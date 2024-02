NBC: Biden kaller Netanyahu for «drittsekk»

Israels kompromissløse krigføring på Gazastripen er i ferd med å bli en stor frustrasjon for den amerikanske presidenten, Joe Biden, skriver NBC News.

Omtales med forakt

Kanalen har snakket med fem anonyme kilder nær presidenten, som forteller at Biden har omtalt den israelske statsministeren med forakt bak lukkede dører.

Biden skal gjentatte ganger ha oppfordret Netanyahu til å godta en våpenhvile. Han mener at den blodige krigføringen «må stoppe», og at Netanyahu er «et helvete» å forholde seg til.

I private diskusjoner omtaler han statsministeren som «den fyren», og ved minst tre anledninger skal han nylig ha kalt Netanyahu for «an asshole», som kan oversettes til «drittsekk» på norsk.

Ingen har imidlertid ønsket å kommentere påstandene til de anonyme kildene offentlig, og USAs nasjonale sikkerhetsråd benekter påstanden. De sier at til tross for uenigheter om noen spørsmål, har de to mennene et «flerårig forhold som er respektfullt både offentlig og privat».

– Styrte lekkasjer

Ifølge USA-ekspert Eirik Bergesen er det imidlertid liten grunn til å betvile opplysningene.



– Det meste av lekkasjer i amerikansk politikk er styrte lekkasjer. Det er en fordel for Biden at dette lekker ut. Dette er en måte for Biden å få formidlet til en hel verden hvor frustrert han er, sier han.

I forrige uke beskrev Biden Israels bombardement av Gaza som «overdrevet», og søndag advarte han Netanyahu mot å sende tropper inn i Rafah uten en gjennomarbeidet plan for å spare sivile liv.

– Framstår som svak

– Amerikanerne har vært frustrerte over lang tid, de har sagt ifra, men det har ikke hjulpet så mye. Det som er hovedproblemet nå, er at det gir inntrykk av at Biden er svak, sier USA-eksperten.

Biden og utenriksminister Antony Blinken har jobbet hardt i kulissene for å få til en våpenhvile. Med et presidentvalg til høsten, kan den blodige krigen mellom Israel og Hamas bli et problem for Biden.

– I begynnelsen var det populært at de stilte seg så sterkt bak Israel, men tålmodigheten er i ferd med å ta slutt. Blant demokratenes velgere finnes både de som støtter Israel og palestinerne, og det gjør valgkampen utfordrende.

Demokratene kan miste mange stemmer i viktige stater som har mange muslimer og unge som støtter palestinerne.

– Det kan føre til at de blir sittende hjemme ved valget, sier Bergesen.

Statsminister Benjamin Netanyahu understreker mandag at Israel vil gjøre alt for å frigjøre de resterende gislene og at det militære presset vil bli opprettholdt helt til Hamas er fullstendig nedkjempet.