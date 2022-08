Nektes flomstøtte på grunn av abortkrangel

ETT ÅR SIDEN: Slik så det ut i New Orleans 30. august i fjor, etter at orkanen Ida herjet. Foto: Brandon Bell / Getty Images / AFP / NTB

Støtten skulle tildeles New Orleans etter at orkanen Ida herjet byen og forårsaket enorme ødeleggelser i august i fjor.

Jeff Landry, som er justisminister i Louisiana, bekrefter via Facebook at støtten holdes igjen.

Pengene var øremerket et prosjekt som også skal beskytte New Orleans mot fremtidige orkaner og flommer.

Louisiana er en av delstatene som hadde vedtatt en lov som skulle tre i effekt dersom abortdommen Roe v. Wade ble omgjort i Høyesterett, noe USAs høyeste domstol gjorde i sommer.

Bystyret i New Orleans vedtok 7. juli at det vil støtte innbyggernes tilgang til abort og helsetjenester relatert til dette, gjennom å be byens politi og domstoler om å ikke sette av midler til å etterforske aborter.

UTSATT: New Orleans ligger utsatt til ved kysten av Mexicogolfen Foto: Steve Helber / AP / NTB

– I lys av byens åpenlyse protest mot viljen til folket i Louisiana, ber jeg innstendig om at alle søknader om støtte fra New Orleans blir avslått, sier Landry i et brev han sendte til etaten som skulle behandle saken.

Denne etaten har nå gjort som Landy ønsker. Det betyr at New Orleans ikke får denne flomstøtten.

Borgermester LaToya Cantrell kaller ifølge CNN beslutningen «skuffende og frastøtende», og påpeker samtidig at byen ikke vil endre standpunkt når det gjelder kvinners abortrettigheter.

– Vi kan ikke sette politikk over folks rettigheter, spesielt ikke når det gjelder å trygge mennesker fra orkaner og andre katastrofer, for vi befinner oss i frontlinjen av klimakampen, sier Cantrell.

Abort er nå ulovlig i Louisiana, unntatt dersom morens liv er i fare eller fosteret ikke vil overleve fødselen. Det er ingen unntak for voldtekt eller incest.

De tre siste abortklinikkene som er igjen i Louisiana, kommer til å flytte til andre delstater, skriver WWNO.org. Delstaten vil dermed snart stå uten en eneste abortklinikk for første gang siden 1974.