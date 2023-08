Nekter å la seg evakuere

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp MÅ BÆRES UT: Hjelpearbeidere bærer en sterkt pleietrengende kvinne ut av et hus i krigsherjede Kupjansk. Nå skal hun evakueres til tryggere områder. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Hjelpearbeiderne i de hvite bilene er ute på et farlig, men viktig oppdrag.

Mens granatene dundrer ned rundt dem, går de fra hus til hus for å oppfordre folk til å dra.

– Vi anslår at det fortsatt er rundt 12 000 personer igjen her i Kupjansk, sier Lana Sjerbina i organisasjonen Prolisk til TV 2.

STILLER OPP: Lara Sjerbina fra hjelpeorganisasjonen Prolisk mener det er viktig og riktig å gjøre det hun kan for å få folk til å forlate det russiske bomberegnet. Foto: Aage Aune / TV 2

– Vi gjør dette fordi dette er jo våre folk. Det er vårt land og våre folk. Det er svært viktig for oss å gjøre dette.

For her i det nordøstlige hjørnet av den ukrainske frontlinjen, er det nemlig russerne som er på offensiven.

Alina Petrovna på 77 er en av dem som har bestemt for å takke ja til transport ut av krigssonen. Hun er dårlig til beins og klarer ikke lenger å gå opp og ned de seks etasjene til tilfluktsrommet i kjelleren.

– I natt sov jeg ikke i det hele tatt. Det smeller hele tiden. Mannen min tar det ikke så tungt men jeg blir nervevrak av det, sier hun til TV 2.

GODT HUMØR: Alina Petrovna ser lyst på å kunne sove bedre om nettene, men har gitt streng beskjed til ektemannen om å komme etter dersom russerne inntar Kupjansk igjen. Foto: Aage Aune / TV 2

Har fluktplanen klar

Mannen Jevgenij på 73 får et avskjedkyss fra Alina. Han har nemlig valgt å bli.

Jevgenij synes ikke skytingen er blitt så mye verre, og i alle tilfeller har han en jobb å gjøre.

– Huset mitt er jo her. Og sønnen min sitt hus. Datterens hus. De har alle dratt. Så vi bestemte at jeg skulle bli igjen og passe på alle husene, sier han.

Fra mars til september 2022 okkuperte russiske soldater byen deres, men Jevgenij er ikke så redd for at de vil komme tilbake.

– IKKE SÅ ILLE: Jevgenij på 73 vil ikke forlate leiligheten i Kupjansk. Noen må bli for å passe på den, mener han. Foto: Aage Aune / TV 2

– Hvordan oppførte de seg sist de var her da?

– Faen vet hvordan de oppførte seg. Jeg satt oppe hos meg selv i femte etasje og gikk bare ut for å kjøpe brød. Jeg snakket ikke med noen av dem, sier 73-åringen.

Kona Alina tar ikke situasjonen fullt så rolig.

– Hvis russerne kommer tilbake, er vi blitt enige om at han skal komme seg i sikkerhet og reise dit jeg er, sier hun bestemt.

Forbereder seg på det verste

Kolonnen med hvite biler stanser foran en annen boligblokk. Flere av leilighetene mangler vinduer. De er blitt blåst inn av alle eksplosjonene som har vært i området.

VINDUENE RYKER: Utskutte vinduer er et vanlig syn i Kupjansk, som tidligere hadde nesten 30 000 innbyggere. Nå har ukrainske myndigheter oppfordret de gjenværende om å evakuere. Foto: Aage Aune / TV 2

En gruppe menn jobber med å legge finerplater foran de knuste rutene. De bor selv i blokka, og har bestemt seg for å gjøre en innsats for felleskapet.

– Vi må begynne med dette nå, før vinteren kommer. Bygningsmassen må reddes. Hvis regn og snø kommer inn, kan det bli fuktskader, sier Aleksander, en kraftig mann i 50-årene.



DUGNAD: Aleksander er med på dugnad for å sikre blokka han bor i mot fuktskader. Heller ikke han vil forlate hjembyen. Foto: Aage Aune / TV 2

Han har ingen planer om å evakuere, selv om også han har merket at krigen har kommet nærmere. Men de russiske soldatene som kontrollerte byen i fjor har han ingenting å utsette på.

– De var helt greie, jeg kan ikke si noe annet, sier han til TV 2.



– Krigen har brennmerket oss

En eldre kvinne med krykker blir hjulpet inn i en av de hvite bilene.

Zina på 75 er tydelig preget av situasjonen. Hun hadde ikke lyst til å dra, men følte at nå hadde hun ikke noe valg.

– Jeg er redd. Krigen har satt sitt brennmerke på byen vår, sier hun hulkende.

SÅRT: Zina på 75 hadde ikke lyst til å dra, men innså til slutt at hun ikke kunne bli i Kupjansk. Hun aner ikke om huset fortsatt vil stå når hun kommer tilbake. Foto: Aage Aune / TV 2

– Jeg håper bare at soldatene våre klarer å jage russerne ut og at de aldri viser trynene sine her igjen. Og så håper jeg Gud vil la meg komme hjem en gang. Hvis russerne ikke bomber hele huset da.



Mens timene går har eksplosjonene blitt hyppigere og kommet nærmere. Hjelpekolonnen setter seg i bevegelse mot Kharkiv i nord, der flyktningene vil bli innkvartert i tryggere omgivelser.

Vi bestemmer oss for å se hvordan bysentrum har klart seg gjennom bombardementet.

KASTET UT: I fjor høst drev den ukrainske hæren russerne på flukt i områdene øst for Kharkiv. I dag er jordene her pepret med miner og utbrente stridsvogner. Foto: Aage Aune / TV 2

Må kaste oss i dekning

Plassen foran rådhuset i Kupjansk må ha vært et koselig samlingspunkt for innbyggerne en gang i tiden.

Nå det folketomt her. Selve rådhuset er en utbombet ruin. På utkikkspunktet i sørenden av plassen åpner det seg et panorama av irrgrønn skog som strekker seg så langt øyet kan se.

GIR IKKE OPP: «Kupjansk er Ukraina» står det på veggmaleriet i sentrum av byen. Russerne setter nå alt inn på å endre dette, enda en gang. Foto: Aage Aune / TV 2

Bare noen få kilometer mot nord ligger fronten, der russiske styrker de siste dagene har sendt bølge etter bølge av utrente soldater mot de ukrainske stillingene i håp om å gjenvinne tapt terreng.

Hvert annet sekund lyder dumpe drønn av artillerinedslag, etterfulgt av hvite røykdotter som stiger opp fra de grønne tretoppene.

En uling, nesten som et jetfly på vei inn for landing, lyder over hodene våre og vi kaster oss ned i asfalten på instinkt.

En uke ved fronten i Ukraina har lært oss at denne lyden betyr granater på vei.

GRANATER PÅ VEI: Under rapportering fra Kupjansk må TV 2s team kaste seg i dekning tre ganger på grunn av innkommende artillerigranater. Foto: Aage Aune / TV 2

To ganger til på få minutter får vi samme ublide møte med bakken. Hver gang flyr de dødelige forsendelsene over og lander et sted langt der oppe i nord.

Det er uansett på høy tid at også vi evakuerer fra Kupjansk.