre, har nemlig Russland og Ukraina jevnlig og hemmelig kontakt for å avtale fangebytter, forteller Matvijenko fra Forsvarsdepartementet.

FØLGER REGLENE: Vitalij Matvijenko jobber for det ukrainske forsvarets kontor for krigsfanger. Han mener russerne får svært god behandling. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Listene over hvem de helst vil ha tilbake, utarbeider landene selv, men til ukrainernes overraskelse er det ikke alle russiske krigsfanger som vil tilbake til Russland, selv om de får muligheten.

– Den fins dem som nekter å reise tilbake. Og hvis de ikke vil, slipper de, sier Matvijenko.



Kjøkkenassistenten Dmitrij angrer i dag på at han tok imot tilbudet om å gå i krigen. Han savner mamma, og håper hans navn snart kommer på en liste.

– Jeg vil hjem til mamma, og så ønsker jeg å leve mitt liv i fred. Jeg håper krigen snart tar slutt.