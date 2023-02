Nekter å forlate sin døde datter

ANTAKYA, TYRKIA (TV 2): Mellom ruinhaugene våker Nimet Bolat over sin døde datter. I flere dager har hun sittet ved siden av liket og ventet på at resten av familien skal hentes ut fra den sammenraste boligblokken.

VIL IKKE GÅ: Nimet Bolat legger et ekstra lag med laken over sin døde datter. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Vi lagde en seng av aviser her i natt som jeg sov på, sier 75 år gamle Nimet Bolat, og peker på bakken ved siden av plaststolen hun sitter i.

Siden mandag har Nimet og hennes barn og barnebarn som kom fra jordskjelvet i live, bodd ved ruinhaugen der den ene datteren og hennes mann og barn ble begravet i bygningsmasser etter jordskjelvet.

APOKALYPTISK: Det finnes knapt bygg som ikke er berørt i Antakya.

Aishe Karaman (47), mannen Hamid (54) og datteren deres Aishegul (13) flyttet inn i en splitter ny leilighet i sentrum av Antakya for bare to måneder siden.

Den åtte etasjer høye boligblokken sto ferdigstilt i høst. Nå ligger den i ruiner, og nesten alle som bodde i den er døde.

NY BOLIG: Dette er det som er igjen av bygget familien flyttet inn i 2022. Foto: Simen Askjer / TV 2

Bare tre beboere ble hentet ut i live; de er alle hardt skadd.

Aishe ble funnet død torsdag morgen av svogeren sin og andre familiemedlemmer, som gravde seg gjennom bygningsmassene med det de hadde til rådighet.

– Maskiner og mannskaper fra myndighetene hadde fortsatt ikke begynt å jobbe her da, forteller Mehmet Elmac (43) til TV 2. Han er gift med den ene av Aishes to søstre.

Svogeren forteller om et grusomt syn da de fant Aishe.

Skadene hun hadde fått da huset raste, gjorde henne ugjenkjennelig. Men de klarte å se at det var henne ut fra klærne hun hadde på seg.

FANT SVIGERINNEN: Mehmet Elmac måtte selv grave frem sin døde svigerinne da hjelpen fortsatt ikke hadde kommet. Foto: Simen Askjer / TV 2

Liket til Aishe ligger nå på bakken, dekket av et hvitt klede, like ved plassen der familien hennes har slått seg ned.

De vil ikke ta henne bort herfra før de andre to er funnet.

– Jeg får ikke fred, hjertet mitt får ikke hvile. Dette er for mye smerte for en mor, sier Nimet gråtkvalt.

Redningsmannskapene vet omtrent hvor de skal lete etter Aishegul og faren.

TV 2-TEAM: Reporter Mariel Mellingen og fotojournalist Simen Askjer rapporterer fra jordskjelvområdet.

– Alle var jo i den samme leiligheten i fjerde etasje, men vi tror de to har falt ned i kjelleren, og der det er vanskelig å komme til, sier Mehmet Elmac.

Bestemor Nimet følger arbeidet fra plaststolen sin. Innimellom går hun helt bort til ruinhaugen for å få en oppdatering på hvordan arbeidet går.

– Barnebarnet mitt ligger der inne ennå. Min sorg over henne tar livet av meg, utbryter hun fortvilet.

I alt har Nimet seks barn, tre døtre og tre sønner. De har gitt henne femten barnebarn.

De som overlevde, bodde alle i lavere hus i omkringliggende landsbyer. Men selv om husene deres ikke kollapset, er de skadet og ubeboelige.

I snart en uke har storfamilien bodd på gaten, samlet i sorg mens de venter på å kunne begrave Aishe, Hamid og Aishegul sammen.

VENTER: Familien vil ikke gravlegge Aishe før de to andre er funnet.

Hva som skal skje etter det, aner de ikke.

– Hjemmene våre er ødelagte. Får vi telt, får vi bo i dem, sier Nimet.

De overlevde jordskjelvet. Nå handler det om å klare å leve videre.

– Vi trenger alt, sier Nimets svigersønn Mehmet.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har lovet at ingen skal være uten tak over hodet, og at myndighetene vil gjøre det som trengs for å hjelpe de hjemløse.

Mehmet stoler imidlertid ikke på det presidenten sier.

– Jeg tror ikke vi kommer til å få særlig mye hjelp, sier han oppgitt.